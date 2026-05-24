Valami igazán édes desszertre vágysz? Íme néhány recept az édesszájúaknak

Egy nagy tálban keverjük el a lisztet, a cukrot, a sót, a sütőport és – ha használunk – a szódabikarbónát.
Ezután dolgozzuk össze a nedves hozzávalókat: egy másik tálban habarjuk el a tojásokat, majd adjuk hozzá az írót, az olvasztott vajat és a vaníliakivonatot.
A nedves hozzávalókat öntsük a szárazakhoz, és egy fakanállal vagy habverővel keverjük éppen csak addig, amíg a liszt eltűnik. A tészta kissé darabos marad, ami teljesen rendben van. Ha túldolgozzuk, a palacsinták laposak lesznek. Pihentessük 5–10 percig: ezalatt a sütőpor és az író kifejti hatását, és a tészta levegőssé válik.
Egy tapadásmentes serpenyőt melegítsünk fel közepes lángon, majd kenjük ki vajjal. Süssünk különböző méretű köröket a tésztából, amikből a maci feje és teste készül. Amikor a tetejükön apró buborékok jelennek meg, és az oldaluk megszilárdul, fordítsuk meg, és süssük még 1-2 percig, amíg aranybarna nem lesz.
Tetszés szerint díszítsük banánnal, mogyorókrémmel
Elkészítési idő: 30 perc
Retró gyümölcstorta
Hozzávalók:
A piskótához (23 centis formához):
5 tojás
100 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
50 ml étolaj
120 g liszt
1 mk. sütőpor
1 csipet só
A vaníliakrémhez:
250 ml tej
3 tojássárgája
70 g cukor
1 csomag vaníliás cukor
0.5 db vaníliarúd
1 ek. étkezési keményítő
A tetejére:
500 g idény gyümölcs
8 db lapzselatin
300 ml átlátszó gyümölcslé
Elkészítés:
A sütőt melegítsük elő 180 fokra, majd vajazzunk ki és lisztezzünk ki egy 23 cm-es gyümölcstortaformát.
A piskótához a tojásfehérjéket kezdjük el habbá verni, és ha már van tartása, több részletben adjuk hozzá a kétféle cukrot, majd verjük kemény habbá. Egyenként adjuk hozzá a tojássárgájákat, miközben folyamatosan tovább verjük a habot. Keverjük a habhoz az olajat is.
A lisztet szitáljuk össze a sütőporral és a sóval, majd ezt is óvatosan forgassuk a tojáshabba egy spatulával. A masszát öntsük az előkészített formába, és süssük készre kb. 25 perc alatt a piskótát.
Rácsra téve, a formában hagyjuk kihűlni, majd kivesszük a formából.
A krémhez a tejet forrósítsuk fel egy kis lábasban.
Keverjük a tojássárgájákat a cukrokkal, a vaníliarúd kikapart magjaival és a keményítővel csomómentesre, majd lazítsuk fel egy kevés forró tejjel, végül öntsük hozzá az maradék tejhez, és alacsony hőfokon, folyamatosan kevergetve főzzük sűrű pudinggá. Takarjuk le folpakkal, és hagyjuk kihűlni.
A gyümölcsöket tisztítsuk meg, ha szükséges, aprítsuk fel.
A kihűlt piskótát kenjük meg a kihűlt krémmel, és rakosgassuk a gyümölcsökkel, majd tegyük egy órára a hűtőbe.
A zseléhez a zselatinlapokat hideg vízben puhítsuk fel, közben melegítsük forráspontig a gyümölcslét. A felpuhult zselatinlapokból nyomkodjuk ki a felesleges vizet, és tegyük a meleg gyümölcslébe. Addig kevergessük, amíg a lapok teljesen feloldódnak, majd hagyjuk a keveréket langyosra hűlni.
Végül kanalazzuk a gyümölcsök tetejére, és tegyük vissza a tortát a hűtőbe, míg megdermed a tetején a gyümölcszselé.
Elkészítési idő: 100 perc
Gumicukor házilag
Hozzávalók (4 személyre):
200 ml meggyízű szörp
200 ml narancsízű szörp
200 ml kiwiízű szörp
200 ml citrusízű szörp
4 ek. zselatinpor
Elkészítés:
A szörpöket külön-külön öntsük hőálló edényekbe, majd adjunk mindegyikhez egy evőkanálnyi zselatinport. Öntsünk hozzá 1 dl vizet. Kevergetve forrósítsuk fel. Vigyázzunk, hogy forrástól számítva csak 1 percig főzzük.
Kanalazzuk szilikonformába, és hagyjuk kihűlni. Maci helyett használhatunk bonbonformát is.
Ha kihűltek, tegyük pár órára a hűtőszekrénybe, hogy kellően megdermedjenek, majd óvatosan fordítsuk ki a gumicukrokat.
Mogyorókrémes muffin
Hozzávalók (4 személyre):
150 g vaj
2 tojás
130 g cukor
3 ek. baracklekvár
150 g liszt
0,5 csomag sütőpor
50 g kakaópor
csipet só
12 tk. mogyorókrém
Elkészítés:
A vajat olvasszuk meg és hagyjuk picit hűlni.
A tojásokat keverjük össze a cukorral, a lekvárral és adjuk hozzá az olvasztott vajat. Szitáljuk bele a sütőport, a lisztet, a kakaóport és a csipet sót, és az egészet alaposan vegyítsük össze.
A muffintepsi mélyedéseibe tegyünk egy-egy papírkapszlit és mindegyikbe kanalazzunk a tésztából, majd tegyünk rá egy-egy kanálnyi mogyorókrémt. Fogpiszkálóval keverjük márványosra és 180 fokra előmelegített sütőben, kb. 20 perc alatt süssük készre.
Elkészítési idő: 40 perc
Erdei gyümölcsösös fagyi
Hozzávalók (4 adaghoz)
40 dkg natúr joghurt
6 dkg méz
30dkg erdei gyümölcs (pl. málna, szeder, áfonya, ribizli)
3dl habtejszín
Elkészítés:
A joghurtot és a mézet összekeverjük, hozzáadunk 20 dkg erdei gyümölcsöt, és botmixerrel összedolgozzuk. Beleforgatjuk a felvert tejszínt.
A masszát egy körülbelül 1 literes formába töltjük, és a fagyasztóba tesszük 1 órára.
A fagyos joghurtmasszát kívülről befelé haladva jól átkeverjük egy villával. Beleforgatjuk a maradék gyümölcsöt, majd visszatesszük a fagyasztóba 30 percre. Végül újra átkeverjük, és legalább 3 óra hosszat fagyasztjuk.
A fagyit fogyasztás előtt 15 perccel áttesszük a normál hűtőtérbe. Végül fagylaltkanállal kelyhekbe adagoljuk, és úgy kínáljuk.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.