BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Méregdrága lesz a gyümölcs idén nyáron: Szakértők nyilatkoztak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors cseresznye
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 07:12
aszályfagytermelők
A termelők a fagyokra és az aszályra hivatkoznak. A cseresznye ára is megsínyli a szélsőséges időjárást.

Sokaknál még tartja magát a cseresznye 990 Ft-os kilónkénti ára, azonban egyes termelők már most előre figyelmeztetik a vásárlókat, hogy az ár hamarosan emelkedhet.

Aranyárba mérik a cseresznye kilóját.
Aranyárba mérik a cseresznye kilóját.
Fotó: Bors

Aranyárba mérik majd a cseresznye kilóját

Akár 2500 Ft is lehet idén nyáron a termelőktől vásárolt cseresznye ára, amelyet a megkérdezett termelők a fagy és az aszály mértékével indokolnak, amelyek miatt a termés fele odalett.

Most láttam egy helyen kétezer, kétezer-ötszáz forintért, de nem volt szép cseresznye, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megvárom azt az időt, amikor normális áron és normális minőséget lehet vásárolni

– nyilatkozta egy férfi a Tényeknek.

Egy termelő szerint a 990 forintos cseresznye kilónkénti ára „most olcsónak számít”, és „nyilván lesz majd drágább”.

Apáti Ferenc, a Fruitveb elnöke úgy fogalmazott, hogy „most látszik a szezonnyitó árakon is, hogy Nagybani piaci árak, illetve a fogyasztói árak is egy néhány tíz százalékkal alacsonyabbak, mint a tavalyi szezon hasonló időszakában”.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu