3+1 növény, amely elüldözi a háztól az egereket és patkányokat

Félsz, hogy a sötét sarkokból egyszer csak apró, fénylő szempárok merednek vissza rád? Nem vagy ezzel egyedül: a patkányok és egerek felbukkanása igazi szélmalomharcot indíthat el. Németh Benjámin tájépítész szerencsére elárulta: több hasznos házi praktika is létezik, amelyek a legjobb természetes rágcsálóriasztók lehetnek. Mutatjuk, hogyan űzd el a kártevőket gyorsan és örökre.

Milyen rágcsálóriasztót használjak a kártevők ellen?

A megoldás, amellyel távol tarthatod a rágcsálókat az otthonodtól, most is a konyhaszekrényedben vagy a fűszeres ládádban lapulhat. Az egereknek és a patkányoknak rendkívül érzékeny a szaglásuk, ezért az erős illatú növényektől hanyatt-homlok menekülnek. Több népi megfigyelés és kutatás is alátámasztja, hogy egyes természetes aromák rontják a tájékozódásukat, és csökkentik a megtelepedésük esélyét.

– Kutatások szerint az erős illóolajok – például a menta vagy a levendula hatóanyagai – valóban befolyásolhatják a rágcsálók viselkedését – mutatott rá a biológiai háttérre Németh Benjámin tájépítész, aki tuti tippet is hozott, hogyan védhetjük meg az otthonunkat.

Menta

A borsmenta az egyik legjobb rágcsálóriasztó. Az illóolaja mentolt tartalmaz, amelynek rendkívül intenzív szaga van, és az apró rágcsálók kellemetlennek érzik. A szakértő javaslata, hogy borsmentaolajjal itassunk át vattapamacsokat, majd helyezzük el azokat a bejáratok, kamrák és padlások környékén. A kertbe ültetett növény pedig természetes „védővonalat” húz az otthonunk és a kis bestiák közé.

Fokhagyma és babérlevél

A másik legjobb házi praktika a rágcsálók ellen a fokhagyma és a babérlevél bevetése. A babér levelének erős, fűszeres illata irritálja az egerek érzékeny szaglását. Régi házi praktika, hogy lisztes szekrénybe néhány babérlevelet helyeztek a nagyszüleink. Csodát ugyan nem tesz, de megelőzésként igazán hasznos lehet.