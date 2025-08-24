Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Leteszteltük: ezek a legjobb főtt kukorica receptek

recept
2025. augusztus 24.
főtt kukoricafőzés
Habár a családi strandolás kötelező kelléke a főtt kukorica, otthon inkább ezeket az izgalmas fogásokat készítsd el. Leteszteltük a legfinomabb főtt kukorica alapú recepteket, amikkel elvarázsolhatod a szeretteid, amíg tart a nyári szezon.
Bors
A szerző cikkei

A főtt kukorica a nyár igazi slágere a strandon, de ne álljon meg a gasztronómiai élvezet az egyszerű, csőről lerágott kukoricaszemeknél. A Fanny magazin sokkal ínycsiklandóbb ötleteket hozott ezekkel a kukoricás receptekkel, amikkel kimaxolhatod a kukorica ízélményt, ráadásul nem ördöngösség elkészíteni.

főtt kukoricaalapú recept a kukoricás rizottó
A főtt kukorica számos elkészítési módja ismert, mutatunk pár szuper receptet 
Fotó: Santhosh Varghese /  Shutterstock 

Ezek a legjobb receptek főtt kukorica hozzávalóval

Hideg kukoricaleves popcornnal

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 4 cső kukorica
  • 2 ek. olaj
  • 1 fej vöröshagyma
  • 200 g burgonya
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 150 g natúr joghurt
  • csilipehely
  • 1 l zöldségleves-alaplé

A TÁLALÁSHOZ:

  • 100 g főtt vagy konzervkukorica
  • 2 marék sós vagy vajas popcorn
  • csilipehely
  • ízlés szerint petrezselyemzöld

ELKÉSZÍTÉS:

1. Először éles késsel válasszuk le a csövekről a kukoricaszemeket.

2. Egy nagy lábasban hevítsük fel az olajat, és pároljuk rajta üvegesre a megtisztított, finomra aprított vöröshagymát. Adjuk hozzá a meghámozott, felkockázott krumplit, a megtisztított, lereszelt fokhagymát, az előkészített kukoricaszemeket is.

3. Öntsük fel alaplével, majd közepes lángon egészen addig főzzük, amíg a zöldségek meg nem puhulnak. Kevés sóval, csilipehellyel ízesítsük.

4. Ekkor a tűzről levéve krémesítsük a levest botmixerrel, és hagyjuk kihűlni. Hűtőbe is tehetjük.

5. Tálalás előtt keverjük bele a joghurtot. A kukoricaszemekkel, popcornnal, csilipehellyel, kevés felaprított petrezselyemmel kínáljuk.

FANNY-TIPP: A csípős csilipehely helyett használhatunk friss koriandert vagy petrezselymet is aprítva.

1 adag 140 kcal

45 perc

főtt kukorica, reccept, pop-corn, leves, tányér
Hideg kukoricaleves pop-cornnal, feldobja az egyszerű étkezéseket is
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Kukoricás rizottógolyó paradicsomos mártogatóssal

HOZZÁVALÓK (8 DARABHOZ):

  • 1 kisebb fej vöröshagyma
  • 2 ek. olaj
  • 150 g rizottórizs (arborio vagy carnaroli)
  • 100 ml száraz fehérbor
  • 3 ek. vaj
  • 500 ml zöldségleves-alaplé
  • 3 ek. reszelt parmezán
  • 1 tojás
  • 80 g főtt vagy konzervkukorica

A PANÍROZÁSHOZ:

  • 100 g liszt
  • 100 g zsemlemorzsa
  • 2 közepes méretű tojás

A SÜTÉSHEZ:

  • 400 ml olaj

A MÁRTOGATÓSHOZ:

  • 400 g konzerv sűrített paradicsom
  • 2 ek. olaj
  • só ízlés szerint
  • kevés őrölt bors
  • 1/2 tk. szárított rozmaring

ELKÉSZÍTÉS:

1. A meghámozott és finomra aprított vöröshagymát süssük üvegesre a lábasban felforrósított olajon. Forgassuk össze a rizzsel, öntsük rá a bort, és nagy lángon kevergetve főzzük, amíg el nem párolog az alkohol.

2. Ekkor adjunk hozzá 1 merőkanál alaplét, és kis lángon főzzük, amíg magába nem szívja. Pótoljuk az alaplét, addig ismételve ezt, amíg a rizs puhára nem fő.

3. Sózzuk meg, keverjük hozzá a vajat és a reszelt parmezánt. Hagyjuk kihűlni, majd rakjuk be a hűtőbe 2-3 órára vagy éjszakára.

4. Keverjük a hideg rizottóhoz a tojást, és osszuk el a masszát nyolc egyenlő részre. Tegyük a bevizezett tenyerünkbe az egyik adagot, lapítsuk ki, majd rakjunk a közepére 1 teáskanál kukoricát. Formázzunk belőle gombócot. Így készítsük el a többi rizs golyót is.

