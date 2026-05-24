Megcsípett a kullancs? Ne ess pánikba! Ezt kell tenned

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 17:45
A jó idő és a szabadban töltött tevékenységek sokak számára egyenlőek a nagy betűs kullancsveszéllyel, és annak életet veszélyeztető következményeivel. A bajt azonban meg lehet előzni néhány tudatos lépéssel. A legfontosabb: ne essünk pánikba, ha megcsíp minket egy kullancs!

Gondolta volna, hogy a kullancsok akár 50%-a is terjeszthet fertőző betegségeket? A leggyakoribb mind közül a Lyme-kór, amit a Borrelia burgdorferi baktérium okoz, valamint a kullancs-encephalitist, azaz a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, melynek kórokozóit jellemzően a kullancs nyálán keresztül kaphatjuk meg.

Vigyázz! A kullancs komoly kórokat terjeszthet!
Fotó: MDong_97 / Shutterstock

Mit tegyünk, ha megtörtént a baj?

Amint észrevettük a kullancsot, mihamarabb kezdjük meg az eltávolítását. Fizikai behatásra, azaz nyomkodásra, tekergetésre, dörzsölésre, olajozásra ugyanis az élősködő befecskendezheti a nyálát a szervezetünkbe. Növeli még a fertőzésveszélyt, ha sokáig bennünk marad az élősködő. A legjobb, ha óvatosan, speciális és megfelelő fogást nyújtó kullancseltávolító csipesszel dolgozunk. Az állatot a bőrhöz a lehető legközelebb fogjuk meg, majd lassan és fokozatosan húzzuk ki. Kerüljük a hirtelen mozdulatokat, amitől a fej beszakadhat. Ha ez mégis megtörténik, ne ijedjünk meg, néhány nap alatt magától kiesik ez a rész - írja a Fanny magazin.

Mire figyeljünk a következőkben?

Miután sikerült kiszedni a kullancsot, a helyét és a kezünket fertőtlenítsük, hogy az esetleges szájnedv és más kórokozó maradványok eltűnjenek. Ezzel a későbbi gyulladást is megelőzhetjük. 
A következő napokban szemrevételezzük gyakran a parazita helyét, és ellenőrizzük, hogy bepirosodott-e a bőrfelület. Talán furcsán hangozhat, de célszerű magát a kullancsot egy zárható tárolóban megőrizni, és ha van rá lehetőség, azonosítani. Hiszen, ha kiderül az élősködő fajtája, azzal arra is fény derülhet, hogy hordoz-e magában fertőző betegséget.

Mikor szükséges orvoshoz fordulni kullancscsípés után?

Ha a kullancscsípés utáni időszakban szokatlan panaszokat, például lázat tapasztalunk, könnyen lehet, hogy megtörtént az elfertőződés, ezért amint lehet, keressünk fel szakembert. Főleg, ha a magas testhőmérséklet mellé erős fejfájás, izomfájdalom, szédülés vagy hányás társul. Figyelemfelhívó tünet a céltáblára emlékeztető bőrpír, ami nemcsak a kullancs helyén, de a test már részein is felbukkanhat, akár több centiméter terjedelemben. Ez a panasz egyértelmű jele lehet a Lyme-kórnak.

Lehet, hogy nem tudunk róla?

Sok kullancscsípés észrevétlenül marad, mivel az apró élőlény befészkelődése nem jár fájdalommal sem egyéb érzéssel. Gyakori, hogy a parazita magától leválik és kiesik, ettől függetlenül ki lehetünk téve az életveszélyes Lyme-kórnak. Nem szabad viszont akkor sem megijedni, ha már csak a Lyme-folttal találkozunk a bőrünkön, hiszen még ezen a ponton is megkezdhetjük a megfelelő kezelést, ami általában egy 3-4 hetes antibiotikum-kúrát jelent.

Tanítsuk meg a gyerekeket a kullancs kiszedésre!

Az apróságok zöme tart a kullancsoktól, emiatt hirtelen mozdulatokat tehetnek, mondjuk odakaphatnak és elkaparhatják a bőrbe fúródott élősködőt, amivel még nagyobb kárt okozhatnak. Ennek megelőzése érdekében ajánlott beszélni velük a témáról, és arról, mit történik, amikor egy kullancs a testükbe kerül. Ennél is fontosabb megtanítani őket a helyes eltávolításra. A technika birtokában csökkenthető az ijedelem szintje, a kicsik pedig gyorsabban és biztonságosabban reagálhatnak, sőt, segíthetnek másoknak.

  1. Első lépésként magyarázzuk el, mi a kullancs és miként kapaszkodik az emberre. Le is rajzolhatjuk, vagy kereshetünk képeket az interneten.
  2. Tanítsuk meg a saját testének ellenőrzésére egy-egy kültéri program után, és mondjuk el, melyek a legkritikusabb területek.
  3. Mutassuk meg az eszközöket, melyekkel ki lehet szedni a kullancsot. Szerezzünk be többfélét gyógyszertárban, drogériában.
  4. Jöhet a gyakorlás! Használjunk gyurmát, amibe szúrjunk szezámmagot. Ezen kipróbálhatja magát a gyermek és játékosan elsajátíthatja a jó módszert.
  5. Elengedhetetlen, hogy a csöppség felismerje, mikor kell felnőttől segítséget kérni, ehhez ismertessük vele a tüneteket. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
