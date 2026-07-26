Időjárás: 31 fokig melegszik a levegő, de a zivatarok sem kímélnek

Záporok, zivatarok várhatók a jövő hét elején is az időjárás előrejelzések szerint, de délután 31 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála. Mutatjuk, mire kell készülni!
Vasárnap is meleg nyári időre számíthatunk, de nyugat felől egyre több felhő érkezhet. A napsütés mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nyugati és délnyugati tájakon nagyobb lehet a csapadék esélye. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkülhet. A hajnali minimumok 9 és 19, a délutáni maximumok 26 és 32 Celsius-fok között alakulnak.
Hétfőn a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt a nap, elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 31 fok között valószínű, a tartósabban felhős részeken lesz hűvösebb az idő - írja a HungaroMet.
Kedden napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, legfeljebb keleten alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz. Hajnalban 11, 18, délután 24, 31 fok valószínű.
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