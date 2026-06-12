Nagyanyáink nyári kedvence volt: így készíts otthon fillérekből isteni görögdinnyelekvárt

A görögdinnye a nyár koronázatlan királya, hiszen nincs is jobb, mint egy hűsítő, lédús szeletbe beleharapni a nagy hőségben. Azonban mielőtt még azt hinnéd, hogy a mennyei finomság csak nyersen isteni, eláruljuk, hogy lekvárfőzéshez is kitűnő alapanyag. Szeretnéd egy szelet friss kenyérre vagy kalácsra kenve is élvezni az évszak kedvencét? Akkor ezt az egyszerű receptet készítsd el!

A görögdinnye tökéletes alapanyag a lekvárfőzéshez.

Fotó: 123rf

Ha egy igazi nyári különlegességre vágysz, akkor ezt a receptet készítsd el.

A lekvárt kicsik és nagyok is imádni fogják.

A görögdinnyelekvár nagyon gyorsan és fillérekből elkészíthető.

Görögdinnyéből lekvárfőzés? Készíts olyan nyári finomságot, amit az egész család imádni fog!

Csak képzeld el, hogy egy meseszép, napsütéses reggelen együtt reggelizik a család, az asztal pedig tele van friss pékáruval, amihez felvágottakat, mogyorókrémet és mézet készítesz elő. Azonban, ha szeretnéd lenyűgözni a szeretteidet egy igazi különlegességgel, akkor ezt a görögdinnyelekvárt nem érdemes kihagynod a repertoárból.

Egy csipetnyi trópus üvegbe zárva – Így készül az isteni dinnyelekvár

Ez egy nagyon egyszerű és gyors recept, amit bármikor elkészíthetsz. Íze a trópusi tengerparti hangulatot idézi, ráadásul sima állaga miatt szinte olyan, mint egy görögdinnyezselé. Íme tehát a görögdinnyelekvár főzés lépésről lépésre.

Hozzávalók:

Görögdinnye

Cukor

Citrom

Fehér rum (opcionális) – sokkal jobban kihozza a görögdinnye zamatát

A görögdinnyelekvárt nagyon gyorsan és fillérekből elkészítheted.

Fotó: 123rf

Elkészítés:

Kockázd fel a görögdinnyét és magozd ki, majd egy befőttesüvegnyi gyümölcsöt tegyél a lábosba 2 evőkanál citromlével és két evőkanál vízzel. Forrald fel, majd főzd a dinnyét 10-12 percig, közben pedig figyelj arra, hogy a víz ne párologjon el alóla. Ezt követően öntsd a gyümölcsöt egy tálba, majd turmixold simára. Tedd vissza a masszát a lábosba, öntsd hozzá a cukrot (ízlés szerint), és hagyd, hogy feloldódjon. (Egy kanállal ellenőrizheted, hogy szemcsés-e.) Forrald fel újra, és főzd pár percig, majd vedd le a tűzről. Ezt követően mehet egy jól zárható befőttesüvegbe, amiben hagyd kihűlni.

Tálald hidegen különböző pékárukhoz, kenyér, bagel és kalács mellé, vagy használd fel különböző lekváros receptekhez.