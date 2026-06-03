Évek után végre megnyílik a Biodóm: exkluzív fotók Budapest dzsungeléről

Évekig üresen állt, sokan már lemondtak róla, most azonban végre megtelik élettel a Városliget egyik legvitatottabb beruházása. A Biodóm július 1-jén részlegesen megnyitja kapuit, ráadásul külön belépő nélkül látogatható lesz. A sajtó már a nyitás előtt betekinthetett az épülő trópusi oázisba, ahol 13 ezer növény, ritka állatok, egy 14,5 méteres vízesés és életnagyságú dinoszauruszok várják majd a közönséget.
A Biodóm bejáratánál különleges házigazda fogadta a sajtó képviselőit: Izabella, a teve, ami hamarosan az új bemutatótér egyik lakója lesz.
Az egykori Vidámpark helyén felépült létesítmény az elmúlt években főként időszakos kiállításoknak és rendezvényeknek adott otthont, most azonban végre állandó funkciót kap.
A legjobb hír a látogatók számára az, hogy a Biodóm megtekintéséért nem kell külön jegyet váltani. Aki megveszi az állatkerti belépőt, az július 1-jétől extra költség nélkül léphet be a különleges városi oázisba.
Fontos dolog, hogy ez a városi oázis az állatkerti belépőjeggyel látogatható, nem kell félni a jegyár változása miatt, hanem azzal a jeggyel, amit most is megvált a közönség, júliustól többet kap
– mondta lapunknak Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.
A hatalmas csarnokban még javában dolgoznak a szakemberek. Alpinisták festik a műsziklákat, kertészek telepítik a növényeket, miközben már körvonalazódik az a szubtrópusi világ, amely néhány hét múlva a látogatók előtt is megnyílik.
Városi oázisként nyitjuk meg egy hónap múlva a közönségnek, de most még a munkálatok folynak
– fogalmazott Hanga Zoltán.
Megtudtuk: a Biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt ültetnek el, köztük több mint száz olyan fát, amely meghaladja az öt méteres magasságot. A növények mellett különleges állatok is érkeznek.
Szubtrópusi oázis lesz mindenféle növénnyel. Természetesen lesznek állatok is, részben olyanok, amelyek teljesen új fajok, például hulmánok, a bali seregély, ami egy veszélyeztetett madárfaj, illetve olyan fácánok, amelyek a Fülöp-szigeteken őshonosak
– mondta el a bejáráson dr. Sós Endre főigazgató.
A Biodóm egyik leglátványosabb eleme egy 14,5 méter magas vízesés lesz, amely már a nyitáskor működni fog. A környezetét növényekkel és különleges szikladíszletekkel alakítják ki. Dr. Sós Endre főigazgató a bejáráson elmondta, hogy a növények, a zöldfalak és a vízfelületek alapvetően alakítják majd át az épület hangulatát.
Mindenhol az az alapkoncepció, hogy minél több növény kerüljön be. Rengeteg víz is bekerül, ami alapvetően meg fogja változtatni az épület karakterét.
– hangsúlyozta.
A vízesés mellett található medencerendszerbe és vízfelületekbe összesen közel egymillió liter víz kerül majd.
Az állatok és a növények mellett őslényeket, elsősorban dinoszauruszokat is láthatnak majd a látogatók a júliusban megnyíló Biodómban. Az élethű, életnagyságú dinók több helyről érkeznek. Kiderült: az Állatkert többek között egy amerikai partnerrel is együttműködik, aki korábban Steven Spielberggel is együtt dolgozott. Igazi kuriózum, hogy a modellek között több mozgó példány is lesz. A dinók megjelenését a szakemberek a legújabb kutatási eredmények alapján dolgozták ki, így a tárlaton lehet majd tollas dinoszauruszokat is látni.
A bemutatásra kerülő dinók közül a legnagyobb egy életnagyságú, 25 méter hosszú és majdnem 12 méter magas Brachiosaurus lesz. A dinó bemutatóban megjelennek majd a magyarországi, illetve kárpát-medencei kutatások során felfedezett dinoszauruszok is.
A tervek szerint ide költözik majd az Állatok akcióban című népszerű bemutató is, így a csarnok nemcsak látványosságként, hanem interaktív ismeretterjesztő térként is működik majd.
A Biodóm története hosszú ideje foglalkoztatja a közvéleményt. A beruházás ugyan 2020-ra elérte a mintegy 80 százalékos műszaki készültséget, a projekt befejezése évekre megakadt. A mostani valódi fordulat. A városi oázis, amelyet az 1,7 hektáros Biodóm központi csarnokában, nagyjából egy hektárnyi területen alakítanak ki, egy nettó 350 millió forintos költségvetésű fejlesztés keretében valósul meg. Ebből az összegből 300 millió forint az Állatkert múlt évi saját működési bevételéből származik, 50 millió forintot pedig az intézmény fenntartója, a Fővárosi Önkormányzat biztosított erre a célra.
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