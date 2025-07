Szemrevaló és mennyeien illatos: így készül a tökéletes levendulaszörp - Mutatjuk a receptet

A nyár egyik slágere minden bizonnyal a lila virágú gyógynövény, ami mellett elég csak elhaladni, hogy pár másodpercre átélhessük a nyugalom pillanatait. Mindezt az otthonainkba is becsempészhetjük, és nemcsak azzal, hogy leszedjük, vázába vagy illatpárnába tesszük a növényt, hanem egy ínycsiklandó levendulaszörp megfőzésével is.

Szárított és friss virágot is felhasználhatunk a levendulaszörp elkészítéséhez

Fotó: Pedal to the Stock / Shutterstock

Főzzünk házi levendulaszörpöt

A levendulaszörp igazi nyári különlegesség, amely ízletes és illatos, ugyanakkor nyugtató kortyolgatni való is. Utóbbi hatásokat már akkor átélhetjük, amikor nekilátunk elkészíteni a gyógynövényből készült édes finomságot, hiszen minden bizonnyal a konyha, de valószínűleg a lakás minden szeglete levendulaillatban fog úszni a folyamat alatt. És, hogy mi kell a tökéletes recepthez? A levendulán kívül valójában semmi olyan, amely ne lenne meg szinte minden háztartásban, így bármikor belevághatunk a nyári innivaló megalkotásába.

Ez szükséges az alaprecepthez:

• 1 liter víz

• 1 kg kristálycukor

• 2 evőkanál szárított levendulavirág vagy 5 evőkanál friss levendula virága

• 1 citrom karikára vágva

• 2 evőkanál friss citromlé vagy 1 teáskanál citromsav

Pár egyszerű hozzávaló elég a levendulaszörp megalkotásához

Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock

Jöhetnek a főzés részletei?

Első lépésként forraljuk fel a vizet egy nagy lábasban, majd keverjük hozzá a cukrot, és amikor ez teljesen feloldódott, kapcsoljuk le a főzőalkalmatosságot. Szórjuk bele a levendulavirágokat és a citromkarikát, majd lefedve, hűvös helyen pihentessük a folyadékot 24 órán át, amíg megfelelően kiáznak és összeérnek az ízek. Ezt követően szűrjük le a levet szűrőn vagy gézlapon keresztül, és öntsük hozzá a friss citrom levét vagy a citromsavat. A következő dolgunk az újraforralás, végül a sterilizált üvegekbe porciózás. Zárjuk alaposan, és fejre állítva – azaz vákuumot létrehozva – hagyjuk őket kihűlni.

Extra tippek, hogy tényleg tökéletes legyen

Nagyon fontos, hogy csak és kizárólag étkezésre alkalmas levendulát használjunk, erre leginkább a közönséges levendula (Lavandula angustifolia) névre hallgató faj való. Ha igazán erőteljes illatú finomságot szeretnénk készíteni, válasszuk a szárított helyett a friss virágot, ami nemcsak finomabb, de lágyabb ízt is ad. A szörpöt kiegészítőkkel is felturbózhatjuk, melyek még különlegesebb aromát kölcsönözhetnek az innivalónknak, ráadásul a levendulával párosítva izgalmas ízélményt hozhatunk létre. Ilyenek a menta, a bodza, de akár a vanília és a méz is, mely utóbbit a cukor helyettesítésére is használhatunk. Sajnos a levendula jellegzetes színe a főzés közben elveszhet, akiket ez zavar, egy kevés áfonyával biztosítható a kékes-lilás árnyalat.