Kullancsveszély: így védd meg kedvencedet a vérszívóktól

A tavaszi és nyári időszakban az apró élősködők egyre nagyobb veszélyt jelentenek a házi kedvenceinkre. Éppen ezért elengedhetetlen a kullancs ellen kutyáknak alkalmazott megfelelő védelem, hiszen segíthet megelőzni a súlyos betegségeket. A Fanny magazin összegyűjtötte a leghatásosabb módszereket.

A legjobb módszer kullancs ellen kutyáknak, ha a séták után átvizsgálod a bundáját.

A kullancsok nemcsak az erdőben, hanem parkokban, kertekben és magas füves területeken is veszélyt jelenthetnek a kutyákra.

Súlyos betegségeket, például babéziózist is terjeszthetnek, ezért érdemes minden séta után alaposan átvizsgálni kedvencünk bundáját és bőrét.

A megelőzésben segíthetnek a kullancsriasztó készítmények, a rendszeres szőrápolás, valamint az állatorvos által ajánlott nyakörvek, cseppek vagy tabletták is.



Kullancs ellen kutyáknak: hatékony védekezési tippek

Nem egyszerű csípésről van szó

A kullancsok többféle kórokozót hordozhatnak, kutyáknál az egyik legveszélyesebb, általuk terjesztett betegség a babéziózis, azaz a babézia. Kórokozója a vörösvértesteket támadja meg, súlyos vérszegénységet, akár veseelégtelenséget is előidézhet, és kezeletlenül a kutya életét is követelheti.

Hol él a kullancs?

Nemcsak az erdei kirándulás közben találkozhatsz kullancsokkal. Magas füves parkokban, bokros részeken, avarban, kerti növényzetben, sőt akár a saját udvarodban is könnyen belefuthatsz ezekbe az élősködőkbe, főleg, ha olyan kerti növényeid vannak, amelyeket kedvelnek. Különösen a dús növényzetű területek jelentenek nagy kockázatot.

Kerüld a bozótos részeket

A legkönnyebben azzal előzheted meg a bajt, ha a séták során az erdőben nem térsz le a kitaposott ösvényről. Az elhanyagoltabb füves részek a városban is rejthetnek kullancsokat, így ezeket is kerüld a négylábúakkal. Kertes ház esetén pedig mindig vág rövidre a pázsitot.

Alaposan vizsgáld át őket

A másik egyszerű és hasznos védekezési forma a napi ellenőrzés. Minél hamarabb észreveszed és eltávolítod a kullancsot, annál kisebb az esély arra, hogy bajt okozzon. Érdemes minden este alaposan átnézni a kutyádat, mert a néhány perces rutinnal kedvenced életét is megóvhatod.