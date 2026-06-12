Nagyanyáink nyári kedvence volt: így készíts otthon fillérekből isteni görögdinnyelekvárt

A görögdinnye a nyár koronázatlan királya, hiszen nincs is jobb, mint egy hűsítő, lédús szeletbe beleharapni a nagy hőségben. Azonban mielőtt még azt hinnéd, hogy a mennyei finomság csak nyersen isteni, eláruljuk, hogy lekvárfőzéshez is kitűnő alapanyag. Szeretnéd egy szelet friss kenyérre vagy kalácsra kenve is élvezni az évszak kedvencét? Akkor ezt az egyszerű receptet készítsd el!
Csak képzeld el, hogy egy meseszép, napsütéses reggelen együtt reggelizik a család, az asztal pedig tele van friss pékáruval, amihez felvágottakat, mogyorókrémet és mézet készítesz elő. Azonban, ha szeretnéd lenyűgözni a szeretteidet egy igazi különlegességgel, akkor ezt a görögdinnyelekvárt nem érdemes kihagynod a repertoárból.
Ez egy nagyon egyszerű és gyors recept, amit bármikor elkészíthetsz. Íze a trópusi tengerparti hangulatot idézi, ráadásul sima állaga miatt szinte olyan, mint egy görögdinnyezselé. Íme tehát a görögdinnyelekvár főzés lépésről lépésre.
Hozzávalók:
Elkészítés:
Tálald hidegen különböző pékárukhoz, kenyér, bagel és kalács mellé, vagy használd fel különböző lekváros receptekhez.
Amennyiben nagyobb adagot szeretnél készíteni, hogy az egész családnak jusson belőle, ezeket a tanácsokat fogadd meg.
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