Minden magyar turistát érint: radikális változás jön a horvát apartmanoknál

A horvátországi nyaralások 2026-tól már egy sokkal szabályozottabb és ellenőrzöttebb keretek között zajló turisztikai piacon valósulnak meg. Zágráb egy átfogó, a digitalizációra és a szigorúbb ellenőrzésre épülő szabályozási csomagot vezet be, amelynek elsődleges célja az illegális szálláshely-kiadás, azaz a „feketézés” teljes felszámolása: a kormányzat döntése értelmében a jövőben minden legális apartmannak egyedi regisztrációs számmal kell rendelkeznie, amelyet a központi adatbázisban is rögzítenek. Ez a lépés az állami bevételek kifehérítését szolgálja, emellett a vendégek számára is garanciát jelent arra, hogy az általuk lefoglalt szálláshely megfelel a biztonsági előírásoknak, és a foglalás során nem egy fantomhirdetés áldozataivá válnak.
Horvátországban a szabályozás egyik legfontosabb mérföldköve 2026. június 1-je: ettől a dátumtól kezdve a legnagyobb nemzetközi szállásközvetítő platformok kizárólag olyan hirdetéseket jeleníthetnek meg a felületeiken, amelyek tartalmazzák a hatóságok által kiadott hivatalos regisztrációs számot. Azokat a szállásadókat, akik nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, a rendszerek automatikusan letiltják, így gyakorlatilag lehetetlenné válik az engedély nélküli apartmanok online értékesítése. Ez a drasztikus lépés véget vet annak a korszaknak, amikor bárki ellenőrzés nélkül hirdethetett meg ingatlanokat, sokszor megtévesztve a gyanútlan turistákat a képekkel vagy a szolgáltatások minőségével.
A hatóságok az online tér tisztítása mellett a fizikai ellenőrzéseket is jelentősen fokozzák: az ellenőrök nagyobb hatáskört kapnak a tengerparti településeken, hogy hatékonyabban léphessenek fel a szabályszegőkkel szemben. A reformfolyamat részeként megváltozik a szálláshelyek minősítési rendszere is: a szállodák és panziók esetében az eddigi négy év helyett ötévente lesz kötelező az újraosztályozás, míg a magánszállásoknál tízéves ciklusokban ellenőrzik a szolgáltatások színvonalát. A minősítési eljárás során a szakemberek alaposan megvizsgálják az ingatlanok állapotát, hogy a kiadott csillagok valóban tükrözzék a valóságot.
A turisták számára fontos változás, hogy a korábban megszokott, kapukban táblával várakozó szállásadók és a készpénzes, helyszíni alkudozások korszaka leáldozóban van. A szigorodó pénzügyi ellenőrzés és a kötelező regisztráció miatt a szobakeresés teljesen átterelődik a legális, nyomon követhető csatornákra: ez a biztonságot növeli, de a „pult alatti” olcsóbb megoldások eltűnését eredményezheti. A horvát államvezetés hangsúlyozta, hogy nem a horvátországi nyaralások megnehezítése, hanem egy átlátható, európai szintű szolgáltatói környezet kialakítása a cél.