5. Forgassuk meg ezeket előbb a lisztben, majd a felvert tojásban, végül a zsemlemorzsában. Süssük meg mindegyiket arany barnára a felforrósított olajban.

6. A mártogatóshoz tegyük lábasba az olajat a sűrített paradicsommal, 2 evőkanál vízzel. Forraljuk fel. Ízesítsük szárított rozmaringgal, sóval, borssal, és kisebb lángon főzzük még 10-15 percig. Ezzel kínáljuk a rizsgolyókat.

70 perc + hűtés

1 db 420 kcal

főtt kukorica, paradicsomos rizottó folyó, vegán étel
Kukoricás rizottógolyó paradicsomos mártogatóssal, a vegánok kedvence lehet
Fotó: Santhosh Varghese /  Shutterstock 

Kukoricapelyhes csirkefalatok majonézes burgonyasalátával

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 600 g csirkemellfilé
  • bors
  • 100 g liszt
  • 2 tojás
  • 100 g zsemlemorzsa
  • 100 g kukoricapehely
  • 300 ml olaj

A SALÁTÁHOZ:

  • 500 g burgonya
  • 150 g tejföl
  • 1 ek. citromlé
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 kígyóuborka
  • 200 g főtt vagy konzervkukorica
  • 1 csokor kapor

ELKÉSZÍTÉS:

1. A megtisztított csirkemellet vágjuk fel kisebb darabokra. Sózzuk, borsozzuk. A húsokat forgassuk meg a lisztben, a felvert tojásban, a zsemlemorzsában, majd újra a tojásban, végül pedig a morzsalékosra tört kukoricapehelyben. Ügyeljünk rá, hogy utóbbi mindenhol alaposan befedje az előkészített húsdarabokat.

2. Süssük aranybarnára a csirkefalatokat a felforrósított olajban, azután szedjük ki papírtörlőre, ami felszívja a zsiradékot.

3. A salátához a megmosott burgonyát héjastul főzzük meg, majd szűrjük le, hámozzuk meg, és hagyjuk teljesen kihűlni.

4. A tejfölt a megtisztított, lereszelt fokhagymával, a citromlével, illetve az ízlés szerinti sóval jól keverjük ki. Forgassuk bele az előkészített, cikkekre vágott főtt burgonyát, a hideg vízben megmosott, felszeletelt uborkát és a kukoricát. Végül szórjuk meg a salátát a megmosott, finomra aprított kaporral.

5. Az elkészített, lehűtött krumplisalátát a kisütött csirkefalatok mellé kínáljuk.

1 adag 390 kcal

65 perc

főtt kukorica, kukorica pehely, majonézes burgonyasaláta, recept, csirekfalatok,
Kukoricapelyhes csirkefalatok majonézes burgonyasalátával
Fotó: Viktor1 /  Shutterstock 

Kukoricás-virslis muffin

HOZZÁVALÓK (12 DARABHOZ):

  • 2 tojás
  • 50 ml tej
  • 120 g tejföl
  • 2 ek. mustár
  • 120 g finomliszt
  • 80 g kukoricaliszt
  • 1/2 tk. Só
  • 1/2 tk. Bors
  • 1 tk. Sütőpor
  • 50 g parmezán vagy ízlés szerinti füstölt sajt
  • 1 kis fej vöröshagyma
  • 180 g főtt vagy konzervkukorica
  • 2 virsli

A TÁLALÁSHOZ:

  • 150 g tejföl
  • 100 g főtt vagy konzervkukorica
  • petrezselyemzöld

ELKÉSZÍTÉS:

1. Első lépésként a tojásokat keverjük habosra a tejjel, a tejföllel, a mustárral. Egy másik edényben vegyítsük el a kétféle lisztet a sóval, a borssal és a sütőporral. Dolgozzuk össze a két tál tartalmát, azután forgassuk a masszába a lereszelt sajtot, a finomra szelt vöröshagymát és a kukoricát.

2. Tegyünk 1-1 evőkanál masszát a muffintepsi mélyedéseibe, majd rakjunk mindegyikbe egy virslikarikát, és osszuk el rajtuk a maradék tésztát.

3. Süssük a muffinokat a 180 fokos sütőben 30 percig. Ellenőrizzük, hogy átsültek-e, majd hagyjuk kihűlni őket.

4. Kanalazzuk a muffinok tetejére a tejfölt, majd szórjuk meg a kukoricával és a frissen felaprított petrezselyemmel.

1 db 360 kcal

60 perc

főtt kukorica, kukoricás étel, muffin recept, kukoricás-virslis muffin
Kukoricás-virslis muffin, ha már unod a szokásos édes muffinrecepteket
Fotó: zoryanchik /  Shutterstock 

A finom étel elkészítésének titka a jó alapanyag. Az alábbi videó bemutatja, hogyan válaszd ki a tökéletes kukoricát a zöldségesnél:

Ezek a receptek is érdekelhetnek:

 

