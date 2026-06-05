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Darazsak virágon

Vigyázz, mit ültetsz: ezek a növények vonzzák a darazsakat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kertészet
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 14:15
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Ha nem vagyunk elég elővigyázatosak abban, hogy milyen növényeket ültetünk a kertünkbe, egy nap arra ébredhetünk, hogy elszánt csatát kell vívnunk a fullánkos betolakodók ellen. Nem is sejtjük, hogy néhány népszerű kerti növény igazi darázsmágnesként működik. Cikkünkben eláruljuk, pontosan melyek azok a növények, amelyek vonzzák a darazsakat.
Pópity Balázs
A szerző cikkei
  • Nemcsak a zamatos gyümölcsök, hanem bizonyos növények illóolajai is vonzzák a darazsakat.
  • Az orgona és a liliom nehéz, édes észterei valóságos rovarbulit hoznak össze.
  • A borostyán fanyar virága a legagresszívabb időszakukban vonzza a fullánkosokat.

Mi emberek szeretjük a szép és illatos dolgokat, de hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, hogy bizony rovarok is így vannak ezzel, csak más okból. A gyümölcsfák, szőlőtőkék és fűszernövények látványa lehet, hogy nekünk a mennyországot jelenti, de a növényekből párolgó illóanyagok a darazsak számára is ellenállhatatlanná teszik a kertet.

Darazsakat vonzó növények egy kertben
Vannak növények, amelyek vonzzák a darazsakat.
Fotó: Bowonpat Sakaew / Shutterstock

Mi vonzza a darazsakat?

A darazsak nem csak a cukros lére és a gyümölcsökre buknak. Az orgona- és liliomfélék olyan bódító anyagokat – terpineolt és észtereket – bocsátanak ki, amelyekkel azonnal magukra vonják a rovarok figyelmét. Amit mi romantikus tavaszi illatfelhőnek érzünk, az a fullánkosokat lakomára hívja. Ugyanez a helyzet a fűszeres kerttel is: joggal gondolhatjuk azt, hogy a zöldfűszerek elriasztják a kártevőket, de ez alól kivételt képez az édeskömény és a kapor az anizolos, anetolos illóolaja miatt, aminek a darazsak nem bírnak ellenállni. Valóságos darázsmágnesként működnek, akárcsak a vadmurok vagy a felmagzott sárgarépa virágzata, amelyek alig érezhető, földes aromájukkal a magányos darazsak kedvenc bázisai lesznek.

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

A borostyán szeptember-október környékén kezd el virágozni, tehát pont akkor, amikor a darazsak a legéhesebbek és a legagresszívabbak. A borostyán virága jellegzetes, fanyar, mégis édeskés illóolaja ilyenkor kilométerekről odavonzza a rajokat. Ha a ház falát vagy a terasz melletti kerítést borostyán fedi, az ablakok közelében garantált a feszültség.

Fegyverkezzünk fel „ellen-illatokkal”

Szerencsére nem kell lebetonoznunk az egész udvart ahhoz, hogy nyugalomban élvezhessük a friss nyári levegőt. Elég, ha olyan növényekkel rakjuk tele a kertet, amelyeknek a darazsak egyenesen gyűlölik az aromáját. Ha okosan válogatjuk össze a terasz körüli élőflórát, egy láthatatlan, mégis áttörhetetlen védőpajzsot húzhatunk magunk köré.

A legjobb választás a menta, a citromfű és a bazsalikom triója, amely nemcsak a konyhában hasznos, hanem a fullánkosok is messzire elkerülik. Ugyanígy érdemes telepakolnunk a balkonládákat kakukkfűvel, majoránnával és muskátlikkal.

Mit tehetünk még, hogy távol tartsuk a darazsakat?

A szakértők azt ajánlják, hogyha imádjuk az orgonát, a kaprot vagy a borostyánt, ne mondjunk le róluk pár rovar miatt. Egyszerűen csak száműzzük azokat a kert egy távolabbi szegletébe, míg a terasz közvetlen környezetét ültessük tele riasztó hatású mentával és citromfűvel, illetve időben szedjük össze a földre pottyant, sérült vagy már erjedésnek indult gyümölcsöket. Ha ezt elmulasztjuk, mit sem fog érni a védőnövények illata.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz:

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