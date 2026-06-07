A legtöbb vásárló elrontja: erre az egy dologra figyelj a piacon, ha nem akarsz kukacos cseresznyét venni

A kukacos cseresznye a kocsány körüli részen gyanúsan puha és szivacsos tapintású.

Keresd a tűszúrásnyi, apró fekete lyukakat a gyümölcs felületén, mert ez a lárvák behatolási kapuja.

A hazavitt gyümölcsből ecetes vizes áztatással másodpercek alatt kicsalogathatók a potyautasok.

A pirosló, édes szemeknek egyszerűen lehetetlen ellenállni, a hazai kertek és piacok legnépszerűbb nyári csemegéje egyértelműen a cseresznye. Az önfeledt falatozásnak azonban gyorsan véget vethet, ha a lédús gyümölcshúsba harapva egy apró, fehér lakó integet felénk. Bár a cseresznyelégy lárvája az egészségre nem ártalmas, a látványa és a tudat épp elég ahhoz, hogy elmenjen a kedvünk az egésztől. Tehát nem árt résen lenned a vásárlásnál és a válogatásnál is, hogy elkerüld a kukacos cseresznye kellemetlen élményét.

A kukacos cseresznye a kocsány körül puha, és apró fekete lyukak láthatók a felületén.

Fotó: Tomasz Klejdysz / shutterstock

A kukacos cseresznye felismerése

A gyakorlott háziasszonyok és a dörzsölt zöldségesek már jól tudják, milyen apró részletekben rejlik a kukacos cseresznye felismerése, hiszen a pulton lévő gyümölcsökön mindig ott vannak az árulkodó nyomok.

1. A gyanúsan puha tapintás

A friss, egészséges cseresznye bőre feszes, a húsa pedig roppanós. Amikor a piacon válogatsz, finoman tapints meg néhány szemet! Ha azt érzed, hogy a kocsány körüli részen gyanúsan puha, szivacsos vagy túl könnyen benyomódik, akkor szinte biztos, hogy a lárva már belülről rágja a gyümölcsöt – az ilyen ládákat inkább kerüld el.

2. Apró fekete lyuk a gyümölcsön

A cseresznyelégy a petéit közvetlenül a fejlődő gyümölcs bőre alá rakja le. Mielőtt a zacskóba pakolnád, nézd át, nem látsz-e tűszúrásnyi, pici fekete pontokat vagy apró lyukakat a szemek felületén. Ez a lárva behatolási kapuja, így az a szem nagy valószínűséggel már kukacos.

3. Matt, élettelen szín

A kukacos szemek gyakran sokkal hamarabb beduzzadnak és bepirosodnak, mint az egészséges társaik, ám a fényüket elveszítik. Ha a pulton lévő halomban olyan szemeket látsz, amelyek feltűnően mattak, fonnyadtabbak és sötétebbek a többinél, az a rejtett lakók biztos jele.

Bors-tipp: így tisztítsd meg a cseresznyét a kukacoktól Engedj egy tálba jéghideg vizet, és keverj hozzá egy-két evőkanál ecetet. Ezután öntsd bele a gyümölcsöt, hogy teljesen ellepje, majd hagyd ázni legalább egy-két órán keresztül. A savas környezet hatására a cseresznyében rejtőző kártevők maguktól felúsznak a víz felszínére, ahonnan könnyen lemerheted őket. Végül egy alapos, tiszta vizes öblítés után már indulhat is a nassolás vagy a befőzés.

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