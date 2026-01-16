Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Ezek a világ legerősebb útlevelei 2026-ban – Nem hiszed el, hogy a magyar útlevél hányadik a listán

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 11:15
A nemzetközi utazás szabadsága ma már mérhető erőforrás: egyes útlevelek jóval több ország kapuját nyitják meg vízummentesen, mint mások. A világ legerősebb útleveleinek rangsora nemcsak turisztikai kényelmet, hanem politikai és gazdasági súlyt is tükröz.
Oroszi Rita
A világ legerősebb útleveleinek 2026-ra összeállított listáját a Henley Passport Index legfrissebb adatai alapján az ázsiai országok vezetik, miközben Európa tömbként továbbra is erős, az angolszász hatalmak pedig lassú visszaesést mutatnak.

A világ legerősebb útleveleinek szempontja, hogy hová utazhatsz vízum nélkül.
Ezek idén a világ legerősebb útlevelei, a magyar is jó helyezést ért el / Fotó: Mehaniq /  Shutterstock 
  • Szingapúr vezeti a listát 192 vízummentes úti céllal, Ázsia uralja az élmezőnyt.
  • Magyar útlevél az 5. helyen, 184 országba biztosít szabad belépést.
  • Az USA és az Egyesült Királyság visszaesett, a lista végén drámai a különbség.

Melyek a világ legerősebb útlevelei? Ázsiai dobogósok, európai fölény és magyar helyezés

A rangsor élén Szingapúr áll, amelynek állampolgárai 192 országba és területre utazhatnak vízum nélkül. A második helyen Japán és Dél-Korea osztozik, egyaránt 188 célországgal. A dobogó harmadik fokán már Európa dominál: Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc egyaránt 186 vízummentes úti célt kínál.

A negyedik helyet tíz európai ország foglalja el 185 elérhető úti céllal, köztük Németország, Franciaország és Olaszország. Az ötödik hely különösen érdekes magyar szempontból: Magyarország Portugáliával, Szlovákiával, Szlovéniával és az Egyesült Arab Emírségekkel együtt 184 országba biztosít vízummentes belépést.

Az Egyesült Arab Emírségek látványosan erősödik: húsz év alatt 149 új vízummentes megállapodást kötött, és 57 helyet lépett előre a rangsorban. A háttérben tudatos diplomácia és következetes vízumpolitika áll.

szingapúri útlevelet tart a kezében egy nő, háttérben reptéri forgalom.
2026-ban a világ legerősebb útlevele a szigapúri lett / Fotó: Ivan Marc /  Shutterstock 

A sereghajtók

A lista másik végén éles a kontraszt. Afganisztán továbbra is az utolsó helyen szerepel, mindössze 24 elérhető úti céllal, míg Szíria és Irak alig néhány országgal kínál többet. A legelső és az utolsó hely között 168 országnyi különbség húzódik, ami jól mutatja a globális mobilitás egyenlőtlenségét.

A korábban stabilnak számító útlevelek közül az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is visszacsúszott. Az USA ugyan újra bekerült a top 10-be, de ma már 37 ország előzi meg, és húszéves távlatban a harmadik legnagyobb visszaesést mutatja.

De mi az a Henley Passport Index?

A Henley Passport Index a világ útleveleinek eredeti és legelismertebb rangsora, amely azt mutatja meg, hány úti célt érhetnek el tulajdonosaik előzetes vízum nélkül. Az index az IATA, a legnagyobb és legpontosabb nemzetközi utazási adatbázis kizárólagos adataira épül, amelyeket a Henley & Partners kutatócsapata egészít ki.

Összesen 199 útlevelet hasonlít össze 227 ország és terület vonatkozásában, és minden olyan belépést pontoz, ahol nem szükséges előzetes vízum, illetve elegendő az érkezéskori vízum, elektronikus engedély vagy látogatói engedély. Az egyes útlevelek végső pontszáma ezeknek a vízummentes lehetőségeknek az összesítéséből áll össze.

A szakértők szerint az útlevél ereje nem technikai részletkérdés: a politikai stabilitás, a nemzetközi hitelesség és a diplomáciai mozgástér összegzése. A világ legerősebb útlevelei így nemcsak az utazásról, hanem a globális erőviszonyok átrendeződéséről is pontos képet adnak.

Nézd meg a videót is:

