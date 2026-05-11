Kullancsveszély: így védd meg kedvencedet a vérszívóktól

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 08:15
Támad a kullancsveszély! A tavasz beköszöntével az apró élősködők is egyre aktívabbak, ezért érdemes a legjobb védekezési módszereket bevetni a kullancs ellen kutyáknak. Ezek a vérszívó rovarok ugyanis nemcsak kellemetlenséget okoznak, hanem komoly betegségeket is terjeszthetnek.

A tavaszi és nyári időszakban az apró élősködők egyre nagyobb veszélyt jelentenek a házi kedvenceinkre. Éppen ezért elengedhetetlen a kullancs ellen kutyáknak alkalmazott megfelelő védelem, hiszen segíthet megelőzni a súlyos betegségeket. A Fanny magazin összegyűjtötte a leghatásosabb módszereket.

A legjobb módszer kullancs ellen kutyáknak, ha a séták után átvizsgálod a bundáját.
Fotó: OMfotovideocontent / shutterstock
  • A kullancsok nemcsak az erdőben, hanem parkokban, kertekben és magas füves területeken is veszélyt jelenthetnek a kutyákra. 
  • Súlyos betegségeket, például babéziózist is terjeszthetnek, ezért érdemes minden séta után alaposan átvizsgálni kedvencünk bundáját és bőrét.
  • A megelőzésben segíthetnek a kullancsriasztó készítmények, a rendszeres szőrápolás, valamint az állatorvos által ajánlott nyakörvek, cseppek vagy tabletták is.


Kullancs ellen kutyáknak: hatékony védekezési tippek

Nem egyszerű csípésről van szó

A kullancsok többféle kórokozót hordozhatnak, kutyáknál az egyik legveszélyesebb, általuk terjesztett betegség a babéziózis, azaz a babézia. Kórokozója a vörösvértesteket támadja meg, súlyos vérszegénységet, akár veseelégtelenséget is előidézhet, és kezeletlenül a kutya életét is követelheti.

Hol él a kullancs?

Nemcsak az erdei kirándulás közben találkozhatsz kullancsokkal. Magas füves parkokban, bokros részeken, avarban, kerti növényzetben, sőt akár a saját udvarodban is könnyen belefuthatsz ezekbe az élősködőkbe, főleg, ha olyan kerti növényeid vannak, amelyeket kedvelnek. Különösen a dús növényzetű területek jelentenek nagy kockázatot.

Kerüld a bozótos részeket

A legkönnyebben azzal előzheted meg a bajt, ha a séták során az erdőben nem térsz le a kitaposott ösvényről. Az elhanyagoltabb füves részek a városban is rejthetnek kullancsokat, így ezeket is kerüld a négylábúakkal. Kertes ház esetén pedig mindig vág rövidre a pázsitot.

Alaposan vizsgáld át őket

A másik egyszerű és hasznos védekezési forma a napi ellenőrzés. Minél hamarabb észreveszed és eltávolítod a kullancsot, annál kisebb az esély arra, hogy bajt okozzon. Érdemes minden este alaposan átnézni a kutyádat, mert a néhány perces rutinnal kedvenced életét is megóvhatod.

Legyél mindig szemfüles

A napi kullancsellenőrzés fontos, mivel az élősködők előszeretettel bújnak meg az állatok füle körül, a szemhéjaknál, a nyakörv alatt, a hónaljban, a lábujjak között, a hátsó lábak között és a farok tövénél. Ezeket a területeket mindig külön figyelemmel vizsgáld át, főleg hosszú szőrű ebek esetén.

A rendszeres fésülés is segít

A gyakori ápolás nemcsak a bunda állapotának tesz jót, hanem abban is segít, hogy időben észrevedd a szőr között megbújó élősködőket. Hosszabb vagy sűrűbb szőrű kutyáknál ennek különösen nagy a jelentősége, ezért érdemes naponta átkefélni a bundájukat.

A fekhelyét is ellenőrizd

A kutya akár a lakásba, az autóba vagy a kennelbe is behurcolhat kullancsot. Éppen ezért érdemes rendszeresen átnézni és tisztán tartani a fekhelyét, a pokrócát, a szállítóboxát és a kennelét is. Illetve azokat a helyeket, ahol lakásban pihenni szokott, például a kanapét vagy a fotelt.

Kullancs kiszedése kutyából

Hasznos, ha otthon, az autóban vagy a kirándulás során a hátizsákodban mindig tartasz kullancs csipeszt vagy kullancskiszedőt, így nem kell kapkodnod, ha kullancsot találsz a kutya bőrében. Ha bátortalan vagy, vagy nem ismered pontosan az eltávolítás módját, fordulj az állatorvosodhoz.

Vesd be az illatokat

Léteznek kifejezetten kutyák számára készült, növényi alapú kullancsriasztó permetek. Ezeket séta előtt a szőrzetre kell fújni, mert a növényi eredetű illatanyagokkal kellemetlenné teszik a kutya bundáját a kullancsok számára. Kiegészítő védelemként alkalmazhatod őket.

Modern megoldások

Vegyszermentes, ultrahangos kullancs- és bolhariasztó medálok is kaphatók. Ezek az eszközök az ultrahangos technológia segítségével igyekeznek távol tartani a parazitákat, hatékonyságukat pedig egyes vizsgálatok is alátámasztják és akár hosszabb időn át is kiegészítő védelmet nyújthatnak.

Természetes alternatíva

Léteznek gyógynövényes vagy növényi összetevőket tartalmazó nyakörvek is. Használatuk egyszerű, és azok számára is vonzó alternatívát jelenthetnek, akik természetesebb megoldást keresnek. Ugyanakkor a hatékonyságuk termékenként eltérhet, így válassz körültekintően.

Egyeztess az állatorvosoddal

Nem mindegy, milyen kullancsriasztó termékekkel védekezünk a vérszívók ellen. Nyakörvek, spot-on cseppek és a kullancs elleni tabletták is segíthetnek, de nem mindegy, melyik való a kutyádnak. Kérdezd meg az állatorvosodat, hogy a kutya fajtájához, életkorához, testsúlyához, szőrtípusához és életmódjához melyik megoldás illik a legjobban.

Kullancsriasztó nyakörvvel is védekezhetsz a vérszívók ellen.
Fotó: Luiza Kamalova / shutterstock

Fontos, hogy azonnal reagálj

Minden óvintézkedés ellenére is megtörténhet a baj. Ha élősködőt találsz a kutyában, azonnal távolítsd el és a kullancs kiszedése után egy-két hétig figyeld az ebet.

Fertőzött kullancs csípés tünetei kutyáknál

A bágyadtság, a láz, a sötétbarna vizelet, a sápadt nyálkahártya, a hányás és az étvágytalanság mind olyan jelek, amelyeknél azonnali állatorvosi beavatkozás szükséges.

Ha kíváncsi vagy, hogyan kell helyesen kiszedni a kullancsot a kutyából, nézd meg a videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
