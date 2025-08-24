Leteszteltük: ezek a legjobb főtt kukorica receptek

A főtt kukorica a nyár igazi slágere a strandon, de ne álljon meg a gasztronómiai élvezet az egyszerű, csőről lerágott kukoricaszemeknél. A Fanny magazin sokkal ínycsiklandóbb ötleteket hozott ezekkel a kukoricás receptekkel, amikkel kimaxolhatod a kukorica ízélményt, ráadásul nem ördöngösség elkészíteni.
1. Először éles késsel válasszuk le a csövekről a kukoricaszemeket.
2. Egy nagy lábasban hevítsük fel az olajat, és pároljuk rajta üvegesre a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát. Adjuk hozzá a meghámozott, felkockázott krumplit, a megtisztított, lereszelt fokhagymát, az előkészített kukoricaszemeket is.
3. Öntsük fel alaplével, majd közepes lángon egészen addig főzzük, amíg a zöldségek meg nem puhulnak. Kevés sóval, csilipehellyel ízesítsük.
4. Ekkor a tűzről levéve krémesítsük a levest botmixerrel, és hagyjuk kihűlni. Hűtőbe is tehetjük.
5. Tálalás előtt keverjük bele a joghurtot. A kukoricaszemekkel, popcornnal, csilipehellyel, kevés felaprított petrezselyemmel kínáljuk.
FANNY-TIPP: A csípős csilipehely helyett használhatunk friss koriandert vagy petrezselymet is aprítva.
1 adag 140 kcal
45 perc
1. A meghámozott és finomra aprított vöröshagymát süssük üvegesre a lábasban felforrósított olajon. Forgassuk össze a rizzsel, öntsük rá a bort, és nagy lángon kevergetve főzzük, amíg el nem párolog az alkohol.
2. Ekkor adjunk hozzá 1 merőkanál alaplét, és kis lángon főzzük, amíg magába nem szívja. Pótoljuk az alaplét, addig ismételve ezt, amíg a rizs puhára nem fő.
3. Sózzuk meg, keverjük hozzá a vajat és a reszelt parmezánt. Hagyjuk kihűlni, majd rakjuk be a hűtőbe 2-3 órára vagy éjszakára.
4. Keverjük a hideg rizottóhoz a tojást, és osszuk el a masszát nyolc egyenlő részre. Tegyük a bevizezett tenyerünkbe az egyik adagot, lapítsuk ki, majd rakjunk a közepére 1 teáskanál kukoricát. Formázzunk belőle gombócot. Így készítsük el a többi rizs golyót is.
5. Forgassuk meg ezeket előbb a lisztben, majd a felvert tojásban, végül a zsemlemorzsában. Süssük meg mindegyiket arany barnára a felforrósított olajban.
6. A mártogatóshoz tegyük lábasba az olajat a sűrített paradicsommal, 2 evőkanál vízzel. Forraljuk fel. Ízesítsük szárított rozmaringgal, sóval, borssal, és kisebb lángon főzzük még 10-15 percig. Ezzel kínáljuk a rizsgolyókat.
70 perc + hűtés
1 db 420 kcal
1. A megtisztított csirkemellet vágjuk fel kisebb darabokra. Sózzuk, borsozzuk. A húsokat forgassuk meg a lisztben, a felvert tojásban, a zsemlemorzsában, majd újra a tojásban, végül pedig a morzsalékosra tört kukoricapehelyben. Ügyeljünk rá, hogy utóbbi mindenhol alaposan befedje az előkészített húsdarabokat.
2. Süssük aranybarnára a csirkefalatokat a felforrósított olajban, azután szedjük ki papírtörlőre, ami felszívja a zsiradékot.
3. A salátához a megmosott burgonyát héjastul főzzük meg, majd szűrjük le, hámozzuk meg, és hagyjuk teljesen kihűlni.
4. A tejfölt a megtisztított, lereszelt fokhagymával, a citromlével, illetve az ízlés szerinti sóval jól keverjük ki. Forgassuk bele az előkészített, cikkekre vágott főtt burgonyát, a hideg vízben megmosott, felszeletelt uborkát és a kukoricát. Végül szórjuk meg a salátát a megmosott, finomra aprított kaporral.
5. Az elkészített, lehűtött krumplisalátát a kisütött csirkefalatok mellé kínáljuk.
1 adag 390 kcal
65 perc
1. Első lépésként a tojásokat keverjük habosra a tejjel, a tejföllel, a mustárral. Egy másik edényben vegyítsük el a kétféle lisztet a sóval, a borssal és a sütőporral. Dolgozzuk össze a két tál tartalmát, azután forgassuk a masszába a lereszelt sajtot, a finomra szelt vöröshagymát és a kukoricát.
2. Tegyünk 1-1 evőkanál masszát a muffintepsi mélyedéseibe, majd rakjunk mindegyikbe egy virslikarikát, és osszuk el rajtuk a maradék tésztát.
3. Süssük a muffinokat a 180 fokos sütőben 30 percig. Ellenőrizzük, hogy átsültek-e, majd hagyjuk kihűlni őket.
4. Kanalazzuk a muffinok tetejére a tejfölt, majd szórjuk meg a kukoricával és a frissen felaprított petrezselyemmel.
1 db 360 kcal
60 perc
