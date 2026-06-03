Évek után végre megnyílik a Biodóm: exkluzív fotók Budapest dzsungeléről

Évekig üresen állt, sokan már lemondtak róla, most azonban végre megtelik élettel a Városliget egyik legvitatottabb beruházása. A Biodóm július 1-jén részlegesen megnyitja kapuit, ráadásul külön belépő nélkül látogatható lesz. A sajtó már a nyitás előtt betekinthetett az épülő trópusi oázisba, ahol 13 ezer növény, ritka állatok, egy 14,5 méteres vízesés és életnagyságú dinoszauruszok várják majd a közönséget.

A Biodóm feltámadása: bejártuk Budapest új dzsungelét a nyitás előtt Fotó: MW

A Biodóm bejáratánál különleges házigazda fogadta a sajtó képviselőit: Izabella, a teve, ami hamarosan az új bemutatótér egyik lakója lesz.

A Biodómban ideális lesz a klíma Izabellának Fotó:MW

Az egykori Vidámpark helyén felépült létesítmény az elmúlt években főként időszakos kiállításoknak és rendezvényeknek adott otthont, most azonban végre állandó funkciót kap.

A Biodóm kívülről egy nagy buborékra hasonlít Fotó: Nagy Zoltán

A legjobb hír a látogatók számára az, hogy a Biodóm megtekintéséért nem kell külön jegyet váltani. Aki megveszi az állatkerti belépőt, az július 1-jétől extra költség nélkül léphet be a különleges városi oázisba.

Fontos dolog, hogy ez a városi oázis az állatkerti belépőjeggyel látogatható, nem kell félni a jegyár változása miatt, hanem azzal a jeggyel, amit most is megvált a közönség, júliustól többet kap

– mondta lapunknak Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.

A hatalmas csarnokban még javában dolgoznak a szakemberek. Alpinisták festik a műsziklákat, kertészek telepítik a növényeket, miközben már körvonalazódik az a szubtrópusi világ, amely néhány hét múlva a látogatók előtt is megnyílik.

Városi oázisként nyitjuk meg egy hónap múlva a közönségnek, de most még a munkálatok folynak

– fogalmazott Hanga Zoltán.

Megtudtuk: a Biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt ültetnek el, köztük több mint száz olyan fát, amely meghaladja az öt méteres magasságot. A növények mellett különleges állatok is érkeznek.

Szubtrópusi oázis lesz mindenféle növénnyel. Természetesen lesznek állatok is, részben olyanok, amelyek teljesen új fajok, például hulmánok, a bali seregély, ami egy veszélyeztetett madárfaj, illetve olyan fácánok, amelyek a Fülöp-szigeteken őshonosak

– mondta el a bejáráson dr. Sós Endre főigazgató.