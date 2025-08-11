AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Leteszteltük: ezek a világ legjobb dinnyés receptjei, amiket neked is ki kell próbálnod

gasztronómia
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 11:00
sütés-főzésreceptötletdinnye
A hűsítő gyümölcsben az a legjobb, hogy nemcsak édességekhez használható fel, hanem sós ételhez is, mivel húsokhoz, zöldségekhez és sajtokhoz egyaránt illik. A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb dinnyés recepteket, amiket pofonegyszerű elkészíteni otthon is.
Bors
A szerző cikkei

A dinnye nemcsak magában, kenyérrel ehető, hanem ínycsiklandó ételeket is készíthetsz belőlük. Még tart a dinnyeszozon, de már nem sokáig, ezért ne késlekedj sokáig, hogy kipróbáld ezeket a nagyszerű dinnyés recepteket. 

dinnye, dinnyesaláta, recept, görögdinnye, áfonya, fetasajt
 Egyszerű, és könnyű receptek dinnyéből, például az áfonyás-fetás dinnyesaláta
Fotó: Sokor Space /  Shutterstock 

Íme a világ legjobb receptjei dinnyéből

Hideg mentás dinnyeleves

Hozzávalók (4 személyre):

1 kg görögdinnye (tisztítva mérve) 2 ek. méz 1 kk. őrölt gyömbér 200 ml cukrozatlan habtejszín 1/2 db citrom kifacsart leve 
12 db mentalevél + a díszítéshez

Elkészítés:

1. A görögdinnyét daraboljuk fel, majd a mézzel, a gyömbérrel, a tejszínnel, a citrom levével  és a leszárazott, felcsíkozott mentalevelekkel turmixoljuk össze. Legalább 3-4 órára tegyük be a hűtőbe.

2. Tálalás előtt szűrjük át a levest, és díszítsük mentalevelekkel.

recept, dinnye, görögdinnye, mentás dinnyeleves
Egyszerű, de nagyszerű recept: hideg mentás dinnyeleves
Fotó: Chatham172 /  Shutterstock 

Sült tarja rukkolás-görögdinnyés salátával

Hozzávalók (4 személyre):

A húshoz: 

  • 800 g csont nélküli, szeletelt sertéstarja
  •  6 ek. mustár 
  • olaj 
  • só 
  • bors

A salátához

  • 500 g görögdinnye (tisztítva mérve) 
  • 100 g rukkola 
  • 4 ek. olívaolaj
  • só 
  • 4 ek. pirított napraforgómag

A körethez:

  • 800 g sütni való burgonya
  • olaj

Elkészítés:

1. A körethez a burgonyát tisztítsuk meg, vágjuk fel hasábokra, forgassuk össze egy kevés olajjal, és terítsük szét a sütőpapírral kibélelt tepsiben. Süssük 200 fokon 30-35 percig, és csak a végén sózzuk meg.

2. Az enyhén kiklopfolt hússzeletek mindkét oldalát kenjük be a mustárral. Serpenyőben hevítsünk fel egy kevés olajat, és erős lángon, oldalanként kb. 1 perc alatt pirítsunk rájuk kérget. Ezután mérsékeljük a lángot, és további 3-3 perc alatt süssük át a tarják mindkét oldalát. Közben sózzuk és borsozzuk a húsokat.

3. Vágjuk fel kis kockákra a görögdinnyét, keverjük össze a megmosott rukkolával, az olívaolajjal. Sózzuk meg. Tálalás előtt szórjuk meg a napraforgómaggal, és így kínáljuk.

sült tarja, recept, sülthús, saláta, étel, főzés
Sült tarja rukkolás-görögdinnyés salátával
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Sonkás-mozzarellás csirkemell sült sárgadinnyés salátával

Hozzávalók (4 személyre):

  • 4 db felezett csirkemellfilé
  • só 
  • bors 
  • olaj 
  • 4 szelet sonka l 8 szelet paradicsom 
  • 200 g mozzarella 
  • 400 g sárgadinnye (tisztítva mérve) 
  • 2 ek. méz 
  • 150 g tetszőleges zöldsaláta

Elkészítés:

1. A csirkemelleket sózzuk, borsozzuk, süssük oldalanként 2 percig egy kevés, serpe­nyőben felhevített olajon. Tegyük át kiolajozott tepsibe, rakjunk mindegyikre 1 szelet sonkát, 2 szelet paradicsomot, tépkedjük rájuk a mozzarellát. Süssük a 180 fokos sütőben 35 percig.

