Méregdrága lesz a gyümölcs idén nyáron: Szakértők nyilatkoztak

Sokaknál még tartja magát a cseresznye 990 Ft-os kilónkénti ára, azonban egyes termelők már most előre figyelmeztetik a vásárlókat, hogy az ár hamarosan emelkedhet.
Akár 2500 Ft is lehet idén nyáron a termelőktől vásárolt cseresznye ára, amelyet a megkérdezett termelők a fagy és az aszály mértékével indokolnak, amelyek miatt a termés fele odalett.
Most láttam egy helyen kétezer, kétezer-ötszáz forintért, de nem volt szép cseresznye, úgyhogy úgy döntöttem, hogy megvárom azt az időt, amikor normális áron és normális minőséget lehet vásárolni
– nyilatkozta egy férfi a Tényeknek.
Egy termelő szerint a 990 forintos cseresznye kilónkénti ára „most olcsónak számít”, és „nyilván lesz majd drágább”.
Apáti Ferenc, a Fruitveb elnöke úgy fogalmazott, hogy „most látszik a szezonnyitó árakon is, hogy Nagybani piaci árak, illetve a fogyasztói árak is egy néhány tíz százalékkal alacsonyabbak, mint a tavalyi szezon hasonló időszakában”.
