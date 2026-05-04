Nagy az öröm a királyi családban: a hercegnő bejelentette, jön az újabb baba

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 11:25
A királyi családban nagy az öröm. Eugénia hercegnő harmadik gyermekével várandós.

Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank bejelentették, hogy harmadik gyermeküket várják. A kicsi várhatóan nyáron születik –közölte ma a Buckingham-palota.

Eugénia hercegnő (a képen jobbra) harmadik gyermekével várandós Fotó:  AFP

A király nagyon örül, míg a pár fiai, az ötéves August és a kétéves Ernest „nagyon izgatottak”, hogy kistestvérük születik– közölték királyi segédtisztek.

A 36 éves Eugénia hercegnő által megosztott fotón Ernest egy Chelsea focimezben, August pedig egy hosszú ujjú szürke pólóban egy baba ultrahangképét tartja a kezében.

A Buckingham-palota közleménye szerint: „Őkirályi fensége, Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank úr nagy örömmel jelentik be, hogy harmadik közös gyermeküket várják, akinek a születése idén nyáron várható. August (ötéves) és Ernest (kétéves) is nagyon izgatottak, hogy újabb testvérük csatlakozik a családhoz. Őfelségét, a királyt tájékoztattuk, és nagyon örül a hírnek.”

Ő lesz II. Erzsébet királynő 15. dédunokája, és a harmadik, aki 2022-ben bekövetkezett halála óta születik.

