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Balatoni lángos recept, amilyen a büfékben készül.

Büfés árulta el a tökéletes balatoni lángos titkát: ettől a filléres hozzávalótól belül puha, kívül ropogós lesz

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 10:30
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Ahogy berobban a nyár, újra kinyitnak a strandbüfék, te pedig izgatottan várod a pillanatot, amikor végre beleharaphatsz az ízletes és ropogós finomságba? Manapság számtalan ízesítésben elérhető, de talán még mindig fokhagymával, tejföllel és reszelt sajttal az igazi! Ha otthon is szívesen elkészítenéd, akkor feltétlenül olvass tovább! Ezt az elronthatatlan balatoni lángos receptet egyenesen az egyik büfés árulta el nekünk.
Kelle Fanni
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A nyár beköszöntével előkerülnek a szezon legnagyobb slágerei, mint a retró hamburger, a főtt kukorica vagy a hekk kovászos uborkával. A lista azonban közel sem teljes a fokhagymás, sajtos-tejfölös finomság nélkül, amiért még a gyerekek is rajonganak. És ki ne szeretné otthon is elkészíteni? Ezért most elhoztuk neked a legtökéletesebb lángos receptjét, ami pont olyan, mint a balatoni büfékben.

A lángos recept alapján készített lángos és a Balaton.
Ez a lángos recept pont olyan, mint a büfés verzió!
Fotó: Shutterstock
  • Az étel elkészítéséhez nem kell konyhaművésznek lenned.
  • Ezzel a recepttel olyan lángost készíthetsz, mint a büfés verzió.
  • A strandon kapható lángos is ízletes, de az otthoni változatból többet is készíthetsz a családnak.

A balatoni lángos receptjének titka: egyetlen filléres hozzávalón és egy apró trükkön múlik minden

A lángos a magyar konyha tradicionális étele, elkészítése pedig nem igényel komoly tudományt. Ráadásul nagyon kevés és olcsó hozzávalót tartalmaz, amelyek többsége valószínűleg még a te hűtődben is ott lapul. A büfés verzió is finom, de ha enne valami finomat a család, nem árt kétszer is átgondolnod, hogy elkészítsd-e otthon ezt a mennyei lángos receptet.

Egy igazán finom lángos ismérve, hogy jól átsült, megfelelő vastagságú a tésztája, valamint ideális mennyiségű feltétet – fokhagymát, tejfölt és sajtot – tartalmaz. Az ételnek több verziója is létezik, kezdve a klasszikus kenyértésztából készült változattal, a burgonyáson át egészen a kefires és a joghurtos variációig. Azonban mielőtt még rátérnénk a klasszikus receptre, ellátunk pár hasznos tanáccsal.

Ezeket a konyhai tippeket fogadd meg, hogy tökéletesre sikerüljön a strandos lángos

  • Érdemes előre gondolkodnod és több időt szánnod az étel elkészítésére. Ugyanis a tésztának jót tesz, ha sütés előtt legalább egy fél órát keleszted, sőt akár pár napig is bent hagyhatod a hűtőben egy olajjal kikent, jól lezárható edényben vagy zacskóban.
  • Sütés előtt oszd el egyenlő adagokra a tésztát, formázz belőle gombócokat, és hagyd még őket pihenni legalább negyed órát.
  • Mielőtt nekiállnál a tészta nyújtásának, vizezd vagy olajozd be a kezedet.
A lángos recept alapján olajban sülő finomság.
A strandos lángos is ízletes, de az otthoni verziót szó szerint fillérekből megúszhatod.
Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Mennyei balatoni lángos recept, ami pont olyan, mint a büfés változat

Ha végre elhatároztad, hogy inkább otthon sütsz ki 8-10 lángost annyi pénzért, amiért egyet kaptál volna a strandon, akkor ezt a lángos receptet próbáld ki! Hidd el, mindenki a titkodat akarja majd!

Hozzávalók:

  • 50 dekagramm finomliszt
  • 2,5 dekagramm friss élesztő
  • 3,5 deciliter langyos víz
  • 10 gramm kristálycukor
  • 10 gramm só
  • 1 deciliter olaj
  • + olaj (a sütéshez)
  • fokhagyma, tejföl, sajt (feltétnek)

Elkészítés:

  1. Szitáld bele a lisztet egy nagy tálba, közben pedig futtasd fel az élesztőt a cukorral egy kis vízben.
  2. Csinálj egy mélyedést a liszt közepén, és öntsd bele a felfuttatott élesztőt.
  3. Öntsd a tálba a sót és az étolajat, majd gyúrd össze a tésztát.
  4. Közben add apránként a langyos vizet a tésztához, amíg össze nem áll, és el nem válik az edény falától.
  5. Ezt követően takard le konyharuhával a tésztát, majd hagyd pihenni 1 órát.
  6. Porciózd ki a tésztát egyenlő adagokra, majd takard le ismét 15 percre, végül nyújtsd ki, és süsd meg őket forró olajban.

A lángost tálalhatod fokhagymával, tejföllel és sajttal, azonban ha az extrább ízeket kedveled, akkor mehet még rá kolbász és lilahagyma, de bolognai raguval is isteni.

Ebből a videóból egy kefires lángos receptet leshetsz el:

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