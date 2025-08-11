Leteszteltük: ezek a világ legjobb dinnyés receptjei, amiket neked is ki kell próbálnod

A dinnye nemcsak magában, kenyérrel ehető, hanem ínycsiklandó ételeket is készíthetsz belőlük. Még tart a dinnyeszozon, de már nem sokáig, ezért ne késlekedj sokáig, hogy kipróbáld ezeket a nagyszerű dinnyés recepteket.
1 kg görögdinnye (tisztítva mérve) 2 ek. méz 1 kk. őrölt gyömbér 200 ml cukrozatlan habtejszín 1/2 db citrom kifacsart leve
12 db mentalevél + a díszítéshez
1. A görögdinnyét daraboljuk fel, majd a mézzel, a gyömbérrel, a tejszínnel, a citrom levével és a leszárazott, felcsíkozott mentalevelekkel turmixoljuk össze. Legalább 3-4 órára tegyük be a hűtőbe.
2. Tálalás előtt szűrjük át a levest, és díszítsük mentalevelekkel.
A húshoz:
A salátához:
A körethez:
Elkészítés:
1. A körethez a burgonyát tisztítsuk meg, vágjuk fel hasábokra, forgassuk össze egy kevés olajjal, és terítsük szét a sütőpapírral kibélelt tepsiben. Süssük 200 fokon 30-35 percig, és csak a végén sózzuk meg.
2. Az enyhén kiklopfolt hússzeletek mindkét oldalát kenjük be a mustárral. Serpenyőben hevítsünk fel egy kevés olajat, és erős lángon, oldalanként kb. 1 perc alatt pirítsunk rájuk kérget. Ezután mérsékeljük a lángot, és további 3-3 perc alatt süssük át a tarják mindkét oldalát. Közben sózzuk és borsozzuk a húsokat.
3. Vágjuk fel kis kockákra a görögdinnyét, keverjük össze a megmosott rukkolával, az olívaolajjal. Sózzuk meg. Tálalás előtt szórjuk meg a napraforgómaggal, és így kínáljuk.
Elkészítés:
1. A csirkemelleket sózzuk, borsozzuk, süssük oldalanként 2 percig egy kevés, serpenyőben felhevített olajon. Tegyük át kiolajozott tepsibe, rakjunk mindegyikre 1 szelet sonkát, 2 szelet paradicsomot, tépkedjük rájuk a mozzarellát. Süssük a 180 fokos sütőben 35 percig.
2. Közben a sárgadinnyét kockázzuk fel, és forgassuk össze a mézzel. Terítsük szét egy kisebb, sütőpapírral kibélelt tepsiben, és 10 percre toljuk be a sütőbe a csirke mellé.
3. A mézes dinnyét keverjük össze a felcsíkozott zöldsalátával, ízlés szerint sózzuk meg. Ezzel tálaljuk a sült csirkét. Főtt rizst adhatunk még mellé köretként.
A nyársakhoz:
Elkészítés:
1. A csirkecombfiléket vágjuk fel közepes méretű kockákra. A tejet öntsük egy nagyobb tálba, majd reszeljük bele a megtisztított fokhagymát, forgassuk bele a húst. Fedjük le, és rakjuk hűtőbe legalább 45 percre. Közben 4 db nagy vagy 8 db közepes méretű fanyársat áztassunk be hideg vízbe.
2. A bepácolt húst csepegtessük le, húzzuk az előkészített nyársakra, sózzuk és borsozzuk meg. Tegyük mindet sütőpapírral kibélelt tepsibe, kenjük meg egy kevés olajjal, és néhányszor megforgatva, kb. 25 perc alatt süssük készre a 180 fokos sütőben.
3. Közben a bulgurt szűrőben, folyó víz alatt öblítsük át, és kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben főzzük puhára a csomagolásán olvasható leírás szerint. Hagyjuk kihűlni, majd keverjük hozzá a megmosott, apróra kockázott uborkát és sárgadinnyét. Ezzel tálaljuk a csirkenyársakat.
Elkészítés:
1. A görögdinnyét vastagabb szeletekre vágjuk, és amennyire tudjuk, kimagozzuk. Ezután ízlés szerint kisebb szeletekre vagy kockákra vágjuk, és ekkor eltávolítjuk a még láthatóvá vált magokat is.
2. Alaposan megmossuk az áfonyát. A feta sajtot kisebb darabokra vágjuk. Elosztjuk a rukkolát salátástálkákban, majd mindegyikre adagoljunk a dinnyedarabokból, a fetából, valamint az áfonyából, és frissen tálaljuk.
