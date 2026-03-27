Változik az útlevél használata – Ez vár ránk a határátlépéskor

A nemzetközi utazás elengedhetetlen kelléke, az útlevél, látványos átalakuláson megy keresztül a modern technológia hatására. Míg korábban a határőrök rutinszerűen csaptak rá a bélyegzővel az okmányokra, ma már egyre több ország tér át az elektronikus nyilvántartásra.

A digitális határregisztrációs rendszerek életbe lépésével lassan eltűnnek az útlevél lapjaira kerülő pecsétek.

Digitális regisztráció: a pecsételést felváltja a biometrikus (arc és ujjnyomat) azonosítás.

Szigorúbb kontroll: az automatizált rendszerek azonnal kiszűrik a jogosulatlan tartózkodást.

az automatizált rendszerek azonnal kiszűrik a jogosulatlan tartózkodást. Veszélyes szuvenírek: a szuvenírpecsétek miatt az okmány érvénytelenné válhat.

Hogyan változik meg az útlevél használata a határon?

Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, valamint Ausztrália és Új-Zéland már élen járnak ebben: a beléptetésnél gyakran biometrikus szkennelést, arcfelismerést vagy ujjnyomat-olvasást alkalmaznak a manuális pecsételés helyett. Ezek a rendszerek hatékonyabbak, gyorsabbak, és jelentősen megkönnyítik az illegális tartózkodás vagy az okmányhamisítás kiszűrését, ám közben eltüntetik az utazás egyik legkedvesebb vizuális emlékét.

Nosztalgia a pecsétek után

A popkultúra és a személyes élmények szintjén az útlevélbe került hatósági bélyegző az „utazó státuszszimbóluma” volt. Sokan még ma is próbálkoznak: Argentínában vagy Brazíliában a határőrök néha hajlandóak kivételt tenni, és egy kedves kérésre előveszik a régi bélyegzőt, de ez már korántsem általános gyakorlat. Vannak országok, mint Japán, Thaiföld vagy Dél-Korea, ahol a belépésnél még jó eséllyel kaphatunk tintás emléket, míg Mexikóban vagy Tajvanon a kilépéskor is gyakori a pecsételés. Zimbabwe, Monaco és a karibi Saint Barthélemy bélyegzőit pedig kifejezetten esztétikus, dekoratív megjelenésük miatt vadásszák a gyűjtők.

Búcsút inthetünk a pecséteknek. Te is gyűjtötted őket?

A szuvenírpecsétek veszélyei

Mivel a hivatalos pecsétek ritkulnak, sok turisztikai látványosság – például a berlini Checkpoint Charlie vagy a Húsvét-sziget postája – kínál saját, díszes emléknyomatokat. Ezek bár vonzóak, komoly kockázatot hordoznak. Előfordult már, hogy légitársaságok megtagadták az utazást olyan utasoktól, akiknek az okmányában ilyen nem hivatalos bejegyzések szerepeltek.