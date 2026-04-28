Minden magyar turistát érint: radikális változás jön a horvát apartmanoknál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 08:45
Jelentős módosításokkal és szigorításokkal készül a horvát kormány a következő turisztikai főszezonra. Érdemes időben tájékozódni a változásokról, hogy a horvátországi nyaralások tényleg zökkenőmentesek legyenek.
Oroszi Rita
A horvátországi nyaralások 2026-tól már egy sokkal szabályozottabb és ellenőrzöttebb keretek között zajló turisztikai piacon valósulnak meg. Zágráb egy átfogó, a digitalizációra és a szigorúbb ellenőrzésre épülő szabályozási csomagot vezet be, amelynek elsődleges célja az illegális szálláshely-kiadás, azaz a „feketézés” teljes felszámolása: a kormányzat döntése értelmében a jövőben minden legális apartmannak egyedi regisztrációs számmal kell rendelkeznie, amelyet a központi adatbázisban is rögzítenek. Ez a lépés az állami bevételek kifehérítését szolgálja, emellett a vendégek számára is garanciát jelent arra, hogy az általuk lefoglalt szálláshely megfelel a biztonsági előírásoknak, és a foglalás során nem egy fantomhirdetés áldozataivá válnak.

Horvátországi nyaralások az Adria partján.
Új szabályok lépnek életbe a horvátországi nyaralások esetében, érdemes előre tájékozódni / Fotó: Mazur Travel / shutterstock
  • Kötelező regisztrációs szám minden legális apartmannak.
  • Szigorú online szűrés a nagy foglalási oldalakon.
  • Erősebb hatósági ellenőrzés és új minősítési rendszer.

Változások a horvátországi nyaralások foglalási folyamatában

Horvátországban a szabályozás egyik legfontosabb mérföldköve 2026. június 1-je: ettől a dátumtól kezdve a legnagyobb nemzetközi szállásközvetítő platformok kizárólag olyan hirdetéseket jeleníthetnek meg a felületeiken, amelyek tartalmazzák a hatóságok által kiadott hivatalos regisztrációs számot. Azokat a szállásadókat, akik nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, a rendszerek automatikusan letiltják, így gyakorlatilag lehetetlenné válik az engedély nélküli apartmanok online értékesítése. Ez a drasztikus lépés véget vet annak a korszaknak, amikor bárki ellenőrzés nélkül hirdethetett meg ingatlanokat, sokszor megtévesztve a gyanútlan turistákat a képekkel vagy a szolgáltatások minőségével.

Szigorúbb ellenőrzések és új minősítési rendszerek

A hatóságok az online tér tisztítása mellett a fizikai ellenőrzéseket is jelentősen fokozzák: az ellenőrök nagyobb hatáskört kapnak a tengerparti településeken, hogy hatékonyabban léphessenek fel a szabályszegőkkel szemben. A reformfolyamat részeként megváltozik a szálláshelyek minősítési rendszere is: a szállodák és panziók esetében az eddigi négy év helyett ötévente lesz kötelező az újraosztályozás, míg a magánszállásoknál tízéves ciklusokban ellenőrzik a szolgáltatások színvonalát. A minősítési eljárás során a szakemberek alaposan megvizsgálják az ingatlanok állapotát, hogy a kiadott csillagok valóban tükrözzék a valóságot.

A turisták számára fontos változás, hogy a korábban megszokott, kapukban táblával várakozó szállásadók és a készpénzes, helyszíni alkudozások korszaka leáldozóban van. A szigorodó pénzügyi ellenőrzés és a kötelező regisztráció miatt a szobakeresés teljesen átterelődik a legális, nyomon követhető csatornákra: ez a biztonságot növeli, de a „pult alatti” olcsóbb megoldások eltűnését eredményezheti. A horvát államvezetés hangsúlyozta, hogy nem a horvátországi nyaralások megnehezítése, hanem egy átlátható, európai szintű szolgáltatói környezet kialakítása a cél.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
