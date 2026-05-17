Így mossunk gyümölcsöt, hogy ne maradjon rajta vegyszer

Ha vásárlás után rögtön megmossuk a gyümölcsöket, könnyebben romlásnak indulhatnak. Éppen ezért érdemes inkább csak közvetlenül fogyasztás előtt megtisztítani őket. Azt is eláruljuk, hogyan!
Bár szeretnénk tökéletesen tisztára mosni a gyümölcsöket, a túl hosszú áztatásuk nem jó ötlet, mivel megszívhatják magukat nedvességgel, ezáltal elveszíthetik ízüket és állagukat. Bőven elég, ha folyó víz alatt leöblítjük.
Bár kézenfekvőnek tűnhet valamilyen tisztítószer használata, ez sokszor többet árt, mint használ. A szappan vagy mosogatószer maradványai bekerülhetnek a szervezetbe, ezért ezeket inkább kerüljük el az élelmiszerek mosásakor.
Hatékony segítség lehet egy rész ecet és három rész víz keveréke. Előbbi nemcsak a vegyszermaradványok egy részét oldja, hanem a baktériumok számát is csökkenti. Fontos, hogy pár perc áztatás után mindig öblítsük le tiszta vízzel az élelmiszert.
Kutatások szerint a szódabikarbóna különösen hatékony lehet bizonyos növényvédő szerek eltávolításában. Oldjunk fel egy teáskanálnyit egy liter vízben, és ebben áztassuk pár percig a gyümölcsöt.
A kemény héjú gyümölcsöknél, mint az alma, körte vagy barack, nyugodtan alkalmazhatunk enyhe dörzsölést. Ehhez elég csak a kezeinket használni, de kapható erre a célra kifejlesztett finom szálú kefe is, ami hasznos lehet.
Az eper, málna, áfonya és ribizli érzékenyebb, ezért óvatosan tisztítsuk őket. Rövid ideig, finoman mossuk meg egy szűrőedényben, vagy tegyük közepesen erős vízsugár alá, és a kezünkkel óvatosan távolítsuk el az apró koszokat.
Ha nagyon földes gyümölccsel van dolgunk, érdemes egy tiszta kefével óvatosan átdörzsölni a felületét, így hatékonyabban eltávolíthatjuk róla a rászáradt szennyeződéseket.
A nedves felület kedvez a baktériumoknak, ezért mosás után töröljük szárazra a gyümölcsöt. Az apróbbakat egyszerűen terítsük ki tiszta konyharuhára vagy papírtörlőre, majd itassuk fel róluk a nedvességet.
Ha lehetőségünk van rá, válasszunk bio vagy helyi termelőtől származó árut. Ezeknél általában kevesebb vegyszert használnak, és rövidebb utat tesznek meg, mire az asztalunkra kerülnek - írja a Fanny magazin.
