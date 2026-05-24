Megcsípett a kullancs? Ne ess pánikba! Ezt kell tenned

Gondolta volna, hogy a kullancsok akár 50%-a is terjeszthet fertőző betegségeket? A leggyakoribb mind közül a Lyme-kór, amit a Borrelia burgdorferi baktérium okoz, valamint a kullancs-encephalitist, azaz a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, melynek kórokozóit jellemzően a kullancs nyálán keresztül kaphatjuk meg.
Amint észrevettük a kullancsot, mihamarabb kezdjük meg az eltávolítását. Fizikai behatásra, azaz nyomkodásra, tekergetésre, dörzsölésre, olajozásra ugyanis az élősködő befecskendezheti a nyálát a szervezetünkbe. Növeli még a fertőzésveszélyt, ha sokáig bennünk marad az élősködő. A legjobb, ha óvatosan, speciális és megfelelő fogást nyújtó kullancseltávolító csipesszel dolgozunk. Az állatot a bőrhöz a lehető legközelebb fogjuk meg, majd lassan és fokozatosan húzzuk ki. Kerüljük a hirtelen mozdulatokat, amitől a fej beszakadhat. Ha ez mégis megtörténik, ne ijedjünk meg, néhány nap alatt magától kiesik ez a rész - írja a Fanny magazin.
Miután sikerült kiszedni a kullancsot, a helyét és a kezünket fertőtlenítsük, hogy az esetleges szájnedv és más kórokozó maradványok eltűnjenek. Ezzel a későbbi gyulladást is megelőzhetjük.
A következő napokban szemrevételezzük gyakran a parazita helyét, és ellenőrizzük, hogy bepirosodott-e a bőrfelület. Talán furcsán hangozhat, de célszerű magát a kullancsot egy zárható tárolóban megőrizni, és ha van rá lehetőség, azonosítani. Hiszen, ha kiderül az élősködő fajtája, azzal arra is fény derülhet, hogy hordoz-e magában fertőző betegséget.
Ha a kullancscsípés utáni időszakban szokatlan panaszokat, például lázat tapasztalunk, könnyen lehet, hogy megtörtént az elfertőződés, ezért amint lehet, keressünk fel szakembert. Főleg, ha a magas testhőmérséklet mellé erős fejfájás, izomfájdalom, szédülés vagy hányás társul. Figyelemfelhívó tünet a céltáblára emlékeztető bőrpír, ami nemcsak a kullancs helyén, de a test már részein is felbukkanhat, akár több centiméter terjedelemben. Ez a panasz egyértelmű jele lehet a Lyme-kórnak.
Sok kullancscsípés észrevétlenül marad, mivel az apró élőlény befészkelődése nem jár fájdalommal sem egyéb érzéssel. Gyakori, hogy a parazita magától leválik és kiesik, ettől függetlenül ki lehetünk téve az életveszélyes Lyme-kórnak. Nem szabad viszont akkor sem megijedni, ha már csak a Lyme-folttal találkozunk a bőrünkön, hiszen még ezen a ponton is megkezdhetjük a megfelelő kezelést, ami általában egy 3-4 hetes antibiotikum-kúrát jelent.
Az apróságok zöme tart a kullancsoktól, emiatt hirtelen mozdulatokat tehetnek, mondjuk odakaphatnak és elkaparhatják a bőrbe fúródott élősködőt, amivel még nagyobb kárt okozhatnak. Ennek megelőzése érdekében ajánlott beszélni velük a témáról, és arról, mit történik, amikor egy kullancs a testükbe kerül. Ennél is fontosabb megtanítani őket a helyes eltávolításra. A technika birtokában csökkenthető az ijedelem szintje, a kicsik pedig gyorsabban és biztonságosabban reagálhatnak, sőt, segíthetnek másoknak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.