Egy egér és Németh Benjámin tájépítész rágcsálóriasztó növények között

3+1 növény, amely elüldözi a háztól az egereket és patkányokat

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 24. 11:45
Horrorrá változhat a nyári pihenés, ha az otthonunkat ellepik a kártevők. A patkányok és egerek ellen a legjobb rágcsálóriasztók a természetben bújnak meg. Mielőtt drága vegyszereket vagy szakembert hívnál, érdemes bevetned a természet legdurvább fegyvereit. A magyar tájépítész, Németh Benjámin elárulta, hogy melyek ezek.
  • Egyes növények a legjobb természetes rágcsálóriasztók lehetnek. 
  • Németh Benjámin tájépítész felfedte azt a négy növényt, amely hatékonyan elüldözi a háztól az egereket, patkányokat.
  • Ha a rágcsálók már befészkelték magukat, csak szakember segíthet. 

Félsz, hogy a sötét sarkokból egyszer csak apró, fénylő szempárok merednek vissza rád? Nem vagy ezzel egyedül: a patkányok és egerek felbukkanása igazi szélmalomharcot indíthat el. Németh Benjámin tájépítész szerencsére elárulta: több hasznos házi praktika is létezik, amelyek a legjobb természetes rágcsálóriasztók lehetnek. Mutatjuk, hogyan űzd el a kártevőket gyorsan és örökre

Rágcsálóriasztó növényt kiszagoló egér
A legjobb rágcsálóriasztók a természetből származnak. A patkányok és az egerek is menekülnek előlük

Milyen rágcsálóriasztót használjak a kártevők ellen?

A megoldás, amellyel távol tarthatod a rágcsálókat az otthonodtól, most is a konyhaszekrényedben vagy a fűszeres ládádban lapulhat. Az egereknek és a patkányoknak rendkívül érzékeny a szaglásuk, ezért az erős illatú növényektől hanyatt-homlok menekülnek. Több népi megfigyelés és kutatás is alátámasztja, hogy egyes természetes aromák rontják a tájékozódásukat, és csökkentik a megtelepedésük esélyét. 

– Kutatások szerint az erős illóolajok – például a menta vagy a levendula hatóanyagai – valóban befolyásolhatják a rágcsálók viselkedését – mutatott rá a biológiai háttérre Németh Benjámin tájépítész, aki tuti tippet is hozott, hogyan védhetjük meg az otthonunkat. 

Menta

A borsmenta az egyik legjobb rágcsálóriasztó. Az illóolaja mentolt tartalmaz, amelynek rendkívül intenzív szaga van, és az apró rágcsálók kellemetlennek érzik. A szakértő javaslata, hogy borsmentaolajjal itassunk át vattapamacsokat, majd helyezzük el azokat a bejáratok, kamrák és padlások környékén. A kertbe ültetett növény pedig természetes „védővonalat” húz az otthonunk és a kis bestiák közé. 

Fokhagyma és babérlevél

A másik legjobb házi praktika a rágcsálók ellen a fokhagyma és a babérlevél bevetése. A babér levelének erős, fűszeres illata irritálja az egerek érzékeny szaglását. Régi házi praktika, hogy lisztes szekrénybe néhány babérlevelet helyeztek a nagyszüleink. Csodát ugyan nem tesz, de megelőzésként igazán hasznos lehet. 

A fokhagyma intenzív aromája annyira karakteres, hogy még az egerek és patkányok bajsza is zizegni kezd tőle. A tanács: helyezd a fokhagymagerezdeket a pincébe, tárolóba vagy garázsba, a hatást fokozhatod fokhagymás permettel is. 

Levendula, fekete bodza

A levendula gyönyörű ugyan, de a kártevők egyenesen utálják. Gyakran alkalmazzák rovar- és rágcsálóriasztóként a családok. 

A levendula kellemes illata az embereket nyugtatja, az egereket viszont zavarhatja. Szárított levendulacsokrok vagy levendulaolaj használata különösen beltérben lehet praktikus

– tanácsolta Benjámin, kiemelve: a fekete bodza is hatásos lehet.

– A fekete bodzáról több népi hagyomány is azt tartja, hogy elriasztja a vakondokat és a rágcsálókat. Egyes kutatások szerint a növény bizonyos vegyületei kellemetlenek lehetnek az állatok számára. A bodza bokorként ültetve természetes védősávot képezhet a kert szélén, különösen vidéki területeken – hangsúlyozta.

Mit mond a tudomány? 

Noha ezek a növények hasznosak lehetnek a rágcsálók távoltartására, ha már nagy a baj, a természet sem képes csodákra. A szakember hangsúlyozta: ezek a módszerek főként megelőzésre, valamint a rágcsálók enyhe jelenléte esetén működhetnek. Ha az állatok már befészkelték magukat a házba, akkor az élelemforrás megszüntetése, a rések lezárása, és szükség esetén professzionális irtás lehet a valódi megoldás. 

Hiába a legerősebb növények illata, ha a rágcsálók könnyen találnak élelmet vagy búvóhelyet. A legfontosabb: ne csalogassuk be őket! Érdemes zárt edényben tárolni az élelmiszereket, rendszeresen takarítani, megszüntetni a falakon lévő réseket, és nem hagyni elöl állateledelt éjszakára

– figyelmeztetett Németh Benjámin.

Mindjárt berobban a nyár, és az évszak közepén egy gilisztaűző növény kezd pompázni. Játszd le Benjámin videóját a részletekért:

