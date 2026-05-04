Ezt issza a börtönben Zsólyomi Zsolt, a magyar sorozatgyilkos, hogy életben maradjon

Zsólyomi Zsolt két ember halálért felelős az USA-ban; mindketten rokkant, védekezésre képtelen, idős, meleg férfiak voltak, akikkel az Észbontók magyar sztárja kegyetlen módon végzett. Tetteit a pénz motiválta, a kiutasítás elől menekülő magyar sorozatgyilkos elvette áldozatai értékeit, hogy azt eladja.

Zsólyomi Zsolt a kiszabott büntetése elöl menekült az USA-ba Fotó: police.hu

Zsólyomi Zsolt Miamiban ölt

Mindkét áldozata idős, meleg, rokkant férfi volt.

2024 novemberében és 2025 januárjában ölt.

Áldozatait ki is rabolta.

A legenyhébb ítélet esetén is, haláláig börtönben marad.

Zsólyomi Zsolt élete a börtönben, maga a pokol

A pénz, amire annyira vágyott, hogy ölni is képes volt érte, most mindennél jobban hiányzik a Miamiban, a Turner Guilford Knight magánzárkájában előzetesét töltő Zsólyominak. A gyilkosokkal teletűzdelt, az USA-ban is igen keménynek számító börtönben a legnagyobb kincs a börtönszámla, amin keresztül a fogvatartottak vásárolhatnak a kantinban, ha ráuntak az egyhangú menüre. Zsólyominak azonban nincs semmi pénz a számláján, így kénytelen beérni azzal az alapmenüvel, amit a börtönben kínálnak neki.

A börtön, ahol a magyar sorozatgyilkos ül Fotó: Google Maps

A fogvatartottak naponta háromszor kapnak enni. A menü átlagosan napi 2620 kalóriát tartalmaz, ami megfelel egy mérsékelten aktív felnőtt szükségleteinek. 4 hetes ciklusban ismétlődő alapmenüt készít a börtön. A reggeli: forró vagy hideg gabonapehely, péksütemény vagy kenyér és tej. Az ebéd és vacsora: sült csirke, hamburger, hot-dog, lasagna, burrito, taco vagy halpogácsa. Mellé köretként zöldségeket, babot, rizst vagy burgonyát adnak.

Zsólyomiról a letartóztatásakor készült rendőrségi kép Fotó: Miami Police Department

Tejpor és sok csapvíz

A menü fontos része az egyhangú italválaszték; Zsólyomi gyümölcsízesítésű italt és tejet kap minden nap. A tej tejporból készül és 4:30-kor ez az első dolog, amit benyújtanak neki a tátikán keresztül a cellájába. Ha szomjas marad, ezeken kívül csak a csapvízre hagyatkozhat, amit egy rozsdamentes fémtálcára szerelt csap szolgáltat. Zsólyomi olyan, a börtönben extrának számító üdítőkről, mint a kóla, csak álmodhat. Ha lenne látogatója, az illető vehetne neki több dobozzal is az automatából, de azokat a látogatás ideje alatt meg is kellene innia Zsólyominak, mert a cellájába nem vihetné magával.