Leteszteltük: ezek a világ legjobb dinnyés receptjei, amiket neked is ki kell próbálnod

A dinnye nemcsak magában, kenyérrel ehető, hanem ínycsiklandó ételeket is készíthetsz belőlük. Még tart a dinnyeszozon, de már nem sokáig, ezért ne késlekedj sokáig, hogy kipróbáld ezeket a nagyszerű dinnyés recepteket.

Egyszerű, és könnyű receptek dinnyéből, például az áfonyás-fetás dinnyesaláta

Fotó: Sokor Space / Shutterstock

Íme a világ legjobb receptjei dinnyéből

Hideg mentás dinnyeleves

Hozzávalók (4 személyre):

1 kg görögdinnye (tisztítva mérve) 2 ek. méz 1 kk. őrölt gyömbér 200 ml cukrozatlan habtejszín 1/2 db citrom kifacsart leve

12 db mentalevél + a díszítéshez

Elkészítés:

1. A görögdinnyét daraboljuk fel, majd a mézzel, a gyömbérrel, a tejszínnel, a citrom levével és a leszárazott, felcsíkozott mentalevelekkel turmixoljuk össze. Legalább 3-4 órára tegyük be a hűtőbe.

2. Tálalás előtt szűrjük át a levest, és díszítsük mentalevelekkel.

Egyszerű, de nagyszerű recept: hideg mentás dinnyeleves

Fotó: Chatham172 / Shutterstock

Sült tarja rukkolás-görögdinnyés salátával

Hozzávalók (4 személyre):

A húshoz:

800 g csont nélküli, szeletelt sertéstarja

6 ek. mustár

olaj

só

bors

A salátához:

500 g görögdinnye (tisztítva mérve)

100 g rukkola

4 ek. olívaolaj

só

4 ek. pirított napraforgómag

A körethez:

800 g sütni való burgonya

olaj

só

Elkészítés:

1. A körethez a burgonyát tisztítsuk meg, vágjuk fel hasábokra, forgassuk össze egy kevés olajjal, és terítsük szét a sütőpapírral kibélelt tepsiben. Süssük 200 fokon 30-35 percig, és csak a végén sózzuk meg.

2. Az enyhén kiklopfolt hússzeletek mindkét oldalát kenjük be a mustárral. Serpenyőben hevítsünk fel egy kevés olajat, és erős lángon, oldalanként kb. 1 perc alatt pirítsunk rájuk kérget. Ezután mérsékeljük a lángot, és további 3-3 perc alatt süssük át a tarják mindkét oldalát. Közben sózzuk és borsozzuk a húsokat.

3. Vágjuk fel kis kockákra a görögdinnyét, keverjük össze a megmosott rukkolával, az olívaolajjal. Sózzuk meg. Tálalás előtt szórjuk meg a napraforgómaggal, és így kínáljuk.

Sült tarja rukkolás-görögdinnyés salátával

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Sonkás-mozzarellás csirkemell sült sárgadinnyés salátával

Hozzávalók (4 személyre):

4 db felezett csirkemellfilé

só

bors

olaj

4 szelet sonka l 8 szelet paradicsom

200 g mozzarella

400 g sárgadinnye (tisztítva mérve)

2 ek. méz

150 g tetszőleges zöldsaláta

Elkészítés: