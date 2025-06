Dubrovnik óvárosa, Adria gyöngyszeme: a tökéletes útiterv, ha imádtad a Trónok harca sorozatot

Dubrovnik óvárosa 1979 óta UNESCO világörökségi védelmet élvező kulturális helyszíne, melyet évről évre egyre több turista fedez fel magának, egyrészt a mesés történelmi látnivalók, másrészt a Trónok harca sorozat ikonikus forgatási helyszínei miatt, ugyanis a sorozatban szereplő Királyvár (King's Landing) egy részét Dubrovnik óvárosában alakították ki. Bár minden idők egyik legnézettebb sorozata 2019-ben véget ért, az iránta érzett rajongás továbbra megmaradt. Így ha Westerosra nem is, de az ikonikus forgatási helyszínekre könnyen eljuthatsz még idén nyáron. Cikkünkben összeírtuk számodra, hogy mit érdemes megnézni és mire érdemes figyelni, ha a nyár folyamán te is felfedeznéd ezt a mesés történelmi városkát.

Dubrovnik óvárosa: még idén érdemes lesz ide elutaznod Fotó: Forrás: shutterstock /S-F

Dubrovnik óvárosa: autóval is megközelíthető

Ha autóval kerekednél fel, akkor számolj azzal, hogy a Budapest és Dubrovnik közti útszakasz nagyjából 9 órát vesz igénybe, hosszabb-rövidebb megállókkal együtt akár 10-11 órára is kitolódhat, mire legyűröd azokat a fránya kilométereket. Az autós utazás egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell helyszínen autót bérelni és nem kell folyton a város kiszámíthatatlan tömegközlekedéshez igazodni. De fontos, hogy ha szállást nézel Dubrovnikban és saját autóval mész, akkor mindenképp olyan helyet válassz, ahol a szállás ára tartalmazza az ingyenes parkolást is. A horvátok a főszezonban nem szégyellenek pofátlanul magas árakat elkérni egy-egy napi parkolásért! Ráadásul a helyi rendőrök is mindig lesben állnak, ha egy súlyos büntetés kiszabásáról van szó.

Erre figyelj, ha Dubrovnik óvárosában jársz:

Fontos a réteges öltözködés és a csúszásmentes lábbeli

Az Adriai-tenger partjánál elhelyezkedő város megannyi mesés látnivalót kínál a turisták számára. Az ingyenes strandok és gasztronómiai élmények mellett az óváros tele van olyan történelmi és kulturális örökségekkel, amit egyszerűen bűn lenne kihagyni, a híres épületek, templomok és múzeumok okkal vonzzák ide minden évben a magyarokat is. Az óvárosban azonban érdemes lezseren, de stílusosan öltözködni. A bőröndödbe a nyári lenge darabok mellett szoríts helyet a kendőnek, a napszemüvegnek, a naptejnek és a csúszásmentes cipőnek vagy papucsnak is – Dubrovnik fényesre koptatott macskaköves utcái köztudottan nagyon csúszósak. A templomokban tiszteld meg a helyet azzal, hogy eltakarod a vállad és leveszed a kalapod. Kerüld a telefonhasználatot, és a készüléket némítsd le.