Zsólyomi Zsolt két ember halálért felelős az USA-ban; mindketten rokkant, védekezésre képtelen, idős, meleg férfiak voltak, akikkel az Észbontók magyar sztárja kegyetlen módon végzett. Tetteit a pénz motiválta, a kiutasítás elől menekülő magyar sorozatgyilkos elvette áldozatai értékeit, hogy azt eladja.
A pénz, amire annyira vágyott, hogy ölni is képes volt érte, most mindennél jobban hiányzik a Miamiban, a Turner Guilford Knight magánzárkájában előzetesét töltő Zsólyominak. A gyilkosokkal teletűzdelt, az USA-ban is igen keménynek számító börtönben a legnagyobb kincs a börtönszámla, amin keresztül a fogvatartottak vásárolhatnak a kantinban, ha ráuntak az egyhangú menüre. Zsólyominak azonban nincs semmi pénz a számláján, így kénytelen beérni azzal az alapmenüvel, amit a börtönben kínálnak neki.
A menü fontos része az egyhangú italválaszték; Zsólyomi gyümölcsízesítésű italt és tejet kap minden nap. A tej tejporból készül és 4:30-kor ez az első dolog, amit benyújtanak neki a tátikán keresztül a cellájába. Ha szomjas marad, ezeken kívül csak a csapvízre hagyatkozhat, amit egy rozsdamentes fémtálcára szerelt csap szolgáltat. Zsólyomi olyan, a börtönben extrának számító üdítőkről, mint a kóla, csak álmodhat. Ha lenne látogatója, az illető vehetne neki több dobozzal is az automatából, de azokat a látogatás ideje alatt meg is kellene innia Zsólyominak, mert a cellájába nem vihetné magával.
Mivel Zsólyomit kétrendbeli gyilkossággal vádolják, a legmagasabb fokozatú biztonsági kategóriába sorolták. Így egyrészt elkülönítve, magánzárkában helyezték el, másrészt a nap 24 órájában kamerák figyelik. A zárkát csak megbilincselve hagyhatja el, napi egy órára, a séta idejére.
Zsólyomi akár halálbüntetést is kaphat, ha bűnösnek találja az esküdtszék. Florida államban három komponensből álló méreginjekcióval hajtják végre a halálos ítéletet. Ha a bíróság nem ítéli halálbüntetésre, úgy életfogytiglani börtön vár rá, a szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.
