5 filléres trükk, amivel feldobhatod a balkonod

Nincs is annál jobb, amikor csicseregnek a madarak, süt a nap, és kertészkedésre adjuk a fejünket. Akinek kertes háza van, neki könnyű a dolga, hiszen adott a hely, ahol kiélheti a kreativitását. A nagyvárosok betonrengetegében viszont ez szinte lehetetlen, hiszen a legtöbb lakásnak legfeljebb egy szűk gang jut, ám néhány apró és filléres fortéllyal azt is lélegzetelállító virágrengeteggé alakíthatjuk. Te is rajongsz a balkon kertészkedésért? Akkor dobj el mindent, mert mutatunk öt olyan tárgyat, amellyel biztosan varázslatossá teheted a függőfolyosód. A tárgyak többségét biztosan megtalálod a lakásodban!
Aki imádja a növényeket, az általában nemcsak gyönyörködni szeret bennük, hanem szívesen gondozza is azokat. Hatalmas virágágyásokról álmodik, és ha helye van hozzá, bizony nem teketóriázik: azonnal fogja az ásót, kapát, és a kertészkedés örömének él. Aki belvárosban lakik, annak sajnos kevés mozgástere van, ám a balkon kertészkedés kiváló opció lehet a számára. Legyen akár erkélye, vagy egy kisebb része a gangon, néhány egyszerű tipp megfogadásával igazi zöld varázsvilágot hozhat létre a saját, és a szomszédok nagy örömére.
Ha hasonlóképpen te is egy városi lakásban tengeted a mindennapjaid, de ki szeretnéd használni a rendelkezésedre álló lehetőségeket, csak annyi a dolgod, hogy körbenézz az otthonodban, mert könnyen lehet, hogy fillérekből megúszhatod a virágültetést, és még egyedivé is varázsolhatod a lakásod környezetét. A kulcs az újrahasznosítás, a lakásban ugyanis rengeteg olyan használati tárgy van, amely virágágyásként is tökéletes. Ilyenek
Tökéletes otthont adnak a csorba vagy megunt kerámia teáskannák és csészék a pogzsásoknak és fűszernövényeknek. Ha rájuk esik a választásod, akkor egy angol kert hangulatát költöztetheted a gangra. Remekül mutatnak kis asztalokon, párkányokon is!
Az üres paradicsomkonzervek és teásdobozok általában a kukában végzik, ha viszont virágot ültetsz beléjük, a környezetvédelem mellé állsz, sőt pokolian stílusossá is teheted az erkélyed, gangod. Mosd ki őket alaposan, üss lyukat az aljukra a vízelvezetés miatt, és már mehetnek is bele a virágok! Ha a címkéjük dob a hangulaton, akkor véletlenül se tépd le azokat!
Ez talán a legvadabb tipp mind közül. Nem is gondolnád, de igaz: egy régi, színes gumicsizma vagy egy kiszuperált bakancs is hihetetlenül jól mutathat virágágyásként. Vicces és kreatív kaspó válhat belőlük, csak akaszd fel őket a rácsra. A szomszédokat biztosan ámulatba ejtik és azonnal fotózni akarják!
Ha van egy régi bevásárlókosarad, vagy egy szalmából készült strandtáska porosodik a fiókodban, akkor azt is felhasználhatod kaspónak. Ehhez nincs más dolgod, csak kibélelni fóliával, megtölteni földdel, és máris mehetnek bele a szebbnél szebb virágok.
A függőleges kertekhez a legjobb választás a tetrapakk dobozok. Ha mellettük döntesz, akkor ollót a kézbe! Vágd le az oldalukat és fesd le, vagy vond be őket díszcsomagolással. Ezután fűzz át rajtuk egy madzagot, és lógasd fel őket sorban. Tökéletes megoldás salátának vagy mentának!
Még több kertészkedési tippre vágysz?
