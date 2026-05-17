Így mossunk gyümölcsöt, hogy ne maradjon rajta vegyszer

Ha vásárlás után rögtön megmossuk a gyümölcsöket, könnyebben romlásnak indulhatnak. Éppen ezért érdemes inkább csak közvetlenül fogyasztás előtt megtisztítani őket. Azt is eláruljuk, hogyan!

Mindig folyó víz alatt tisztítsd a gyümölcsöket

Bár szeretnénk tökéletesen tisztára mosni a gyümölcsöket, a túl hosszú áztatásuk nem jó ötlet, mivel megszívhatják magukat nedvességgel, ezáltal elveszíthetik ízüket és állagukat. Bőven elég, ha folyó víz alatt leöblítjük.

Felejtsük el a tisztítószereket

Bár kézenfekvőnek tűnhet valamilyen tisztítószer használata, ez sokszor többet árt, mint használ. A szappan vagy mosogatószer maradványai bekerülhetnek a szervezetbe, ezért ezeket inkább kerüljük el az élelmiszerek mosásakor.

Viszlát, bacik!

Hatékony segítség lehet egy rész ecet és három rész víz keveréke. Előbbi nemcsak a vegyszermaradványok egy részét oldja, hanem a baktériumok számát is csökkenti. Fontos, hogy pár perc áztatás után mindig öblítsük le tiszta vízzel az élelmiszert.

A legtöbbet használt csodaszer

Kutatások szerint a szódabikarbóna különösen hatékony lehet bizonyos növényvédő szerek eltávolításában. Oldjunk fel egy teáskanálnyit egy liter vízben, és ebben áztassuk pár percig a gyümölcsöt.

Természetes radírozás

A kemény héjú gyümölcsöknél, mint az alma, körte vagy barack, nyugodtan alkalmazhatunk enyhe dörzsölést. Ehhez elég csak a kezeinket használni, de kapható erre a célra kifejlesztett finom szálú kefe is, ami hasznos lehet.

Kezeljük külön a bogyósokat

Az eper, málna, áfonya és ribizli érzékenyebb, ezért óvatosan tisztítsuk őket. Rövid ideig, finoman mossuk meg egy szűrőedényben, vagy tegyük közepesen erős vízsugár alá, és a kezünkkel óvatosan távolítsuk el az apró koszokat.

Dörzsöljük le róla

Ha nagyon földes gyümölccsel van dolgunk, érdemes egy tiszta kefével óvatosan átdörzsölni a felületét, így hatékonyabban eltávolíthatjuk róla a rászáradt szennyeződéseket.

Alaposan szárítsuk meg

A nedves felület kedvez a baktériumoknak, ezért mosás után töröljük szárazra a gyümölcsöt. Az apróbbakat egyszerűen terítsük ki tiszta konyharuhára vagy papírtörlőre, majd itassuk fel róluk a nedvességet.