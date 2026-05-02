Te elfogyasztanád őket? – Ehető virágok, amik a tányéron is jól mutatnak

Az ehető virágok csodaszépek, emiatt jól mutatnak a tányéron, ráadásul a szervezetünkkel is jót tehetnek. Ezek a növények ugyanis számtalan értékes tápanyagot tartalmaznak. Lássuk a top 6-ot!

Érdemes ehető virágokat tenni az étkezőasztalra, mert ezek falatozásával az egészségünket is támogathatjuk

Mik az ehető virágok, amik még egészségesek is?

1. Árvácska

Teljes egészében elfogyasztható az árvácska, aminek enyhén mentolos ízvilágot és gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak. Említésre méltó a C-vitamin-tartalma is, mindezek miatt meghűlésre, de reumás és köszvényes panaszok esetén is fogyasztható. Látványos kinézete miatt leggyakrabban salátákat, előételeket és tortákat díszítenek vele. Kandírozott formában is dekorálhatunk vele.

2. Primula

A kankalin néven is ismert növény egyes fajtáinak virága ehető, és még gyógyhatással is bír. A gyökér és a levelek mellett ez a rész ugyancsak nyákoldó, köptető hatású, ezért köhögésre kifejezetten ajánlott. Feltűnő virága szó szerint színt visz a fogásokba: saláták tökéletes díszítőeleme, de sütemények, és akár a palacsinta tésztája is feldobható vele. Előszeretettel kandírozzák is.

3. Orgona

A csodás színű szirmocskák remekül enyhítik a megfázásos tüneteket, egyesek lázcsillapító és gyulladáscsökkentő hatást is tulajdonítanak neki. Készíthetünk belőle tinktúrát, szörpöt, ecetet, teát, levest és lekvárt, ami még a vajas kenyeret is speciális fogássá varázsolja. Az orgonás cukorkeverék minden édesíteni való ételt is italt megízesít.

4. Ibolya

Az illatos ibolya flavonoidokat, tanninokat és E-vitamint is tartalmaz, ezek az antioxidánsok, és a virág színét adót antociánok gyulladáscsökkentő hatással bírnak. A virág ezért mérsékli a magas gyomorsavat, pusztítja a káros baktériumokat, vírusokat és gombákat. Enyhe víz- és hashajtó, mértékkel fogyasszuk. Habár az ibolyaszezon már lecsengett, érdemes tudni, hogy az apró lila virágok nemcsak ehetők, de kifejezetten finomak is. Főzhető belőle lekvár, szörp, és dekorálhatunk vele süteményeket, salátákat is.