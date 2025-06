Isteni diétás lángos recept – Ettől nem lesz bűntudatod

Benned is megszólal egy hang, mikor elmész a strandbüfé mellett, hogy „ezt most nem kellene”? Ha a bikiniszezonra edzel, ne is vedd meg; inkább készítsd el otthon ezt az isteni diétás lángos receptet, amivel nemcsak pénzt, de a kalóriákat is megspórolhatod!

Diétás lángos recept, amitől lesz bűntudatod

Diétás lángos recept: strandklasszikus újragondolva

Amint beköszönt a jó idő, egyszerűen muszáj lángost enni. Ugye? Eljön a nyár, és egyszerűen hozza magával a lángos-hangulatot. Persze azt nem kérdezi meg, hogy épp számolod-e a kalóriákat. De van egy jó hírünk; ezentúl nem kell nemet mondanod! Ez a diétás lángos recept egy igazi gasztrotrükk: nincs olajban tocsogás, nincs kelesztés, nincs bonyolult előkészítés – mégis teljesen olyan, mint a balatoni klasszikus. Na jó, majdnem olyan...De tuti, hogy nem fogod utána hiányolni az eredeti verziót és az is biztos, hogy a gyomrod sem fog pihenőért kiabálni miután megetted.

Mitől lesz diétás?

Nem csak az olaj miatt! A recept másik kulcsa a joghurt. Ez adja meg a tészta puha textúráját és könnyedségét. De ne felejtsük el a zabpehelylisztet sem, ami lassabban emeli a vércukorszintedet és tele van rosttal. Már itt nyert ügyed van.

Kapaszkodj meg, mert ez a fogyókúrás recept tényleg működik, és tényleg finom is! Nagyon.

Diétás lángos recept: 5 perc munka, 15 perc sütés, 0 perc bűntudat

Hozzávalók (2 adaghoz):

100 g zabpehelyliszt

100 g natúr joghurt

1 teáskanál sütőpor

csipet só

fokhagymapor ízlés szerint

Feltéthez:

light tejföl

zsírszegény sajt

Elkészítés:

Keverd össze az összes hozzávalót egy tálban. Nedves kézzel formázz belőle 2 lángos formát, és helyezd őket sütőpapírra Süsd előmelegített sütőben 200 °C-on kb. 15 percig, amíg szép aranybarna nem lesz

+Tipp: Air fryerben is működik, 180 °C-on kb. 10 perc alatt kész Tálald light tejföllel és zsírszegény sajttal

Ha megextráznád

Ha vágysz egy kis különlegességre; szórd meg a lángosok tetejét reszelt light mozarella sajttal, és a sütés végén pirítsd 2 percig grill fokozaton.

De akár mini diétás pizza is készülhet belőle, ha megkened paradicsomszósszal, zöldségekkel, vagy egy kis csirkemell sonkával.