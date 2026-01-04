A világ legkisebb városa akkora, mint egy futballpálya – Középkori település a szomszédunkban

A világ legkisebb városa Horvátország északnyugati részén, Közép-Isztria dombjai között bújik meg, a történelmi települést pedig erdők és lankás völgyek veszik körül. Területe mindössze körülbelül 100×30 méter, vagyis kisebb, mint egy futballpálya, és az egész település két rövid, macskaköves utcából áll. A várost körülölelő középkori falakon kívül évszázadok óta nem épült semmi, így Hum megőrizte eredeti arculatát: nincs terjeszkedés, nincsenek új negyedek, nincs modern beavatkozás.

A világ legkisebb városa, Hum saját tanáccsal és plébániával is rendelkezik, így hivatalosan is magáénak tudhatja a város címet.

Fotó: Ilija Ascic / Shutterstock

Hum két rövid utcából álló, védőfalakkal körülvett település, amely városi rangját ma is önálló tanáccsal tartja fenn.

A város fontos glagolita emlékeket és középkori freskókat őriz, amelyek kiemelik kulturális jelentőségét.

A hagyományok itt tovább élnek, a polgármestert ma is régi szokás szerint választják, az étkezés pedig az isztriai konyhára épül.

A világ legkisebb városa, amelyet óriások építettek

A legenda szerint Humot barátságos óriások építették a környező falvakból megmaradt kövekből, a történelmi források azonban ennél meglehetősen józanabbak.

Hum középkori hangulata miatt ma is sok turistát fogad.

Fotó: Ivan Klindic / Shutterstock

A települést – ekkor még Cholm néven – 1102-ben említik először a korabeli források, később Ulrich gróf vára állt a védőfalakon belül, amely köré fokozatosan épült ki a város. A XVI. század közepén a városháza mellé őrtorony és harangláb is épült, erősítve Hum védelmi szerepét ebben a stratégiailag fontos régióban.

Lakóinak száma ma is alig haladja meg az ötven főt, mégis hivatalosan városnak számít, mivel saját tanáccsal és önálló plébániával rendelkezik. A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom a XIX. század elején épült, egy korábbi egyházi épület helyén. Falai között különleges glagolita emlékeket őriznek, amelyek a horvát és a szláv írásbeliség legkorábbi korszakába vezetnek vissza.

Hum és a glagolita hagyományok

Hum kulturális súlya messze meghaladja méreteit. A közeli Roč faluból induló Glagolita sétány kőbe faragott betűkkel és emlékművekkel mutatja be a középkori írásrendszert, amely évszázadokon át meghatározta a térség szellemi életét.