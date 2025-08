Tűzhely helyett sütő – Villámgyors, filléres szilvalekvár, amit imádni fogsz

Amikor beköszönt az ősz, és a piacon megjelennek az érett, zamatos szilvák, sokan veselkednek neki a lekvárfőzésnek. Ha van életed a lekvárfőzésen kívül, és szeretnéd egyszerűen elkészíteni az idei szilvalekvárt, akkor hoztunk egy sütőben sült verziót, amit muszáj kipróbálnod! Görgess lejjebb a receptért!

Sült szilvalekvár recept – mutatjuk, hogy készítsd el

Fotó: Nataliia Sirobaba / Shutterstock

Pofonegyszerű sütőben sült szilvalekvár recept – Így készítsd el

Miért érdemes sütőben készíteni a szilvalekvárt?

Mert nem kell a tűzhelynél görnyedned! A hagyományos lekvárfőzéssel ellentétben itt nincs állandó kevergetés, nem kell végig asszisztálni az egész folyamatot, elég csak a kimagozott szilvákat tepsibe tenni, rászórni a cukrot, és mehet is be a sütőbe. Az alacsony hőfokon, pár óra alatt a gyümölcs lassan sül, saját levében puhul meg, így az ízek szépen összeérnek. Ez a módszer nemcsak időt takarít meg, de az eredmény is fantasztikusan selymes, sűrű lekvár lesz. Mi kellhet még? Na ugye!

A szilva természetes gyulladáscsökkentő és hashajtó. Nem véletlen, hogy székrekedés esetén a legtöbben az aszalt szilvához nyúlnak. Plusz egy érv a szilvalekvár mellett!

Sütőben sült szilvalekvárral időt és energiát is megspórolhatsz

Fotó: Micolas / Shutterstock

Így készül a sült szilvalekvár

5 kiló érett, lédús szilvára lesz szükség, amiket félbe kell vágni és kimagozni. Ezután rakd egy mélyebb tepsibe, szórd rá a cukrot – nagyjából 80 dkg-t. A sütőt melegítsd elő 140 fokra, majd 4-5 órán át süsd a szilvákat. Fontos! Óránként egyszer keverd meg, hogy ne égjen oda. Ha már kezd sűrűsödni, egy krumplinyomóval kicsit összetörheted.

Ha kész a lekvár, töltsd tiszta üvegekbe, majd jöhet a dunsztolás. Így sokáig eláll, és bármikor előveheted majd a reggelihez vagy süteményekhez.

A sütőben sült szilvalekvár egyszerű, kényelmes és nagyon ízletes megoldás, ha szeretnéd élvezni a gyümölcs ízét anélkül, hogy egész nap a konyhában szobroznál. Próbáld ki! Hidd el, megéri!

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a szilvalekvár készítésről:

