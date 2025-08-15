Ettől a filléres összetevőtől lesz igazán különleges a bodzalekvár: a család is imádni fogja

Ha már unod a szokásos barackot meg szilvát, ideje kipróbálni valami különlegesebbet. A fekete bogyókból készült lekvár nemcsak ízletes, hanem tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, és még az emésztésednek is jót tesz. Nem kell hozzá semmi extra – csak egy kis bodza, némi cukor, és egy-két praktikus tanács, hogy ne legyen se túl híg, se túl édes a bodzalekvár.

Ettől lesz igazán különleges a bodzalekvár: a család is imádni fogja

Fotó: Mykolal Mykolal / Shutterstock

Isteni bodzalekvár recept, amit a családod is imádni fog

Miért pont bodzalekvár?

Miért ne? Hisz nem csak szörpként isteni. A fekete bodza régóta ismert gyógynövény, nagyanyáink is használták nátha, köhögés vagy gyomorbántalmak ellen. A lekvárja viszont ma is ritkaságszámba megy – talán mert sokan nem is tudják, hogy ilyen finomság is készíthető belőle.

A bogyója – ha tényleg érett és fekete – tele van C-vitaminnal, vasat is tartalmaz, így a szervezet védekezőképességét is felturbózza. Ráadásul finom. Nem gejl, nem savanyú – pont jó. Egy szelet vajas kenyéren vagy palacsintában maga a mámor.

Bodzagyűjtési szabályok

Az egyik legfontosabb szabály: csak fekete bodzából készíts lekvárt! A gyalogbodza nagyon hasonlít a fekete bodzához, de mérgező lehet – ne keverd össze! A fekete bodza fürtjei lógósak, a bogyók pedig mélyfeketék, kékes fényűek, és könnyen lepotyognak, ha megértek. Ne szedd utak mellől vagy poros helyről – inkább keresd meg a tiszta, vidéki bokrokat, ha van rá lehetőség. Lehet kicsit pepecselős leszedni meg lecsipegetni, de hidd el, megéri!

Bodzalekvár készül – Tele antioxidánsokkal

Fotó: silvia.cozzi / Shutterstock

Klasszikus házi bodzalekvár recept befőzéshez (kb. 4-5 kis üveghez)

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

2 kg érett fekete bodzabogyó

1,2 kg kristálycukor

6 dl víz

1 evőkanál citromlé vagy citromsav

(Opcionálisan: 1 alma vagy birsalma a sűrűbb állaghoz)

(Tartósításhoz: kevés nátrium-benzoát – ha nem dunsztolsz)

Így készítsd el

Tisztítás, előkészítés: a bodzát alaposan szedd le a fürtökről (csak a fekete bogyók kellenek, a szár ne kerüljön bele), majd hideg vízben öblítsd át többször. A szennyeződést, leveleket, éretlen bogyókat válogasd ki. Pépesítés: a megtisztított bodzát tedd nagy lábasba, és botmixerrel pépesítsd. Ha nem szereted a magokat, passzírozd át szitán vagy paradicsompasszírozón. Cukorszirup főzés: egy külön edényben forralj fel 6 dl vizet a cukorral, és kevergesd, míg teljesen el nem olvad. Ez lesz az alap szirupod. Főzés: add a bodzapürét a sziruphoz. Keverd össze, és lassú tűzön kezdd el főzni. Amikor felforrt, add hozzá a citromlevet vagy citromsavat. Ha almát használsz, most reszeld bele. Sűrítés: lassú tűzön főzd tovább kb. 45–60 percig, időnként kevergesd meg. Akkor jó, ha sűrű, lekvár állagú. (Ha kihűlve is sűrűbbnek szeretnéd, főzd tovább pár percig.) Üvegezés: a forró bodzalekvárt töltsd előzőleg kiforrázott befőttesüvegekbe. Ha használsz tartósítót, most keverd bele. Azonnal zárd le, majd fordítsd fejre 5 percre. Dunsztolás: tedd az üvegeket száraz dunsztba (plédbe vagy paplanba csomagolva), és hagyd teljesen kihűlni – akár egy teljes napig.

Bors tipp: ha szeretnéd különlegesebbé tenni, egy kis fahéjat vagy vaníliás cukrot is adhatsz hozzá. A birsalma pedig természetes zselésítőként is működik.