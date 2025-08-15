UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Ettől a filléres összetevőtől lesz igazán különleges a bodzalekvár: a család is imádni fogja

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 15:15
lekvár főzésbodzaszezonbefőzésbodza
A bodzát legtöbben csak szörpként ismerik, pedig lekvárnak is fantasztikus! Ráadásul nemcsak finom, de kifejezetten jót tesz az egészségnek is. Olvass tovább az isteni bodzalekvár receptért!
Bors
A szerző cikkei

Ha már unod a szokásos barackot meg szilvát, ideje kipróbálni valami különlegesebbet. A fekete bogyókból készült lekvár nemcsak ízletes, hanem tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, és még az emésztésednek is jót tesz. Nem kell hozzá semmi extra – csak egy kis bodza, némi cukor, és egy-két praktikus tanács, hogy ne legyen se túl híg, se túl édes a bodzalekvár. 

bodzalekvár, bodza, fekete bodza
Ettől lesz igazán különleges a bodzalekvár: a család is imádni fogja  
Fotó: Mykolal Mykolal /  Shutterstock 

Isteni bodzalekvár recept, amit a családod is imádni fog

Miért pont bodzalekvár?

Miért ne? Hisz nem csak szörpként isteni.  A fekete bodza régóta ismert gyógynövény, nagyanyáink is használták nátha, köhögés vagy gyomorbántalmak ellen. A lekvárja viszont ma is ritkaságszámba megy – talán mert sokan nem is tudják, hogy ilyen finomság is készíthető belőle.

A bogyója – ha tényleg érett és fekete – tele van C-vitaminnal, vasat is tartalmaz, így a szervezet védekezőképességét is felturbózza. Ráadásul finom. Nem gejl, nem savanyú – pont jó. Egy szelet vajas kenyéren vagy palacsintában maga a mámor.

Bodzagyűjtési szabályok

  1. Az egyik legfontosabb szabály: csak fekete bodzából készíts lekvárt! A gyalogbodza nagyon hasonlít a fekete bodzához, de mérgező lehet – ne keverd össze! A fekete bodza fürtjei lógósak, a bogyók pedig mélyfeketék, kékes fényűek, és könnyen lepotyognak, ha megértek.
  2. Ne szedd utak mellől vagy poros helyről – inkább keresd meg a tiszta, vidéki bokrokat, ha van rá lehetőség. Lehet kicsit pepecselős leszedni meg lecsipegetni, de hidd el, megéri!
bodzalekvár, bodza, lekvár, házilag, recept, befőzés
Bodzalekvár készül – Tele antioxidánsokkal
Fotó: silvia.cozzi /  Shutterstock 

Klasszikus házi bodzalekvár recept befőzéshez (kb. 4-5 kis üveghez)

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

  • 2 kg érett fekete bodzabogyó
  • 1,2 kg kristálycukor
  • 6 dl víz
  • 1 evőkanál citromlé vagy citromsav
  • (Opcionálisan: 1 alma vagy birsalma a sűrűbb állaghoz)
  • (Tartósításhoz: kevés nátrium-benzoát – ha nem dunsztolsz)

Így készítsd el

  1. Tisztítás, előkészítés: a bodzát alaposan szedd le a fürtökről (csak a fekete bogyók kellenek, a szár ne kerüljön bele), majd hideg vízben öblítsd át többször. A szennyeződést, leveleket, éretlen bogyókat válogasd ki.
  2. Pépesítés: a megtisztított bodzát tedd nagy lábasba, és botmixerrel pépesítsd. Ha nem szereted a magokat, passzírozd át szitán vagy paradicsompasszírozón.
  3. Cukorszirup főzés: egy külön edényben forralj fel 6 dl vizet a cukorral, és kevergesd, míg teljesen el nem olvad. Ez lesz az alap szirupod.
  4. Főzés: add a bodzapürét a sziruphoz. Keverd össze, és lassú tűzön kezdd el főzni. Amikor felforrt, add hozzá a citromlevet vagy citromsavat. Ha almát használsz, most reszeld bele.  
  5. Sűrítés: lassú tűzön főzd tovább kb. 45–60 percig, időnként kevergesd meg. Akkor jó, ha sűrű, lekvár állagú. (Ha kihűlve is sűrűbbnek szeretnéd, főzd tovább pár percig.)
  6. Üvegezés: a forró bodzalekvárt töltsd előzőleg kiforrázott befőttesüvegekbe. Ha használsz tartósítót, most keverd bele. Azonnal zárd le, majd fordítsd fejre 5 percre.
  7. Dunsztolás: tedd az üvegeket száraz dunsztba (plédbe vagy paplanba csomagolva), és hagyd teljesen kihűlni – akár egy teljes napig.

Bors tipp: ha szeretnéd különlegesebbé tenni, egy kis fahéjat vagy vaníliás cukrot is adhatsz hozzá. A birsalma pedig természetes zselésítőként is működik.

bodzalekvár, festőbodza, lekvár, bodza, recept, házilag
Fekete bodza népies neve: festőbodza
Fotó: Piotr Krzeslak /  Shutterstock 

Cukorral vagy anélkül?

Lehet kevesebb cukorral vagy akár cukor nélkül lekvárt készíteni. Viszont, ha nem használsz cukrot, nagyon figyelj a tartósításra. Használhatsz citromsavat, esetleg egy pici nátrium-benzoátot, ha biztosra akarsz menni. Aki viszont rendesen dunsztol, annak anélkül is eláll.

A bodza alapból elég karakteres ízvilággal rendelkezik, így nem igényel túl sok édesítést – ha nem akarsz mézédes dzsemet, elég kevesebb cukor is.

Nem csak lekvár – ajándéknak is tökéletes

Egy üveg szép címkés bodzalekvár remek ajándék is lehet, főleg karácsony környékén. Nem mindennapi, házi, és benne van a törődés. Ha valaki egyszer megkóstolja az általad készített bodzalekvárt, tuti elkéri a receptet!  

Ha kedvet kaptál a bodzához, nézd meg, hogy készül a virágából lekvár:

