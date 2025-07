Ezért ne dobd ki többé a dinnyemagot - Nem hiszed el mi mindenre jó, hogy egészséges legyél

Ki ne szeretné a lédús, mennyei zöldséget, ami igazán frissítően hat a kánikulában? Most, hogy végre a hazai termés is felkerült a boltok polcaira, bátran megrohamozhatjuk az üzletet pár finom falatért. Azonban most ne hagyd, hogy a dinnyemag a kukában landoljon.

A dinnyemagot sokan nem szeretik, pedig nagyon egészséges.

Fotó: Krit of Studio OMG / GettyImages

Miért ne válj meg a dinnyemagtól? Nézzük elképesztő előnyeit!

A görögdinnye egy mennyei zöldség, amit Lacházi Pál, a Syngenta dinnyeszakértője szerint is érdemes beépíteni étrendünkbe. A magyar görögdinnyék ugyanis nemcsak isteniek, hanem vitaminokban és ásványi anyagokban is bővelkednek, ezért érdemes hazai terméket választanod. A szakértő elsősorban a Mirto és a Rubin dinnyefajtákat ajánlja, amelyek zamatosak és kiváló minőségűek.

Emellett a dinnyemag is tele van olyan értékes tápanyagokkal, amelyek pozitív hatással vannak egészségünkre, hiszen többek között magnéziumot és vasat is tartalmaz, ráadásul megpirítva kifejezetten egészséges nassolnivalóvá válhat.

Magnéziumot tartalmaz, ami egy létfontosságú ásványi anyag

A görögdinnyemagban felfedezhető ásványi anyagok közül az egyik a magnézium, melyből egy 8 grammos adag 42 milligramm magnéziumot tartalmaz, ami egy egészséges felnőtt napi magnéziumszükségletének 10 százalékát teszi ki. Ez az ásványi anyag kulcsszerepet tölt be számos anyagcsere-funkcióban, az energiatermelésben, az izom- és idegműködésben, valamint hozzájárul az immunrendszer, a szív és a csontok egészségéhez.

Vasat tartalmaz, ami nélkülözhetetlen a szervezet számára

A vas elengedhetetlen az emberi szervezet számára, hiszen a hemoglobin fontos összetevője, ami az oxigént szállítja a szervezetben, emellett pedig szerepet játszik a megfelelő izomműködésben, az energiatermelésben, az idegrendszeri folyamatokban és az immunrendszer működésében is. Egy maréknyi dinnyemag körülbelül 0,29 milligramm vasat tartalmaz, ami hozzávetőlegesen a napi szükséglet 1,5 százaléka.

A dinnyemag magnéziumot, jó zsírokat és vasat is tartalmaz.

Fotó: Kseniya Ovchinnikova / GettyImages

„Jó” zsírokat tartalmaz, amely csökkenti a szívroham és stroke kockázatát

A jó zsírok, avagy az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak nagyon fontosak az egészség szempontjából, mivel szerepet játszanak a koleszterinszint és a vérnyomás csökkentésében, részt vesznek a hormontermelésben, gyulladáscsökkentő hatásúak, emellett pedig redukálják a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a stroke kockázatát. Egy maréknyi dinnyemag, körülbelül 4 gramm összesen 0,3 egyszeresen és 1,1 többszörösen telítetlen zsírsavat rejt magában.

Cinket tartalmaz, ami számos élettani folyamatban vesz részt

A cink egy esszenciális nyomelem, amely elengedhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez, valamint fontos szerepet tölt be többek között az anyagcserében, a hormonális egyensúlyban, a vércukorszint szabályozásában, valamint a haj, a bőr és a köröm egészségének megőrzésében. Egy nagy maréknyi adag a napi cinkszükséglet 4 százalékát fedezi.