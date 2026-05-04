Ezt issza a börtönben Zsólyomi Zsolt, a magyar sorozatgyilkos, hogy életben maradjon

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 04. 11:30
A magyar sorozatgyilkos Miami központi börtönében ül, tárgyalása nemsokára kezdetét veszi. Zsólyomi Zsolt rideg körülmények között tölti letartóztatását és pénz híján nem vehet semmit a kantiban, amivel kiegészíthetné az egyhangú börtönmenüt.

Zsólyomi Zsolt két ember halálért felelős az USA-ban; mindketten rokkant, védekezésre képtelen, idős, meleg férfiak voltak, akikkel az Észbontók magyar sztárja kegyetlen módon végzett. Tetteit a pénz motiválta, a kiutasítás elől menekülő magyar sorozatgyilkos elvette áldozatai értékeit, hogy azt eladja. 

Zsólyomi Zsolt magyarországi körözési adatlapja.
Zsólyomi Zsolt a kiszabott büntetése elöl menekült az USA-ba Fotó: police.hu
  • Zsólyomi Zsolt Miamiban ölt
  • Mindkét áldozata idős, meleg, rokkant férfi volt.
  • 2024 novemberében és 2025 januárjában ölt.
  • Áldozatait ki is rabolta.
  • A legenyhébb ítélet esetén is, haláláig börtönben marad.

Zsólyomi Zsolt élete a börtönben, maga a pokol 

A pénz, amire annyira vágyott, hogy ölni is képes volt érte, most mindennél jobban hiányzik a Miamiban, a Turner Guilford Knight magánzárkájában előzetesét töltő Zsólyominak. A gyilkosokkal teletűzdelt, az USA-ban is igen keménynek számító börtönben a legnagyobb kincs a börtönszámla, amin keresztül a fogvatartottak vásárolhatnak a kantinban, ha ráuntak az egyhangú menüre. Zsólyominak azonban nincs semmi pénz a számláján, így kénytelen beérni azzal az alapmenüvel, amit a börtönben kínálnak neki. 

Turner Guilford Knight Correctional Center, Miami
A börtön, ahol a magyar sorozatgyilkos ül Fotó: Google Maps
  1. A fogvatartottak naponta háromszor kapnak enni.
  2. A menü átlagosan napi 2620 kalóriát tartalmaz, ami megfelel egy mérsékelten aktív felnőtt szükségleteinek.
  3. 4 hetes ciklusban ismétlődő alapmenüt készít a börtön.
  4. A reggeli: forró vagy hideg gabonapehely, péksütemény vagy kenyér és tej.
  5. Az ebéd és vacsora: sült csirke, hamburger, hot-dog, lasagna, burrito, taco vagy halpogácsa. Mellé köretként zöldségeket, babot, rizst vagy burgonyát adnak.
Zsólyomiról a letartóztatásakor készült rendőrségi kép Fotó: Miami Police Department

Tejpor és sok csapvíz

A menü fontos része az egyhangú italválaszték; Zsólyomi gyümölcsízesítésű italt és tejet kap minden nap. A tej tejporból készül és 4:30-kor ez az első dolog, amit benyújtanak neki a tátikán keresztül a cellájába. Ha szomjas marad, ezeken kívül csak a csapvízre hagyatkozhat, amit egy rozsdamentes fémtálcára szerelt csap szolgáltat. Zsólyomi olyan, a börtönben extrának számító üdítőkről, mint a kóla, csak álmodhat. Ha lenne látogatója, az illető vehetne neki több dobozzal is az automatából, de azokat a látogatás ideje alatt meg is kellene innia Zsólyominak, mert a cellájába nem vihetné magával. 

Mivel Zsólyomit kétrendbeli gyilkossággal vádolják, a legmagasabb fokozatú biztonsági kategóriába sorolták. Így egyrészt elkülönítve, magánzárkában helyezték el, másrészt a nap 24 órájában kamerák figyelik. A zárkát csak megbilincselve hagyhatja el, napi egy órára, a séta idejére.

Méreginjekcióval hajtják végre az ítéletet

Zsólyomi akár halálbüntetést is kaphat, ha bűnösnek találja az esküdtszék.  Florida államban három komponensből álló méreginjekcióval hajtják végre a halálos ítéletet. Ha a bíróság nem ítéli halálbüntetésre, úgy életfogytiglani börtön vár rá, a szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.

 

 

