Leteszteltük: ezek a legjobb főtt kukorica receptek

A főtt kukorica a nyár igazi slágere a strandon, de ne álljon meg a gasztronómiai élvezet az egyszerű, csőről lerágott kukoricaszemeknél. A Fanny magazin sokkal ínycsiklandóbb ötleteket hozott ezekkel a kukoricás receptekkel, amikkel kimaxolhatod a kukorica ízélményt, ráadásul nem ördöngösség elkészíteni.

A főtt kukorica számos elkészítési módja ismert, mutatunk pár szuper receptet

Fotó: Santhosh Varghese / Shutterstock

Ezek a legjobb receptek főtt kukorica hozzávalóval

Hideg kukoricaleves popcornnal

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

4 cső kukorica

2 ek. olaj

1 fej vöröshagyma

200 g burgonya

1 gerezd fokhagyma

150 g natúr joghurt

csilipehely

só

1 l zöldségleves-alaplé

A TÁLALÁSHOZ:

100 g főtt vagy konzervkukorica

2 marék sós vagy vajas popcorn

csilipehely

ízlés szerint petrezselyemzöld

ELKÉSZÍTÉS:

1. Először éles késsel válasszuk le a csövekről a kukoricaszemeket.

2. Egy nagy lábasban hevítsük fel az olajat, és pároljuk rajta üvegesre a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát. Adjuk hozzá a meghámozott, felkockázott krumplit, a megtisztított, lereszelt fokhagymát, az előkészített kukoricaszemeket is.

3. Öntsük fel alaplével, majd közepes lángon egészen addig főzzük, amíg a zöldségek meg nem puhulnak. Kevés sóval, csilipehellyel ízesítsük.

4. Ekkor a tűzről levéve krémesítsük a levest botmixerrel, és hagyjuk kihűlni. Hűtőbe is tehetjük.

5. Tálalás előtt keverjük bele a joghurtot. A kukoricaszemekkel, popcornnal, csilipehellyel, kevés felaprított petrezselyemmel kínáljuk.

FANNY-TIPP: A csípős csilipehely helyett használhatunk friss koriandert vagy petrezselymet is aprítva.

1 adag 140 kcal

45 perc

Hideg kukoricaleves pop-cornnal, feldobja az egyszerű étkezéseket is

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Kukoricás rizottógolyó paradicsomos mártogatóssal

HOZZÁVALÓK (8 DARABHOZ):

1 kisebb fej vöröshagyma

2 ek. olaj

150 g rizottórizs (arborio vagy carnaroli)

100 ml száraz fehérbor

3 ek. vaj

só

500 ml zöldségleves-alaplé

3 ek. reszelt parmezán

1 tojás

80 g főtt vagy konzervkukorica

A PANÍROZÁSHOZ:

100 g liszt

100 g zsemlemorzsa

2 közepes méretű tojás

A SÜTÉSHEZ:

400 ml olaj

A MÁRTOGATÓSHOZ:

400 g konzerv sűrített paradicsom

2 ek. olaj

só ízlés szerint

kevés őrölt bors

1/2 tk. szárított rozmaring

ELKÉSZÍTÉS:

1. A meghámozott és finomra aprított vöröshagymát süssük üvegesre a lábasban felforrósított olajon. Forgassuk össze a rizzsel, öntsük rá a bort, és nagy lángon kevergetve főzzük, amíg el nem párolog az alkohol.