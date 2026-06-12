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A görögdinnye tökéletes alapanyag lekvárfőzéshez.

Nagyanyáink nyári kedvence volt: így készíts otthon fillérekből isteni görögdinnyelekvárt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 17:15
lekvárlekvárkészítésgörögdinnyelekvárfőzés
Ha valami igazán különleges nyári finomságra vágysz, akkor ez legyen az! A görögdinnye ugyanis nemcsak nyersen isteni, hanem lekvárfőzéshez is kitűnő alapanyag. Ezért egy olyan egyszerű, de nagyszerű receptet hoztunk neked, ami után biztosan megnyalod mind a tíz ujjad!
Kelle Fanni
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A görögdinnye a nyár koronázatlan királya, hiszen nincs is jobb, mint egy hűsítő, lédús szeletbe beleharapni a nagy hőségben. Azonban mielőtt még azt hinnéd, hogy a mennyei finomság csak nyersen isteni, eláruljuk, hogy lekvárfőzéshez is kitűnő alapanyag. Szeretnéd egy szelet friss kenyérre vagy kalácsra kenve is élvezni az évszak kedvencét? Akkor ezt az egyszerű receptet készítsd el!

Dinnyelekvár lekvárfőzés után.
A görögdinnye tökéletes alapanyag a lekvárfőzéshez.
Fotó: 123rf
  • Ha egy igazi nyári különlegességre vágysz, akkor ezt a receptet készítsd el.
  • A lekvárt kicsik és nagyok is imádni fogják.
  • A görögdinnyelekvár nagyon gyorsan és fillérekből elkészíthető.

Görögdinnyéből lekvárfőzés? Készíts olyan nyári finomságot, amit az egész család imádni fog!

Csak képzeld el, hogy egy meseszép, napsütéses reggelen együtt reggelizik a család, az asztal pedig tele van friss pékáruval, amihez felvágottakat, mogyorókrémet és mézet készítesz elő. Azonban, ha szeretnéd lenyűgözni a szeretteidet egy igazi különlegességgel, akkor ezt a görögdinnyelekvárt nem érdemes kihagynod a repertoárból.

Egy csipetnyi trópus üvegbe zárva – Így készül az isteni dinnyelekvár

Ez egy nagyon egyszerű és gyors recept, amit bármikor elkészíthetsz. Íze a trópusi tengerparti hangulatot idézi, ráadásul sima állaga miatt szinte olyan, mint egy görögdinnyezselé. Íme tehát a görögdinnyelekvár főzés lépésről lépésre.

Hozzávalók:

  • Görögdinnye
  • Cukor
  • Citrom
  • Fehér rum (opcionális) – sokkal jobban kihozza a görögdinnye zamatát
Görögdinnyekompót, ugyanis a gyümölcs nemcsak lekvárfőzéshez kitűnő.
A görögdinnyelekvárt nagyon gyorsan és fillérekből elkészítheted.
Fotó: 123rf

Elkészítés:

  1. Kockázd fel a görögdinnyét és magozd ki, majd egy befőttesüvegnyi gyümölcsöt tegyél a lábosba 2 evőkanál citromlével és két evőkanál vízzel.
  2. Forrald fel, majd főzd a dinnyét 10-12 percig, közben pedig figyelj arra, hogy a víz ne párologjon el alóla.
  3. Ezt követően öntsd a gyümölcsöt egy tálba, majd turmixold simára.
  4. Tedd vissza a masszát a lábosba, öntsd hozzá a cukrot (ízlés szerint), és hagyd, hogy feloldódjon. (Egy kanállal ellenőrizheted, hogy szemcsés-e.)
  5. Forrald fel újra, és főzd pár percig, majd vedd le a tűzről.
  6. Ezt követően mehet egy jól zárható befőttesüvegbe, amiben hagyd kihűlni.

Tálald hidegen különböző pékárukhoz, kenyér, bagel és kalács mellé, vagy használd fel különböző lekváros receptekhez.

Ha túl kevésnek találod az adagot, ezekre figyelj!

Amennyiben nagyobb adagot szeretnél készíteni, hogy az egész családnak jusson belőle, ezeket a tanácsokat fogadd meg.

  • Ha megduplázod a mennyiséget, akkor nagyon figyelj a főzési időre. Kezdd ugyanúgy 2 perccel, és ügyelj az állagára.
  • Egy digitális hőmérő sokat segíthet, ugyanis a lekvár körülbelül 105 Celsius-fokon lesz tökéletes állagú.
  • Mivel a lekvár gyorsan köt, ne vidd túlzásba a főzését, mert karamell állagúvá válik.

Állandóan rossz dinnye mellett teszed le a voksodat? Akkor nézd meg az alábbi videót, ami segít neked a tökéletes gyümölcs kiválasztásában:

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