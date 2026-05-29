A muskátli szaporítása egyszerűbb, mint hinnéd: az egész balkonod tele lesz virágokkal, ha így csinálod

Kedvenc balkonnövényünkről csak kevesen tudják, milyen egyszerűen lehet új töveket nevelni belőle. Persze csak ha tudod a muskátli szaporításának minden apró titkát. Most megmutatjuk, hogyan dugványozz lépésről lépésre, hogy erős, virágokkal teli új muskátlikat kapj!
A muskátli szaporításába nem csupán a szép, új virágok miatt érdemes belevágni. A dugványozás praktikus növénygondozási praktika is, hiszen megfiatalítja az anyanövényt! A visszavágás után bokrosabb lesz, sok új oldalhajtással ajándékoz meg, és dúsabban is virágzik.
Mutatjuk a muskátli dugványozásának pontos lépéseit!
A sikeres szaporítás első lépése, hogy megfelelő hajtást válassz. Olyan egészséges, erős szárat keress a muskátlin, amely még nem virágzott. A virágzó muskátlihajtásokkal is működhet a gyökereztetés, de ezek általában lassabban fejlődnek. Azonban a beteg, sérült vagy puha hajtásokat ne használd fel, mert ezek nagy eséllyel rothadásnak indulnak.
Ha megvan, egy éles késsel vagy tiszta szikével vágj le körülbelül 7–10 centiméteres hajtást. A vágást érdemes közvetlenül egy levélcsomó alatt, ferdén megejteni. Ha ez megvolt, távolítsd el az alsó leveleket és a bimbókat (ha vannak), de felül hagyj meg legalább két levelet.
A legnagyobb hiba, amit a muskátli szaporítása közben elkövethetsz!
A frissen levágott hajtásokat nem szabad azonnal földbe dugdosni. Hagyd őket 1-2 napig szikkadni, hogy a vágási felület egy kicsit beszáradjon. Ezzel csökkented a dugvány rothadásának esélyét.
A muskátli dugványainak nincs szüksége túl tápanyagdús földre. Válassz egy laza, homokkal kevert virágföldet vagy tőzeges ültetőközeget. A muskátli földje legyen mindig enyhén nedves, de nagyon figyelj, hogy soha ne tocsogjon a vízben!
Egy ceruza vagy az ujjad segítségével fúrj egy lyukat a virágföldbe, majd óvatosan helyezd bele a dugványt, finom mozdulatokkal nyomkodd körbe a földet, hogy a hajtás stabilan megálljon.
A dugványt tedd egy meleg, napsütötte helyre, mert a hajtások itt tudnak a leggyorsabban fejlődésnek indulni. A közvetlen napsütéstől azonban óvd meg a muskátlinövendékeket!
Ha mindent jól csináltál a muskátli szaporítása során, a legtöbb dugvány már egy-két héten belül gyökeret fog fejleszteni, és növekedésbe kezd.
