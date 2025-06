A tökéletes sárgabaracklekvár titka: ettől a filléres összetevőtől lesz különleges ez a finomság

Most, hogy végre itt a sárgabarackszezon, érdemes végiggondolni, hogy mit is készítsünk belőle. A nyári gyümölcs ugyanis amellett, hogy magában is isteni, bármilyen édességben megállja a helyét, lekvárként pedig egyenesen mennyei ízorgiával kecsegtet. Bár a mama lekvárját szinte semmi sem überelheti, van egy filléres összetevő, ami ellenállhatatlanná és eszméletlen különlegessé varázsolja a sárgabaracklekvárt. De hogy mi is ez az olcsó, varázslatos hozzávaló? Most eláruljuk!

Ettől a hozzávalótól lesz különleges a sárgabaracklekvár

Ha valami újra és kimondottan merészre vágysz, amit eddig még sosem próbáltál, akkor jó helyen jársz, ugyanis van számodra egy olyan receptünk, ami minden elképzelésedet felülmúlja.

A klasszikus baracklekvár szinte minden kamrában ott lapul, ám egy kis chili új szintre emeli az ínyencséget, mivel a nyári gyümölcs édessége és savassága tökéletes illeszkedik a chili csípős ízvilágához. Az eredmény pedig egy nem mindennapi kombináció, ami magáért beszél, mivel a chili hangsúlyozza a barack természetes ízét, miközben kellőképpen izgalmassá teszi.

Chilis sárgabaracklekvár

Hozzávalók 2 kisebb üveghez:

Fél kilogramm magozott sárgabarack

150 gramm cukor

Fél citrom leve és héja

Fél darab kis piros chilipaprika (kevesebb, ha nem szeretnéd olyan csípősre)

Ízlés szerint fél teáskanál reszelt gyömbér

Elkészítés:

Mosd meg, magozd ki és darabold fel a sárgabarackot, majd öntsd egy lábosba a cukorral, a citromlével és a citrom héjával együtt. Vágd félbe a chilipaprikát, magozd ki, majd nagyon apróra szelve tedd az edénybe. Főzd alacsony lángon körülbelül 35 percig, addig, amíg be nem sűrűsödik, de néha azért keverj rajta egyet. Ha kész van, öntsd az üvegbe, zárd le és dunsztold 10 percig fejre állítva.



