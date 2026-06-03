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Nehogy kidobd, aranyat ér: ettől a konyhai maradéktól egész nyáron rózsatenger lesz a kertedben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors növénygondozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 11:45
rózsatrükk
Te is gondolkodás nélkül a kukába hajítod, mert nem is sejted, hogy a kerted titkos fegyvere lehet? Szinte semmibe sem kerül, mégis olyan gyönyörű, dús virágaid lesznek tőle, hogy még a szomszédok is irigykedve figyelnek majd. Kíváncsi vagy a leghatásosabb kertésztrükkre, amit a rózsa gondozása során bevethetsz? Maradj velünk, mert most eláruljuk!
Boncza Léda
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Kevesen ismerik ezt a trükköt, pedig hatásosabb, mint bármilyen drága szer, amit a rózsa gondozása során bevethetünk – és csak egy olcsó konyhai maradékra lesz hozzá szükséged, ami egyéb esetben a kukában végezné. Próbáld ki: hidd el, nem győzöd majd locsolni a rengeteg új hajtást! Íme, a virágzó rózsakert titka!

Rózsaszín rózsa gondozása a kertben.
Rózsa gondozása: ezzel a filléres trükkel virágba borul majd a kerted!
Fotó:  123RF
  • Ez az egyszerű konyhai maradék természetes módon javítja a virágföldet.
  • Segít a talaj egyensúlyának finomhangolásában.
  • Támogatja a dús, hosszú ideig tartó virágzást.
  • Rendszeres használata mellett egészségesebb és ellenállóbb virágbokrot eredményez.

Egy egyszerű konyhai maradék a rózsa gondozása során aranyat ér

A rózsa kétségkívül a leggyönyörűbb kerti virágunk, de szépségének megvan az ára. Igényes növény. A virágzásához tápanyagban gazdag, enyhén savas talajra van szüksége. A megfelelő környezet kialakításához szükség van pár profi talajjavító módszerre.

Most mutatunk egy olcsó, de annál hatékonyabb kertésztrükköt, amit csak igen kevesen ismernek!

A titkos hozzávaló a rózsa gondozásához: a teafilter

A fekete tea ugyanis tanninokat tartalmaz, amelyek enyhén savanyítják a virág talaját, egy olyan közeget létrehozva, amelyet a rózsák kifejezetten kedvelnek. Ezen kívül, a lebomló teafüvek szerves anyagként működnek, amik javítják a talaj szerkezetét.

Hogyan lesz csodaszép a rózsa?

A teafilterrel több aspektusból is támogathatod a rózsa virágzását:

  • savanyítja a talajt
  • lebomlás közben javítja a talaj tápanyagellátását
  • serkenti a talajéletet (mikroorganizmusok)
  • segít a vízmegtartásban is

Egy olyan környezetet teremt a növény számára, amelyben a rózsa teljes kapacitással a virágzásra koncentrálhat. Így a növény megsűrűsödik, megerősödik és több virágot hozhat.

Így használd a teafilteres trükköt a rózsa virágzáshoz

Tefilter trükk a rózsa gondozásához.
Teafilter kertésztrükk: ezeket a lépéseket kövesd a meseszép rózsák érdekében!
Fotó: 123RF
  1. A megfelelő tea kiválasztása
    A legjobb a natúr fekete tea vagy a zöld tea, de a legfontosabb, hogy a filter ne tartalmazzon műanyagot vagy más mesterséges anyagokat.
  2. Előkészítés
    A használt teafiltert hagyd kihűlni, majd ellenőrizd, nincs-e rajta fémkapocs, műanyag rész vagy zsinór. Ha van, ezeket távolítsd el, mielőtt felhasználnád!
  3. Kihelyezés
    A teafiltert ásd be a rózsatő köré 2–3 cm mélyen a földbe, vagy bontsd ki a filtert, és a tealeveleket szórd a földfelszínre. Mindkét megoldás működhet!
  4. Rendszeres utánpótlás
    A teafilter nem egy egyszer használatos csodaszer, így a trükköt hetente-kéthetente ismételve képes kifejteni hatását úgy, hogy szemmel látható eredményeket hozzon.

Ezt se felejtsd el, ha dúsan virágzó rózsabokorra vágysz!

Az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása elengedhetetlen lépés az új, erős hajtások kifejlődéséhez. A sűrűre nőtt lomb nem tud szellőzni, így kedvező környezetet biztosít a különböző gombás rózsa betegségek számára. A ritkítással és célzott metszéssel elérheted, hogy a növény bőséges virágzásnak induljon.

Hallgasd meg az alábbi videóban elhangzó tippeket is a rózsa megfelelő gondozásához:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu