Baronits Gábor az örökbefogadás mellett döntött

A népszerű színész 19 éves volt, amikor bekerültem a Jóban Rosszban című sorozatba, akkor költözött el a családi fészekből. Bár Baronits Gábornak nagyon hamar hiányozni kezdett, hogy legyen saját kutyusa, évekig élte az agglegények sokat bulizós életét; nem fért bele, hogy egy kedvencről gondoskodjon. Végül saját bevallása szerint 30 évesen ért meg erre a feladatra, akkor már azt is tudta, hogy nem venni, hanem örökbefogadni fog.

Baronits Gábor felesége, Oczella Eszter is hamar megszerette Lilit Fotó: hot! magazin/archív

Baronits Gábor megmentette Lili életét

Éppen édesanyjánál, Ungár Anikónál volt látogatóban a színész, amikor szóba került, hogy itt az ideje, hogy saját kutyusa legyen. Baronits Gábor ott azonnal beírta az interneten, hogy kisállat örökbefogadás és rögvest Lili fotójával találta magát szembe, nem is keresett tovább.

Beírtam a Facebookon, hogy kutya örökbefogadás. Lili volt az első, akit feldobott nekem, egy kétéves labrador-vizsla keverék. Én spirituális vagyok, ezért rögtön tudtam, hogy nem véletlenül ő került az utamba. Előtte nem sokkal vesztettem el imádott nagymamámat, akit szintén Lilinek hívtak

– mesélte a hot! magazinnak a büszke gazdi, aki nemrég megható vallomást tett feleségének, Oczella Eszternek.

Egy pécsi menhelyen volt, az állatorvos hívta őket, hogy ezt a kutyust el akarja altatni a családja – így menekült meg. Nem sokkal később jöttem én, és onnan igazi boldog élete van – de nekem is vele. Annyira hálás, hogy megmentettem, hogy az első percektől szófogadó, soha nem menne el a lábam mellől, nem is használunk pórázt. A legjobbkor érkezett az életembe, mert az örökbefogadás után három hónappal jött a Covid, nem volt színház, forgatás, úgyhogy minden időmet vele töltöttem, hatalmasakat kirándultunk, még inkább összenőttünk.

Baronits Gábor párja is imádja ezt a fotót szerelméről és kutyájukról Fotó: hot! magazin/archív

„Történt még egy érdekes dolog, ami arra utal, hogy nagymamám küldte nekem Lilit, aki gyébként az esküvőnkön is fontos szerepet töltött be. Egy hónapja lehetett nálam, amikor sétáltunk a Hármashatár-hegyen, és az erdőből kiszaladt elénk egy fekete kutya. Azonnal játszani kezdtek Lilivel, ami már eleve furcsa volt, mert előtte sosem játszott más ebekkel. Majd hallottam, ahogy a gazdája kiabálja a nevét: »Titi, Titi!« Lili nagymamámat – akit anyukám Mutinak szólított – én kiskoromban Titinek hívtam. Nem érdekes? Se előtte, se azóta nem láttam azt a fekete kutyust.”