Egekben a lángos ára, íme a tökéletes otthoni recept

Olyan hírek járnak, hogy akár 2000 forint is lehet idén egy lángos, de már a tavalyi árak mellett is nagy érvágás volt, ha a család minden tagja vett egyet. Nem csoda, hogy sokan inkább megcsinálják otthon, hiszen a lángosról nem lehet (és nem is kell) lemondani. A kefires lángos isteni finom, a felesleges tésztát pedig egyszerűen csak tedd be a hűtőbe, és vedd elő, ha újra sütni akarsz.

A Ripost receptje:

Hozzávalók:

0,5 kg liszt

3 dl kefir

1 mk cukor

2,5 dkg élesztő

1 dl tej

2 mk só

2 db tojás

olaj a sütéshez

Elkészítés:

Langyosítsd meg a tejet, tedd bele a cukrot, és futtasd fel benne az élesztőt.

Add hozzá a liszthez a sót, a tojást, a kefirt, majd mehet bele az élesztő is. Gyúrd össze a tésztát, alaposan dagaszd ki, majd jöhet a sütés.

Kézzel csípj le kisebb gombócokat a tésztából, hagyd őket kelni fél órát langyos helyen.

Olajos kézzel húzd szét a tésztagombócot, és bő, közepesen forró olajban süsd ki mindkét oldalát (1-2 perc).

Az elkészült lángosokat kínálhatod fokhagymásan, vagy sajttal-tejföllel. A maradék tésztát tedd a hűtőbe. Néhány napon belül használd fel.