5 filléres trükk, amivel feldobhatod a balkonod

A városi kertészkedés hátránya, hogy kevés hely van a virágoknak egy erkélyen, balkonon.

Ugyanakkor egy kis kreativitással fillérekből megoldhatod, hogy virágtengerré váljon a függőfolyosód.

Teáskanna, csésze, sőt az elnyűtt bakancsod is lehet kaspó, amelyben a virágaid igazán boldogok lehetnek.

Nincs is annál jobb, amikor csicseregnek a madarak, süt a nap, és kertészkedésre adjuk a fejünket. Akinek kertes háza van, neki könnyű a dolga, hiszen adott a hely, ahol kiélheti a kreativitását. A nagyvárosok betonrengetegében viszont ez szinte lehetetlen, hiszen a legtöbb lakásnak legfeljebb egy szűk gang jut, ám néhány apró és filléres fortéllyal azt is lélegzetelállító virágrengeteggé alakíthatjuk. Te is rajongsz a balkon kertészkedésért? Akkor dobj el mindent, mert mutatunk öt olyan tárgyat, amellyel biztosan varázslatossá teheted a függőfolyosód. A tárgyak többségét biztosan megtalálod a lakásodban!

Mutatjuk, hogyan lehet varázslatos élmény a balkon kertészkedés. Fotó: 123RF

Hogyan maxold ki a balkon kertészkedést?

Aki imádja a növényeket, az általában nemcsak gyönyörködni szeret bennük, hanem szívesen gondozza is azokat. Hatalmas virágágyásokról álmodik, és ha helye van hozzá, bizony nem teketóriázik: azonnal fogja az ásót, kapát, és a kertészkedés örömének él. Aki belvárosban lakik, annak sajnos kevés mozgástere van, ám a balkon kertészkedés kiváló opció lehet a számára. Legyen akár erkélye, vagy egy kisebb része a gangon, néhány egyszerű tipp megfogadásával igazi zöld varázsvilágot hozhat létre a saját, és a szomszédok nagy örömére.

Ha hasonlóképpen te is egy városi lakásban tengeted a mindennapjaid, de ki szeretnéd használni a rendelkezésedre álló lehetőségeket, csak annyi a dolgod, hogy körbenézz az otthonodban, mert könnyen lehet, hogy fillérekből megúszhatod a virágültetést, és még egyedivé is varázsolhatod a lakásod környezetét. A kulcs az újrahasznosítás, a lakásban ugyanis rengeteg olyan használati tárgy van, amely virágágyásként is tökéletes. Ilyenek

a „vintage” teáskannák és csészék;

a retró konzervdobozok;

a kinőtt vagy elhasznált gumicsizmák és cipők;

a fonott kosarak, táskák;

a tejes- és gyümölcsleves dobozok.

„Vintage” teáskannák és csészék

Tökéletes otthont adnak a csorba vagy megunt kerámia teáskannák és csészék a pogzsásoknak és fűszernövényeknek. Ha rájuk esik a választásod, akkor egy angol kert hangulatát költöztetheted a gangra. Remekül mutatnak kis asztalokon, párkányokon is!