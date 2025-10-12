Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Így vált rémálommá az álomnyaralás: útlevél hiányában egy perc alatt visszafordították a turistát

Ryanair-járat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 10:45
Mindenki a tökéletes nyaralásról álmodozik, de néha már az indulás is rémálom lehet. Egy fiatal skót nő története is bizonyítja, mennyire fontos, hogy az útlevél mindig kéznél legyen.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Rebecca McCurry júliusban három barátjával utazott Marokkóba, de a fiatal skót nő nyaralása rémálommá változott, amikor Marrákes repterén alig öt perccel a leszállás után visszafordították. Egy pillanatnyi figyelmetlenség ugyanis teljesen tönkretette a vakációját: az útlevél a repülőgépen maradt.

útlevél hiányában visszafordították a skót nőt
Ha nincs útlevél, nyaralás sincs. Egy utazás során mindig legyünk körültekintőek!
Fotó: Mehaniq /  Shutterstock 

Nincs útlevél: rövid, de megalázó eljárás

Amint kiszállt a gépből, észrevette, hogy az útlevele hiányzik, és azonnal jelezte a Ryanair személyzetének, hogy szeretné visszakapni. A légitársaság állítólag „átkutatta” a repülőgépet, de az útlevelet nem találták meg, így Rebecca már az első percekben kénytelen volt szembesülni a határrendészet szigorával és a teljesen abszurd helyzettel.

A 22 éves nő krónikus fájdalmakkal küzd, és többször elájult a stressztől és a határőrök hosszadalmas procedúrájától. Az incidens különösen drámai lett, amikor a hatóságok közölték vele, hogy akár öt napot is várnia kell a visszautazásra Edinburghba, miközben a gépe, amivel érkezett, még a reptéren állt. Végül úgy döntöttek, hogy Rebeccát nem Edinburghba, hanem Manchesterbe küldik vissza – az apja végül hat órát vezetett, hogy hazavigye.

És a vesszőfutás tovább folytatódik

Közben kiderült, hogy az útlevele mégis megkerült: egy ismerőse megtalálta a gépen, pontosan ott, ahol hagyta. Csakhogy a Ryanair személyzete nem engedte, hogy a barátja magánál tartsa, elvették tőle a dokumentumot. Rebecca ezután hónapokig próbált kapcsolatba lépni a légitársasággal, de hiába: sem e-mailben, sem a chatfelületen, sem telefonon nem jutott előre. Végül kénytelen volt személyesen visszamenni Edinburgh repülőterére, és 30 fontot – mintegy 17 500 forintot – fizetni azért, hogy visszakapja az útlevelét.

útlevél hiányában megtagadják az országba való belépést
Rebeccának szerencsére nem kellett 5 napot várnia a következő Edinburgh-be tartó járatra, a következő manchesteri járattal jutott vissza Nagy-Britanniába.
Fotó: triocean /  Shutterstock 

A traumatikus élmény következménye nem csupán a fizikai és anyagi terhekben mutatkozott meg: Rebecca elmondása szerint az eset teljesen elriasztotta őt a repüléstől. Amikor később újra repülőre szállt, folyamatosan a balul sikerült kaland rémképe járt a fejében, és az egész utazás alatt szorongott. A fiatal nő története rávilágít arra, hogy egy apró figyelmetlenség, például egy útlevél elhagyása, nem csupán bosszúságot okozhat, hanem hosszadalmas, stresszes és költséges eljáráshoz vezethet.

Légitársasági és hatósági állásfoglalás

A Ryanair közleménye szerint az utas hiányzó útlevele miatt a marokkói hatóságok megtagadták a belépést, így a légitársaság még aznap áthelyezte a legközelebbi Nagy-Britanniába tartó járatra. A cég hangsúlyozta, hogy minden utas felelőssége, hogy érvényes dokumentummal rendelkezzen, a személyzet pedig minden elveszett tárgyat az adott reptér lost and found (elveszett tárgyak) irodájában ad le.

Rebecca története azonban felveti a kérdést, hogy a légitársaság protokollja mennyire működik a gyakorlatban: hiába „vizsgálták át” a gépet, az útlevelet csak egy barát segítségével sikerült megtalálni, és az okmány kézbesítése hónapokig elhúzódott.

Az ügy összes költsége és idegeskedése mellett Rebecca tanulsága világos: egy pillanatnyi figyelmetlenség elég ahhoz, hogy a nyaralásból rémálom legyen. A fizikai és anyagi terhek mellett a pszichés hatások is jelentősek: a fiatal nő hónapokig szorongott, és félve ült újra repülőre.

Bár a történet bosszantó, de tanulságos: minden utazónak érdemes kétszer is ellenőriznie dokumentumait, mielőtt a reptéren fel-, illetve leszáll, mert egy apró figyelmetlenség percek alatt tönkreteheti a vakációt – és komoly anyagi és pszichés következményekkel járhat.

