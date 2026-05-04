Nagy az öröm a királyi családban: a hercegnő bejelentette, jön az újabb baba

Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank bejelentették, hogy harmadik gyermeküket várják. A kicsi várhatóan nyáron születik –közölte ma a Buckingham-palota.
A király nagyon örül, míg a pár fiai, az ötéves August és a kétéves Ernest „nagyon izgatottak”, hogy kistestvérük születik– közölték királyi segédtisztek.
A 36 éves Eugénia hercegnő által megosztott fotón Ernest egy Chelsea focimezben, August pedig egy hosszú ujjú szürke pólóban egy baba ultrahangképét tartja a kezében.
A Buckingham-palota közleménye szerint: „Őkirályi fensége, Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank úr nagy örömmel jelentik be, hogy harmadik közös gyermeküket várják, akinek a születése idén nyáron várható. August (ötéves) és Ernest (kétéves) is nagyon izgatottak, hogy újabb testvérük csatlakozik a családhoz. Őfelségét, a királyt tájékoztattuk, és nagyon örül a hírnek.”
Ő lesz II. Erzsébet királynő 15. dédunokája, és a harmadik, aki 2022-ben bekövetkezett halála óta születik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.