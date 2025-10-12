Így vált rémálommá az álomnyaralás: útlevél hiányában egy perc alatt visszafordították a turistát

Rebecca McCurry júliusban három barátjával utazott Marokkóba, de a fiatal skót nő nyaralása rémálommá változott, amikor Marrákes repterén alig öt perccel a leszállás után visszafordították. Egy pillanatnyi figyelmetlenség ugyanis teljesen tönkretette a vakációját: az útlevél a repülőgépen maradt.

Ha nincs útlevél, nyaralás sincs. Egy utazás során mindig legyünk körültekintőek!

Fotó: Mehaniq / Shutterstock

Nincs útlevél: rövid, de megalázó eljárás

Amint kiszállt a gépből, észrevette, hogy az útlevele hiányzik, és azonnal jelezte a Ryanair személyzetének, hogy szeretné visszakapni. A légitársaság állítólag „átkutatta” a repülőgépet, de az útlevelet nem találták meg, így Rebecca már az első percekben kénytelen volt szembesülni a határrendészet szigorával és a teljesen abszurd helyzettel.

A 22 éves nő krónikus fájdalmakkal küzd, és többször elájult a stressztől és a határőrök hosszadalmas procedúrájától. Az incidens különösen drámai lett, amikor a hatóságok közölték vele, hogy akár öt napot is várnia kell a visszautazásra Edinburghba, miközben a gépe, amivel érkezett, még a reptéren állt. Végül úgy döntöttek, hogy Rebeccát nem Edinburghba, hanem Manchesterbe küldik vissza – az apja végül hat órát vezetett, hogy hazavigye.

És a vesszőfutás tovább folytatódik

Közben kiderült, hogy az útlevele mégis megkerült: egy ismerőse megtalálta a gépen, pontosan ott, ahol hagyta. Csakhogy a Ryanair személyzete nem engedte, hogy a barátja magánál tartsa, elvették tőle a dokumentumot. Rebecca ezután hónapokig próbált kapcsolatba lépni a légitársasággal, de hiába: sem e-mailben, sem a chatfelületen, sem telefonon nem jutott előre. Végül kénytelen volt személyesen visszamenni Edinburgh repülőterére, és 30 fontot – mintegy 17 500 forintot – fizetni azért, hogy visszakapja az útlevelét.

Rebeccának szerencsére nem kellett 5 napot várnia a következő Edinburgh-be tartó járatra, a következő manchesteri járattal jutott vissza Nagy-Britanniába.

Fotó: triocean / Shutterstock

A traumatikus élmény következménye nem csupán a fizikai és anyagi terhekben mutatkozott meg: Rebecca elmondása szerint az eset teljesen elriasztotta őt a repüléstől. Amikor később újra repülőre szállt, folyamatosan a balul sikerült kaland rémképe járt a fejében, és az egész utazás alatt szorongott. A fiatal nő története rávilágít arra, hogy egy apró figyelmetlenség, például egy útlevél elhagyása, nem csupán bosszúságot okozhat, hanem hosszadalmas, stresszes és költséges eljáráshoz vezethet.