Lerántjuk a leplet: ez a filléres hozzávaló a tökéletes balatoni lángos titka

Hozzávalók:

1 csipet cukor

30 dekagramm kefir

2,5 dekagramm élesztő

50 dekagramm liszt

3 darab tojás

só

olaj

Elkészítés:

A szobahőmérsékletű kefirt és a cukrot elkeverjük, majd hozzádolgozzuk az élesztőt és 20 percig állni hagyjuk. A kefires élesztőt a liszttel, a tojással és a sóval összekeverjük, majd egy órán keresztül egy langyos helyen kelni hagyjuk. Ha a tészta szépen megkelt, az adagokat kiporciózzuk és 200 fokra felforrósítjuk az olajat. Ezt követően a tenyérnyire tépett tésztákat kinyújtjuk és ropogósra sütjük.

A lángosra tehetünk fokhagymát, sajtot és tejfölt is. Manapság a strandokon már magyaros változat is szerepel az étlapon, ami azt jelenti, hogy a lepényre a tejfölön, sajton kívül lila hagyma, illetve szalonna vagy kolbász is kerül.

