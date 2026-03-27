Változik az útlevél használata – Ez vár ránk a határátlépéskor

A nemzetközi utazás elengedhetetlen kelléke, az útlevél, látványos átalakuláson megy keresztül a modern technológia hatására. Míg korábban a határőrök rutinszerűen csaptak rá a bélyegzővel az okmányokra, ma már egyre több ország tér át az elektronikus nyilvántartásra.
Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, valamint Ausztrália és Új-Zéland már élen járnak ebben: a beléptetésnél gyakran biometrikus szkennelést, arcfelismerést vagy ujjnyomat-olvasást alkalmaznak a manuális pecsételés helyett. Ezek a rendszerek hatékonyabbak, gyorsabbak, és jelentősen megkönnyítik az illegális tartózkodás vagy az okmányhamisítás kiszűrését, ám közben eltüntetik az utazás egyik legkedvesebb vizuális emlékét.
A popkultúra és a személyes élmények szintjén az útlevélbe került hatósági bélyegző az „utazó státuszszimbóluma” volt. Sokan még ma is próbálkoznak: Argentínában vagy Brazíliában a határőrök néha hajlandóak kivételt tenni, és egy kedves kérésre előveszik a régi bélyegzőt, de ez már korántsem általános gyakorlat. Vannak országok, mint Japán, Thaiföld vagy Dél-Korea, ahol a belépésnél még jó eséllyel kaphatunk tintás emléket, míg Mexikóban vagy Tajvanon a kilépéskor is gyakori a pecsételés. Zimbabwe, Monaco és a karibi Saint Barthélemy bélyegzőit pedig kifejezetten esztétikus, dekoratív megjelenésük miatt vadásszák a gyűjtők.
Mivel a hivatalos pecsétek ritkulnak, sok turisztikai látványosság – például a berlini Checkpoint Charlie vagy a Húsvét-sziget postája – kínál saját, díszes emléknyomatokat. Ezek bár vonzóak, komoly kockázatot hordoznak. Előfordult már, hogy légitársaságok megtagadták az utazást olyan utasoktól, akiknek az okmányában ilyen nem hivatalos bejegyzések szerepeltek.
Egy brit utazó például két napot és több ezer dollárt veszített, mert a Machu Picchu és a perui Vinicunca-hegy emlékműveinek pecsétjei miatt a hatóságok érvénytelennek minősítették az okmányát. A szabály szigorú: az úti okmányba kizárólag hivatalos szervek jegyezhetnek be adatokat.
A schengeni övezetben az elmúlt hónapok során végleg háttérbe szorult a hagyományos adminisztráció. Az EU sokat halasztott digitális határregisztrációs rendszere, az EES (Entry/Exit System), 2025 őszén élesedett, és 2026 tavaszára a legtöbb külső határátkelőn teljes körűen átvette az irányítást.
Ma már a harmadik országbeli állampolgárok belépésekor nem a tintapárna kerül elő, hanem biometrikus adatok – arcfelismerés és ujjnyomat-olvasás – rögzítik az érkezést a központi adatbázisba. Ez a technológiai váltás nemcsak a határellenőrzés minőségét és hatékonyságát javította, hanem szinte lehetetlenné teszi az okmányokkal való visszaélést és a tartózkodási idő túllépését is.
