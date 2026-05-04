Megrohamozták a magyarok az Adriát: jöhet a mindenkori rekord?

A Horvát Idegenforgalmi Közösség április végi budapesti tájékoztatóján ismertetett számok szerint a 2026-os horvát szezon már az év első négy hónapjában biztatóan alakult. Április 25-ig országos szinten 2 millió érkezést regisztráltak, a magyar piac pedig az átlagnál is gyorsabb ütemben bővül: az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké pedig 12 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakát.

Fotó: GroszBalazs

júniustól közvetlen repülőjáratok indulnak Budapestről Zadarba és Dubrovnikba a Wizz Air és a Ryanair kínálatában.

júniustól közvetlen repülőjáratok indulnak Budapestről Zadarba és Dubrovnikba a Wizz Air és a Ryanair kínálatában. Zöld élmények: Muraköz és Csáktornya fenntartható fejlesztésekkel és különleges fesztiválokkal várja a magyar turistákat.

A 2026-os horvát szezon közlekedési újdonságai

A magyar turisták elsődleges célpontjai továbbra is a Kvarner-öböl és Isztria városai, de a repülős összeköttetéseknek köszönhetően Dalmácia távolabbi részei is egyre elérhetőbbek.

A nyári időszakban Budapestről közvetlen légi járatokkal is eljuthatunk az Adriára. Júniustól szeptember végéig a Wizz Air és a Ryanair is menetrend szerinti járatokat üzemeltet Zadarba és Dubrovnikba. Zadarba hetente összesen kilenc alkalommal indulnak gépek a magyar fővárosból, míg Dubrovnik hét alkalommal érhető el, így a déli országrész és a szigetek is kényelmesen bekapcsolódhatnak a városlátogató vagy aktív turizmust tervezők útvonalába.

Fenntarthatóság és kulturális örökség Muraközben

A tengerpart mellett a határ menti térségek is jelentős fejlesztésekkel várják a látogatókat. Muraköz, mint Horvátország első minősített zöld desztinációja, a fenntartható turizmusra helyezi a fókuszt. A régióban jelenleg is zajlik a Feštetić-kastély és a Hirschler-palota megújítása, amely összesen 12 millió eurós beruházás keretében teremt modern látogatóközpontokat. Csáktornya városa pedig idén is megrendezi a Porcijunkulovo fesztivált július 29. és augusztus 2. között, ahol a Zrínyiek történelmi hagyományai mellett kézműves vásárral és kulturális programokkal várják az utazókat.