2. Közben a sárgadinnyét kockázzuk fel, és forgassuk össze a mézzel. Terítsük szét egy kisebb, sütőpapírral kibélelt tepsiben, és 10 percre toljuk be a sütőbe a csirke mellé.

3. A mézes dinnyét keverjük össze a felcsíkozott zöldsalátával, ízlés szerint sózzuk meg. Ezzel tálaljuk a sült csirkét. Főtt rizst adhatunk még mellé köretként.

saláta, csirkesaláta, recept, bacon, könnyű étel
Sonkás-mozzarellás csirkemell sült sárgadinnyés salátával
Fotó: pilipphoto /  Shutterstock 

Fokhagymás csirkenyárs sárgadinnyés-uborkás bulgurral

Hozzávalók (4 személyre):

A nyársakhoz: 

  • 800 g egész csirkecomb-filé
  • 100 ml tej 
  • 4 gerezd fokhagyma 
  • bors 
  • olaj
  • A körethez: 
  • 250 g bulgur 
  • só 
  • 1 db kígyóuborka 
  • 300 g sárgadinnye (tisztítva mérve)

Elkészítés:

1. A csirkecombfiléket vágjuk fel közepes méretű kockákra. A tejet öntsük egy nagyobb tálba, majd reszeljük bele a megtisztított fokhagymát, forgassuk bele a húst. Fedjük le, és rakjuk hűtőbe legalább 45 percre. Közben 4 db nagy vagy 8 db közepes méretű fanyársat áztassunk be hideg vízbe.

2. A bepácolt húst csepegtessük le, húzzuk az előkészített nyársakra, sózzuk és borsozzuk meg. Tegyük mindet sütőpapírral kibélelt tepsibe, kenjük meg egy kevés olajjal, és néhányszor megforgatva, kb. 25 perc alatt süssük készre a 180 fokos sütőben.

3. Közben a bulgurt szűrőben, folyó víz alatt öblítsük át, és kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben főzzük puhára a csomagolásán olvasható leírás szerint. Hagyjuk kihűlni, majd keverjük hozzá a megmosott, apróra kockázott uborkát és sárgadinnyét. Ezzel tálaljuk a csirkenyársakat.

recept, csirkenyárs, bulgur, saslik, grillezett zöldségek, kaja
Fokhagymás csirkenyárs sárgadinnyés-uborkás bulgurral
Fotó: Dar1930 /  Shutterstock 

Áfonyás-fetás dinnyesaláta

Hozzávalók (4 személyre):

  • 45 dkg görögdinnye 
  • 25 dkg áfonya
  • 12 dkg feta sajt 
  • 1 csomag
  • konyhakész rukkola

Elkészítés:

1. A görögdinnyét vastagabb szeletekre vágjuk, és amennyire tudjuk, kimagozzuk. Ezután ízlés szerint kisebb szeletekre vagy kockákra vágjuk, és ekkor eltávolítjuk a még láthatóvá vált magokat is.

2. Alaposan megmossuk az áfonyát. A feta sajtot kisebb darabokra vágjuk. Elosztjuk a rukkolát salátástálkákban, majd mindegyikre adagoljunk a dinnyedarabokból, a fetából, valamint az áfonyából, és frissen tálaljuk.

nyári étel, dinnye, dinnyesaláta, görögdinnye, áfonya, fetasajt, recept
 Áfonyás-fetás dinnyesaláta a nyár könnyű sztárja
Fotó: Sokor Space /  Shutterstock 

Tudtad, hogy a sárgadinnyéből még szörpöt is készíthetsz? Az alábbi videóból ellesheted:

Ezekre a receptekre is érdemes ránézned:

 

