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Levendulaszörpből készült limonádék levendulavirággal és vérnarancsgerezdekkel fa deszkán

Íme a tökéletes levendulaszörp titka – csupán egy összetevőn múlik

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 12:45
levendulaszörptoptippekehető virágrecept
Nincs annál jobb, amikor a rekkenő hőségben felhörpintünk egy kellemes nyári italt. Ilyenkor örök kedvenc a levendulaszörp, amelynek elkészítése pofonegyszerű, az íze pedig mennyei. Mutatjuk a titkos összetevőt, amelyre az összes nagymama esküszik!
E. R. A.
A szerző cikkei
  • A házi levendulaszörp egy különleges eljárással és egy titkos összetevővel mennyei lehet.
  • Az ehető virágokat egy éjszakán át áztassuk, forraljuk és zárjuk üvegbe.
  • A kész szirup szódán kívül pezsgővel, mentával és áfonyával is bolondítható.

A kánikulában mind vágyunk valami különlegesre, ami oltja a szomjunk, és a délutáni pihenésből luxusélményt varázsol. A házi készítésű frissítők reneszánszukat élik, a nagymamáink pedig nem győzik elkészíteni a legfinomabb nyári levendulaszörp receptjüket. Egy titkos adalékkal olyan ízvilágot képesek kölcsönözni ennek az ehető nyári virágnak, amelytől a lila főzet selymesen lágy és igazán frissítő lesz. Cikkünkben eláruljuk a titkukat!

Levendulaszörp pohárban vízzel hígítva, levendulavirággal és citromkarikával a tetején
A levendulaszörp egy titkos összetevőtől lesz igazán mennyei. Fotó: apolonia / shutterstock

Miért a házi levendulaszörp a nyár slágere?

A válasz egyszerű: az illata varázslatos, maga a növény hihetetlenül fotogén, a megfelelő fortélyokkal pedig mennyei az ital íze. A levendulaszörp elkészítése azonban sokunkon kifoghat, mivel a túlfőzött virágok könnyen gyógyszeres mellékízt kaphatnak. Az ehető virágok, így az ibolya vagy a levendula, különleges bánásmódot igényelnek, de a végeredmény minden fáradtságot megér. Ha kedveled az egyedi ízeket, akkor úgy, ahogy korábban a fenyőrügy szirup receptjét, ezt is imádni fogod!

A titkos adalék, ami mindent visz

A titkos adalék, amelytől a levendulaszörp a szokottnál is ízletesebb, élvezetesebb lesz, nem más, mint a frissen facsart citromlé és a vanília-kivonat. Ezek az összetevők enyhítik a virágos aromákat, így a szirup kevésbé lesz gyógyszerízű.

A tökéletes levendulaszörp készítése 

Ha betartod az alábbi lépéseket, a levendulaszörp elkészítése végtelenül egyszerű lesz. Mindenekelőtt azonban nagyon fontos kiemelni, hogy csak tiszta, forgalomtól védett helyről szüreteld a virágokat, és csak a lila szirmokat használd a főzéshez.

  1. A szirmokat vízzel, cukorral vagy édesítőszerrel, valamint egy leheletnyi vanília-kivonattal és a frissen facsart citromlével hagyd állni egy tálban egy egész éjszakán át.
  2. Másnap forrald össze a keveréket, majd alaposan szűrd le azt.
  3. A kész főzetet töltsd sterilizált üvegekbe.

Kreatív tálalási tippek 

Ha unod már a hagyományos, szódával vagy vízzel felhúzott levendulás limonádét, akkor víz helyett öntsd fel egy kevés száraz pezsgővel, tegyél hozzá friss áfonyát és egy kevés mentát – máris kész a nyáresti kerti welcome drink!

Szükséged van egy kis segítségre a levendulaszörp elkészítéséhez? Játszd le az alábbi videót, hogy további részleteket tudj meg:

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