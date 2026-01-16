Ezek a világ legerősebb útlevelei 2026-ban – Nem hiszed el, hogy a magyar útlevél hányadik a listán

A világ legerősebb útleveleinek 2026-ra összeállított listáját a Henley Passport Index legfrissebb adatai alapján az ázsiai országok vezetik, miközben Európa tömbként továbbra is erős, az angolszász hatalmak pedig lassú visszaesést mutatnak.

Ezek idén a világ legerősebb útlevelei, a magyar is jó helyezést ért el / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

Szingapúr vezeti a listát 192 vízummentes úti céllal, Ázsia uralja az élmezőnyt.

Magyar útlevél az 5. helyen, 184 országba biztosít szabad belépést.

Az USA és az Egyesült Királyság visszaesett, a lista végén drámai a különbség.

Melyek a világ legerősebb útlevelei? Ázsiai dobogósok, európai fölény és magyar helyezés

A rangsor élén Szingapúr áll, amelynek állampolgárai 192 országba és területre utazhatnak vízum nélkül. A második helyen Japán és Dél-Korea osztozik, egyaránt 188 célországgal. A dobogó harmadik fokán már Európa dominál: Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc egyaránt 186 vízummentes úti célt kínál.

A negyedik helyet tíz európai ország foglalja el 185 elérhető úti céllal, köztük Németország, Franciaország és Olaszország. Az ötödik hely különösen érdekes magyar szempontból: Magyarország Portugáliával, Szlovákiával, Szlovéniával és az Egyesült Arab Emírségekkel együtt 184 országba biztosít vízummentes belépést.

Az Egyesült Arab Emírségek látványosan erősödik: húsz év alatt 149 új vízummentes megállapodást kötött, és 57 helyet lépett előre a rangsorban. A háttérben tudatos diplomácia és következetes vízumpolitika áll.

2026-ban a világ legerősebb útlevele a szigapúri lett / Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

A sereghajtók

A lista másik végén éles a kontraszt. Afganisztán továbbra is az utolsó helyen szerepel, mindössze 24 elérhető úti céllal, míg Szíria és Irak alig néhány országgal kínál többet. A legelső és az utolsó hely között 168 országnyi különbség húzódik, ami jól mutatja a globális mobilitás egyenlőtlenségét.

A korábban stabilnak számító útlevelek közül az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is visszacsúszott. Az USA ugyan újra bekerült a top 10-be, de ma már 37 ország előzi meg, és húszéves távlatban a harmadik legnagyobb visszaesést mutatja.

De mi az a Henley Passport Index?

A Henley Passport Index a világ útleveleinek eredeti és legelismertebb rangsora, amely azt mutatja meg, hány úti célt érhetnek el tulajdonosaik előzetes vízum nélkül. Az index az IATA, a legnagyobb és legpontosabb nemzetközi utazási adatbázis kizárólagos adataira épül, amelyeket a Henley & Partners kutatócsapata egészít ki.