/Így spórolj meg egy új útlevelet! A legjobb utazási trükk 2025-ben, amit minden gyakori utazó jó, ha ismer

Ha nagyon gyakran utazol, akár második útlevél igénylése is szóba jöhet, de ez nem automatikus, és csak különleges esetekben engedélyezett. Az úgynevezett második magánútlevelet akkor adhatják ki, ha valakinek indokolt az útlevélhasználata, például ha gyakran utazik, és az egyik útlevele már nem elég üres oldal miatt, vagy ha az egyik útlevelet éppen vízumügyintézéshez tartják vissza.

Ez a második útlevél legfeljebb 2 évig érvényes, és külön eljárás keretében lehet igényelni. Ez különösen üzleti utazók számára lehet életmentő, hiszen így mindig van tartalék dokumentum, ha az egyik útlevél betelik vagy megújításra szorul.

Egyes utazók kis cetliket ragasztanak az útlevelük lapjaira, kérve a határőröket, hogy máshol pecsételjenek, mert az adott oldalt vízum vagy más fontos pecsét számára tartják fenn.

Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

Mire figyelj még utazás előtt?

Mindig ellenőrizd az útleveled lejárati dátumát és az üres oldalak számát, mielőtt lefoglalod a jegyedet. Ha az útleveled kezd megtelni, vagy közelít a lejárathoz, jobb időben megújítani, mert a megújítás akár 7-11 hétig is eltarthat. Ha nagyon sürgős az utazás, létezik gyorsított eljárás is, de ez többnyire drágább, és akár személyes megjelenést is igényelhet.

Egy másik praktikus megoldás, ha az úti cél országában elérhető az elektronikus vízum (e-visa). Ez egy digitális engedély, amelyet online lehet igényelni, és nem kell hozzá pecsét az útlevélben. Az e-vízumot érdemes színesben kinyomtatni és magunkkal vinni, hogy a határon könnyen fel tudjuk mutatni.

