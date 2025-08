Balatoni hekk airfryerben – Így lesz ropogós bő olaj nélkül is

Ez a módszer nemcsak időt spórol meg, hanem a pénztárcádat is kíméli, miközben megőrzi a hal ropogós állagát. Ha szereted a hekket, de unod már a bő olajban tocsogó, nehéz fogásokat, akkor érdemes kipróbálnod ezt az egészséges alternatívát.

A balatoni hekk, a nyaralás elengedhetetlen része

Fotó: Anna Mente / Shutterstock

Ropogós hekk, de olaj nélkül? Igen, lehetséges!

A forrólevegős sütőben készült hekk nemcsak egyszerűen elkészíthető, de az eredmény is isteni: kívül szuper ropogós lesz, belül pedig omlós és puha. Mindezt ráadásul bő olaj nélkül, diétásan, ami azt jelenti, hogy egészségesebb és könnyedebb is, szóval nyugodtan eheted akkor is, ha figyelsz az étrendedre. Ez a recept tökéletes, ha gyorsan akarsz valami finomat az asztalra tenni, vagy ha vendégeket vársz, mert mindenki imádni fogja. Ráadásul nem kell attól félned, hogy utána tele lesz a konyha olajszaggal – szóval csak elő az airfryerrel, és próbáld ki a receptet!

Hozzávalók a tökéletes strandételhez – a balatoni hekkhez

60-70 dkg hekkfilé

1 teáskanál só

1 teáskanál pirospaprika

1 teáskanál fokhagymapor

kb. 4 evőkanál liszt

kevés olaj

A balatoni hekk igazából tengeri hal, az Argentin partokról származó tengeri csuka

Fotó: wong yu liang / Shutterstock

Így készítsd el lépésről lépésre

Először is, a halkülönlegességet alaposan sózd meg, és hagyd állni 10-15 percig, hogy az ízek jól átjárják. Ezután egy tálban keverd össze a pirospaprikát, a fokhagymaport és a lisztet. A hekkfiléket forgasd meg ebben a fűszeres lisztkeverékben, ügyelve, hogy mindenhol jól bevonja őket a panír. Ez lesz a ropogós kérgünk! Most jön a trükk: helyezd a panírozott halat az air fryer kosarába vagy egy sütőpapírral bélelt tepsibe, és spriccelj rá egy kevés olajat. Ez a minimális olaj segít majd, hogy szép aranybarna legyen a külseje. Süsd 180 fokon 18-20 percig – az airfryerben vagy a hagyományos sütőben is ugyanez az idő szükséges. Közben érdemes egyszer megfordítani, hogy mindkét oldal szép ropogósra süljön.

Bors tipp: a bőr irdalása és tálalás

Ha a filé bőrös, érdemes pár centinként beirdalni, hogy sütés közben ne púposodjon fel, és a hő egyenletesebben járja át a halat. Készíts hozzá egy friss zöldsalátát, vagy kínálj mellé párolt zöldségeket, esetleg egy könnyű joghurtos öntetet.