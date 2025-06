Ki ne dobd a dinnyehéjat: olyan finomságot készíthetsz belőle, hogy mindenki a receptért könyörög majd

Ha nyár, akkor görögdinnye! A lédús, mézédes gyümölcs az egyik legnépszerűbb harapnivaló a forró hónapokban, a legtöbben azonban elkövetik azt a hibát, hogy a gyümölcshús elfogyasztása után gondolkodás nélkül a kukába dobják a dinnyehéjat. Megtartva azonban isteni finom savanyúságot lehet készíteni belőle, amely tökéletes kiegészítése lehet például egy jó adag paprikás krumplinak.

Kár kidobni a dinnyehéjat, ugyanis isteni savanyúság készíthető belőle Fotó: Robert Deutschman / Getty Images

Olcsó, egészséges, és finom

Ázsiában és a Balkánon régóta ismerik és használják a dinnyehéjat, úgyhogy itt az ideje, hogy te is elkezdj egyszerű, egészséges és olcsó finomságokat készíteni belőle! A dinnyehéj rostban gazdag és kiváló probiozikus anyag, így javítja az emésztést, és az immunrendszert is felturbózza, nem mellesleg kiváló frissítő a nyári napokon. Az íze leginkább a kovászos uborkáéhoz hasonlít, megspékelve enyhe gyümölcsösséggel, ami különleges karaktert ad neki. Kínálhatod kerti sütögetés alkalmával húsételekhez, bográcsozásnál egy jó pörkölt, slambuc, vagy paprikáskrumpli mellé, de még a friss salátákba is dobhatsz belőle, vagy egy szendvicsbe is belepakolhatod. Könnyen elkészíthető, és garantáltan lenyűgöz mindenkit, főleg azt, aki először kóstolja a dinnyehéjból készült savanyúságot.

Így készíts savanyúságot dinnyehéjból

Hozzávalók:

1 közepes méretű görögdinnye héja

1 liter víz

1 evőkanál só

1 evőkanál cukor (helyettesíthető mézzel)

2-3 gerezd fokhagyma

1 teáskanál mustármag vagy koriandermag

1-2 babérlevél

1 kisebb csokor kapor vagy friss rozmaring, ha mediterrán ízeket szeretnél; pikánsabb változathoz használhatsz csípős paprikát vagy gyömbért

1 szelet kovászos kenyér vagy 1 darab krumpli

Elkészítés:

Előkészületek: Mosd meg alaposan a dinnyét, majd szeletelés után hámozd le a zöld külső héjat, de csak vékonyan! A fehér, húsos részt hagyd meg, mert erre van szükség. Vágd falatnyi kockákra.

Forrázás: A savanyítás előtt érdemes enyhén blansírozni a dinnyehéjat: forralj vizet, dobd bele 1 percre a darabokat, majd gyorsan szűrd le és öblítsd le hideg vízzel. Ez segít megőrizni a roppanósságát.

Üvegezés: Tedd a dinnyehéjat tiszta befőttesüvegekbe, közé rétegezve a fokhagymát, a fűszereket és a zöldfűszereket.

Lé elkészítése: Forrald fel az 1 liter vizet a sóval és cukorral. Ha teljesen feloldódtak, húzd le a tűzről, és hagyd langyosra hűlni.

Felöntés: Öntsd nyakon a langyos lével az üvegek tartalmát, majd zárd le az üvegeket. Figyelj, hogy a dinnyehéjat mindenhol ellepje a lé. Tedd a tetejére a kenyérszeletet vagy a krumplit, és jól nyomkodd bele, hogy leszorítsa a dinnyehéjat a lé alá, majd tegyél egy kistányért vagy kupakot az üvegre. Ne csavard rá, hogy tudjon szellőzni!

Érlelés: Tedd meleg, de nem napsütötte helyre, és hagyd érlelődni 4-5 napig.

Szűrés: Érlelés után szűrd le az üveg tartalmát. Először szedd ki a dinnyehéjakat és tedd azokat egy tiszta üvegbe, majd öntsd fel az átszűrt lével, csavard rá a kupakot, és tedd be a hűtőbe.

Mindezek után már nem kell mást tenned, csak vígan falatozni belőle és begyűjteni a dicséreteket!