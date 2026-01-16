Ezek a világ legerősebb útlevelei 2026-ban – Nem hiszed el, hogy a magyar útlevél hányadik a listán

A világ legerősebb útleveleinek 2026-ra összeállított listáját a Henley Passport Index legfrissebb adatai alapján az ázsiai országok vezetik, miközben Európa tömbként továbbra is erős, az angolszász hatalmak pedig lassú visszaesést mutatnak.
A rangsor élén Szingapúr áll, amelynek állampolgárai 192 országba és területre utazhatnak vízum nélkül. A második helyen Japán és Dél-Korea osztozik, egyaránt 188 célországgal. A dobogó harmadik fokán már Európa dominál: Dánia, Luxemburg, Spanyolország, Svédország és Svájc egyaránt 186 vízummentes úti célt kínál.
A negyedik helyet tíz európai ország foglalja el 185 elérhető úti céllal, köztük Németország, Franciaország és Olaszország. Az ötödik hely különösen érdekes magyar szempontból: Magyarország Portugáliával, Szlovákiával, Szlovéniával és az Egyesült Arab Emírségekkel együtt 184 országba biztosít vízummentes belépést.
Az Egyesült Arab Emírségek látványosan erősödik: húsz év alatt 149 új vízummentes megállapodást kötött, és 57 helyet lépett előre a rangsorban. A háttérben tudatos diplomácia és következetes vízumpolitika áll.
A lista másik végén éles a kontraszt. Afganisztán továbbra is az utolsó helyen szerepel, mindössze 24 elérhető úti céllal, míg Szíria és Irak alig néhány országgal kínál többet. A legelső és az utolsó hely között 168 országnyi különbség húzódik, ami jól mutatja a globális mobilitás egyenlőtlenségét.
A korábban stabilnak számító útlevelek közül az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is visszacsúszott. Az USA ugyan újra bekerült a top 10-be, de ma már 37 ország előzi meg, és húszéves távlatban a harmadik legnagyobb visszaesést mutatja.
A Henley Passport Index a világ útleveleinek eredeti és legelismertebb rangsora, amely azt mutatja meg, hány úti célt érhetnek el tulajdonosaik előzetes vízum nélkül. Az index az IATA, a legnagyobb és legpontosabb nemzetközi utazási adatbázis kizárólagos adataira épül, amelyeket a Henley & Partners kutatócsapata egészít ki.
Összesen 199 útlevelet hasonlít össze 227 ország és terület vonatkozásában, és minden olyan belépést pontoz, ahol nem szükséges előzetes vízum, illetve elegendő az érkezéskori vízum, elektronikus engedély vagy látogatói engedély. Az egyes útlevelek végső pontszáma ezeknek a vízummentes lehetőségeknek az összesítéséből áll össze.
A szakértők szerint az útlevél ereje nem technikai részletkérdés: a politikai stabilitás, a nemzetközi hitelesség és a diplomáciai mozgástér összegzése. A világ legerősebb útlevelei így nemcsak az utazásról, hanem a globális erőviszonyok átrendeződéséről is pontos képet adnak.
