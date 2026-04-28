Minden magyar turistát érint: radikális változás jön a horvát apartmanoknál

A horvátországi nyaralások 2026-tól már egy sokkal szabályozottabb és ellenőrzöttebb keretek között zajló turisztikai piacon valósulnak meg. Zágráb egy átfogó, a digitalizációra és a szigorúbb ellenőrzésre épülő szabályozási csomagot vezet be, amelynek elsődleges célja az illegális szálláshely-kiadás, azaz a „feketézés” teljes felszámolása: a kormányzat döntése értelmében a jövőben minden legális apartmannak egyedi regisztrációs számmal kell rendelkeznie, amelyet a központi adatbázisban is rögzítenek. Ez a lépés az állami bevételek kifehérítését szolgálja, emellett a vendégek számára is garanciát jelent arra, hogy az általuk lefoglalt szálláshely megfelel a biztonsági előírásoknak, és a foglalás során nem egy fantomhirdetés áldozataivá válnak.

Új szabályok lépnek életbe a horvátországi nyaralások esetében, érdemes előre tájékozódni / Fotó: Mazur Travel / shutterstock

Kötelező regisztrációs szám minden legális apartmannak.

Szigorú online szűrés a nagy foglalási oldalakon.

Erősebb hatósági ellenőrzés és új minősítési rendszer.

Változások a horvátországi nyaralások foglalási folyamatában

Horvátországban a szabályozás egyik legfontosabb mérföldköve 2026. június 1-je: ettől a dátumtól kezdve a legnagyobb nemzetközi szállásközvetítő platformok kizárólag olyan hirdetéseket jeleníthetnek meg a felületeiken, amelyek tartalmazzák a hatóságok által kiadott hivatalos regisztrációs számot. Azokat a szállásadókat, akik nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, a rendszerek automatikusan letiltják, így gyakorlatilag lehetetlenné válik az engedély nélküli apartmanok online értékesítése. Ez a drasztikus lépés véget vet annak a korszaknak, amikor bárki ellenőrzés nélkül hirdethetett meg ingatlanokat, sokszor megtévesztve a gyanútlan turistákat a képekkel vagy a szolgáltatások minőségével.

Szigorúbb ellenőrzések és új minősítési rendszerek

A hatóságok az online tér tisztítása mellett a fizikai ellenőrzéseket is jelentősen fokozzák: az ellenőrök nagyobb hatáskört kapnak a tengerparti településeken, hogy hatékonyabban léphessenek fel a szabályszegőkkel szemben. A reformfolyamat részeként megváltozik a szálláshelyek minősítési rendszere is: a szállodák és panziók esetében az eddigi négy év helyett ötévente lesz kötelező az újraosztályozás, míg a magánszállásoknál tízéves ciklusokban ellenőrzik a szolgáltatások színvonalát. A minősítési eljárás során a szakemberek alaposan megvizsgálják az ingatlanok állapotát, hogy a kiadott csillagok valóban tükrözzék a valóságot.