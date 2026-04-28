Minden utast érint - fontos bejelentést tett a Wizz Air

A nyár közeledtével egyre többen figyelik most a turizmust és a légi közlekedést érintő híreket, hiszen mindenki szeretne nyugodt körülmények között eltölteni a szabadságát. Ezért is volt sokkoló a hír, hogy a Ryanir vezérigazgatója, Michael O’Leary közölte, csődbe mehet a magyar gyökerekkel rendelkező versenytársa, a Wizz Air. Most megszólalt a Wizz Air, hogy mi is valóban az igazság.

Megnyugtatta az utasok a Wizz Air

A hír elbizonytalanította az utasokat is, nem csoda, hogy a Wizz Air gyorsan igyekezett cáfolni a konkurens légitársaság állításait. A Wizz Air szerint:

cA ég pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak.

A stabilitást mutatja az is, hogy a fapados légitársaság régóta fennálló kapcsolatot ápol a vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre. A többi légitársasághoz képest a Wizz Air nagyobb mértékben biztosította a kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.

A cég a Tények.hu-nak elárulta, hogy nem okoz gondot számukra a repülőgépek finanszírozása. A repülőjegyek árát pedig elsősorban a kereslet-kínálat befolyásolja. Mivel Európa egyre népszerűbb desztináció, mint korábban, ezért érdemes időben lefoglalni az utazást.

A Wizz Air jelenleg nem számok azzal, hogy módosítania kellene a menetrendet, mivel a kerozinszükségletének jelentős részét pedig már biztosította. Az idei nyár újabb rekordot hozhat a légitársaságnak, a budapesti járatokon 30 százalékkal több kapacitást biztosít és 15 új célállomás válik elérhetővé, mint például Ankara, Krakkó, Szófia, Dubrovnik, Bergen, Billund, Várna, Lamezia Terme, Kefalónia és Menorca.