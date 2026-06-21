Büfés árulta el a tökéletes balatoni lángos titkát: ettől a filléres hozzávalótól belül puha, kívül ropogós lesz

A nyár beköszöntével előkerülnek a szezon legnagyobb slágerei, mint a retró hamburger, a főtt kukorica vagy a hekk kovászos uborkával. A lista azonban közel sem teljes a fokhagymás, sajtos-tejfölös finomság nélkül, amiért még a gyerekek is rajonganak. És ki ne szeretné otthon is elkészíteni? Ezért most elhoztuk neked a legtökéletesebb lángos receptjét, ami pont olyan, mint a balatoni büfékben.
A lángos a magyar konyha tradicionális étele, elkészítése pedig nem igényel komoly tudományt. Ráadásul nagyon kevés és olcsó hozzávalót tartalmaz, amelyek többsége valószínűleg még a te hűtődben is ott lapul. A büfés verzió is finom, de ha enne valami finomat a család, nem árt kétszer is átgondolnod, hogy elkészítsd-e otthon ezt a mennyei lángos receptet.
Egy igazán finom lángos ismérve, hogy jól átsült, megfelelő vastagságú a tésztája, valamint ideális mennyiségű feltétet – fokhagymát, tejfölt és sajtot – tartalmaz. Az ételnek több verziója is létezik, kezdve a klasszikus kenyértésztából készült változattal, a burgonyáson át egészen a kefires és a joghurtos variációig. Azonban mielőtt még rátérnénk a klasszikus receptre, ellátunk pár hasznos tanáccsal.
Ha végre elhatároztad, hogy inkább otthon sütsz ki 8-10 lángost annyi pénzért, amiért egyet kaptál volna a strandon, akkor ezt a lángos receptet próbáld ki! Hidd el, mindenki a titkodat akarja majd!
Hozzávalók:
Elkészítés:
A lángost tálalhatod fokhagymával, tejföllel és sajttal, azonban ha az extrább ízeket kedveled, akkor mehet még rá kolbász és lilahagyma, de bolognai raguval is isteni.
Ebből a videóból egy kefires lángos receptet leshetsz el:
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