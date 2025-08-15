Ettől a filléres összetevőtől lesz igazán különleges a bodzalekvár: a család is imádni fogja

Ha már unod a szokásos barackot meg szilvát, ideje kipróbálni valami különlegesebbet. A fekete bogyókból készült lekvár nemcsak ízletes, hanem tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, és még az emésztésednek is jót tesz. Nem kell hozzá semmi extra – csak egy kis bodza, némi cukor, és egy-két praktikus tanács, hogy ne legyen se túl híg, se túl édes a bodzalekvár.
Miért ne? Hisz nem csak szörpként isteni. A fekete bodza régóta ismert gyógynövény, nagyanyáink is használták nátha, köhögés vagy gyomorbántalmak ellen. A lekvárja viszont ma is ritkaságszámba megy – talán mert sokan nem is tudják, hogy ilyen finomság is készíthető belőle.
A bogyója – ha tényleg érett és fekete – tele van C-vitaminnal, vasat is tartalmaz, így a szervezet védekezőképességét is felturbózza. Ráadásul finom. Nem gejl, nem savanyú – pont jó. Egy szelet vajas kenyéren vagy palacsintában maga a mámor.
Bors tipp: ha szeretnéd különlegesebbé tenni, egy kis fahéjat vagy vaníliás cukrot is adhatsz hozzá. A birsalma pedig természetes zselésítőként is működik.
Lehet kevesebb cukorral vagy akár cukor nélkül lekvárt készíteni. Viszont, ha nem használsz cukrot, nagyon figyelj a tartósításra. Használhatsz citromsavat, esetleg egy pici nátrium-benzoátot, ha biztosra akarsz menni. Aki viszont rendesen dunsztol, annak anélkül is eláll.
A bodza alapból elég karakteres ízvilággal rendelkezik, így nem igényel túl sok édesítést – ha nem akarsz mézédes dzsemet, elég kevesebb cukor is.
Egy üveg szép címkés bodzalekvár remek ajándék is lehet, főleg karácsony környékén. Nem mindennapi, házi, és benne van a törődés. Ha valaki egyszer megkóstolja az általad készített bodzalekvárt, tuti elkéri a receptet!
Ha kedvet kaptál a bodzához, nézd meg, hogy készül a virágából lekvár:
Az alábbi recepteket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.