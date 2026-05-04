A Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti sajtóeseménye

Megrohamozták a magyarok az Adriát: jöhet a mindenkori rekord?

Horvátország
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 11:02
A friss statisztikai adatok alapján a magyar utazók körében továbbra is töretlen az Adria népszerűsége, amit a vendégéjszakák számának két számjegyű növekedése is igazol. A kedvező előjelek és a bővülő repülőjárat-kínálat révén minden esély megvan arra, hogy kiemelkedő eredményeket hozzon a 2026-os horvát szezon.
Etédi Alexa
A Horvát Idegenforgalmi Közösség április végi budapesti tájékoztatóján ismertetett számok szerint a 2026-os horvát szezon már az év első négy hónapjában biztatóan alakult. Április 25-ig országos szinten 2 millió érkezést regisztráltak, a magyar piac pedig az átlagnál is gyorsabb ütemben bővül: az érkezések száma 8, a vendégéjszakáké pedig 12 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakát.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti sajtóeseményén a 2026-os horvát szezon volt a középpontban. 
  • Dinamikus növekedés: a magyar vendégéjszakák száma 12%-kal nőtt az év elején, ami rekordévet vetíthet előre.
  • Könnyű elérhetőség: júniustól közvetlen repülőjáratok indulnak Budapestről Zadarba és Dubrovnikba a Wizz Air és a Ryanair kínálatában.
  • Zöld élmények: Muraköz és Csáktornya fenntartható fejlesztésekkel és különleges fesztiválokkal várja a magyar turistákat.

A 2026-os horvát szezon közlekedési újdonságai

A magyar turisták elsődleges célpontjai továbbra is a Kvarner-öböl és Isztria városai, de a repülős összeköttetéseknek köszönhetően Dalmácia távolabbi részei is egyre elérhetőbbek.

A nyári időszakban Budapestről közvetlen légi járatokkal is eljuthatunk az Adriára. Júniustól szeptember végéig a Wizz Air és a Ryanair is menetrend szerinti járatokat üzemeltet Zadarba és Dubrovnikba. Zadarba hetente összesen kilenc alkalommal indulnak gépek a magyar fővárosból, míg Dubrovnik hét alkalommal érhető el, így a déli országrész és a szigetek is kényelmesen bekapcsolódhatnak a városlátogató vagy aktív turizmust tervezők útvonalába.

Fenntarthatóság és kulturális örökség Muraközben

A tengerpart mellett a határ menti térségek is jelentős fejlesztésekkel várják a látogatókat. Muraköz, mint Horvátország első minősített zöld desztinációja, a fenntartható turizmusra helyezi a fókuszt. A régióban jelenleg is zajlik a Feštetić-kastély és a Hirschler-palota megújítása, amely összesen 12 millió eurós beruházás keretében teremt modern látogatóközpontokat. Csáktornya városa pedig idén is megrendezi a Porcijunkulovo fesztivált július 29. és augusztus 2. között, ahol a Zrínyiek történelmi hagyományai mellett kézműves vásárral és kulturális programokkal várják az utazókat.

A minőségi élmények biztosítása érdekében idén elindult a „Local Host” tanúsítási rendszer is, amely azokat a szálláshelyeket és szolgáltatókat emeli ki, amelyek az autentikus helyi értékeket és a vendégszeretetet képviselik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
