Hihetetlen mit művel a bőröddel ez az olcsó nyári gyümölcs

Te is azok közé tartozol, akik nyáron képtelenek ellenállni egy jó nagy szelet hideg görögdinnyének? Mert akkor jó hírünk van: ez a nyári gyümölcs nemcsak a szomjadat oltja, de a bőröddel is csodát művel.

Nyári gyümölcs, ami a bőrödet is ápolja Fotó: Momentum studio / Shutterstock

Ez az egyik legütősebb szépségfegyver, amit a kánikulában elfogyaszthatsz.

A nyári gyümölcs, ami a bőröd szuperétele

Ugye tudod, hogy a bőröd állapotát legalább annyira befolyásolja az, amit megeszel, mint az, amiket magadra kensz? Szerencse, hogy a görögdinnye szinte minden olyat tartalmaz, amire egy egészséges, szép, hidratált bőrnek szüksége lehet: antioxidánsok, vitaminok, ásványi anyagok, és persze a tömérdek mennyiségű folyadék (92%!!!)

Szinte ironikus, hogy az a fajta természetes és egészséges ragyogás, amit a legtöbben drága kencéktől vagy highlighterektől remélnek, valójában egy szelet dinnyével is elkezdődhet.

Tényleg ragyog tőle a bőröd

A C-vitaminos szérumokról már valószínűleg hallottál, de mi lenne, ha a bőrápolást nemcsak kívülről, hanem belülről is támogatnád? A görögdinnye ebben segít: frissít és tisztít.

A dinnye egyik titkos összetevője a C-vitamin, ami, a bőrápolás kézikönyvében is vastag betűvel van szedve. Ez az antioxidáns nemcsak a szabadgyököket semlegesíti (amik a korai bőröregedésért felelősek), de segíti a kollagéntermelést is, amitől a bőr feszesebb és simább lesz.

A bőrszépítő pigment, amiről senki nem beszél

A likopin – amivel a paradicsomban találkozhatsz még – adja a görögdinnye piros színét. De a bőröd egészségéért is sokat dolgozik. Ez az antioxidáns segíthet csökkenteni a napsugárzás okozta károkat és gyulladást. Sőt; hihetetlen, de még a pigmentfoltok megelőzésében is szerepet játszik.

Félreértés ne essék: ez nem azt jelenti, hogy elfelejtheted a fényvédőt (soha!). Csak azt, hogy a likopin egy plusz pajzsként szolgálhat az UV ellen – és ezt nem kell a tubusból az arcodra aplikálni, hanem megeheted a tányérodról.

A szépség belülről fakad – de tényleg!

A klisé most valóban igaz: ha rendszeresen eszel görögdinnyét, és közben figyelsz a hidratáltságodra is; az egész tested (és így a bőröd is) meg fogja hálálni a figyelmet.