Kullancsveszély: így védd meg kedvencedet a vérszívóktól

A tavaszi és nyári időszakban az apró élősködők egyre nagyobb veszélyt jelentenek a házi kedvenceinkre. Éppen ezért elengedhetetlen a kullancs ellen kutyáknak alkalmazott megfelelő védelem, hiszen segíthet megelőzni a súlyos betegségeket. A Fanny magazin összegyűjtötte a leghatásosabb módszereket.
A kullancsok többféle kórokozót hordozhatnak, kutyáknál az egyik legveszélyesebb, általuk terjesztett betegség a babéziózis, azaz a babézia. Kórokozója a vörösvértesteket támadja meg, súlyos vérszegénységet, akár veseelégtelenséget is előidézhet, és kezeletlenül a kutya életét is követelheti.
Nemcsak az erdei kirándulás közben találkozhatsz kullancsokkal. Magas füves parkokban, bokros részeken, avarban, kerti növényzetben, sőt akár a saját udvarodban is könnyen belefuthatsz ezekbe az élősködőkbe, főleg, ha olyan kerti növényeid vannak, amelyeket kedvelnek. Különösen a dús növényzetű területek jelentenek nagy kockázatot.
A legkönnyebben azzal előzheted meg a bajt, ha a séták során az erdőben nem térsz le a kitaposott ösvényről. Az elhanyagoltabb füves részek a városban is rejthetnek kullancsokat, így ezeket is kerüld a négylábúakkal. Kertes ház esetén pedig mindig vág rövidre a pázsitot.
A másik egyszerű és hasznos védekezési forma a napi ellenőrzés. Minél hamarabb észreveszed és eltávolítod a kullancsot, annál kisebb az esély arra, hogy bajt okozzon. Érdemes minden este alaposan átnézni a kutyádat, mert a néhány perces rutinnal kedvenced életét is megóvhatod.
A napi kullancsellenőrzés fontos, mivel az élősködők előszeretettel bújnak meg az állatok füle körül, a szemhéjaknál, a nyakörv alatt, a hónaljban, a lábujjak között, a hátsó lábak között és a farok tövénél. Ezeket a területeket mindig külön figyelemmel vizsgáld át, főleg hosszú szőrű ebek esetén.
A gyakori ápolás nemcsak a bunda állapotának tesz jót, hanem abban is segít, hogy időben észrevedd a szőr között megbújó élősködőket. Hosszabb vagy sűrűbb szőrű kutyáknál ennek különösen nagy a jelentősége, ezért érdemes naponta átkefélni a bundájukat.
A kutya akár a lakásba, az autóba vagy a kennelbe is behurcolhat kullancsot. Éppen ezért érdemes rendszeresen átnézni és tisztán tartani a fekhelyét, a pokrócát, a szállítóboxát és a kennelét is. Illetve azokat a helyeket, ahol lakásban pihenni szokott, például a kanapét vagy a fotelt.
Hasznos, ha otthon, az autóban vagy a kirándulás során a hátizsákodban mindig tartasz kullancs csipeszt vagy kullancskiszedőt, így nem kell kapkodnod, ha kullancsot találsz a kutya bőrében. Ha bátortalan vagy, vagy nem ismered pontosan az eltávolítás módját, fordulj az állatorvosodhoz.
Léteznek kifejezetten kutyák számára készült, növényi alapú kullancsriasztó permetek. Ezeket séta előtt a szőrzetre kell fújni, mert a növényi eredetű illatanyagokkal kellemetlenné teszik a kutya bundáját a kullancsok számára. Kiegészítő védelemként alkalmazhatod őket.
Vegyszermentes, ultrahangos kullancs- és bolhariasztó medálok is kaphatók. Ezek az eszközök az ultrahangos technológia segítségével igyekeznek távol tartani a parazitákat, hatékonyságukat pedig egyes vizsgálatok is alátámasztják és akár hosszabb időn át is kiegészítő védelmet nyújthatnak.
Léteznek gyógynövényes vagy növényi összetevőket tartalmazó nyakörvek is. Használatuk egyszerű, és azok számára is vonzó alternatívát jelenthetnek, akik természetesebb megoldást keresnek. Ugyanakkor a hatékonyságuk termékenként eltérhet, így válassz körültekintően.
Nem mindegy, milyen kullancsriasztó termékekkel védekezünk a vérszívók ellen. Nyakörvek, spot-on cseppek és a kullancs elleni tabletták is segíthetnek, de nem mindegy, melyik való a kutyádnak. Kérdezd meg az állatorvosodat, hogy a kutya fajtájához, életkorához, testsúlyához, szőrtípusához és életmódjához melyik megoldás illik a legjobban.
Minden óvintézkedés ellenére is megtörténhet a baj. Ha élősködőt találsz a kutyában, azonnal távolítsd el és a kullancs kiszedése után egy-két hétig figyeld az ebet.
A bágyadtság, a láz, a sötétbarna vizelet, a sápadt nyálkahártya, a hányás és az étvágytalanság mind olyan jelek, amelyeknél azonnali állatorvosi beavatkozás szükséges.
Ha kíváncsi vagy, hogyan kell helyesen kiszedni a kullancsot a kutyából, nézd meg a videót:
