A muskátli szaporítása egyszerűbb, mint hinnéd: az egész balkonod tele lesz virágokkal, ha így csinálod

Kedvenc balkonnövényünkről csak kevesen tudják, milyen egyszerűen lehet új töveket nevelni belőle. Persze csak ha tudod a muskátli szaporításának minden apró titkát. Most megmutatjuk, hogyan dugványozz lépésről lépésre, hogy erős, virágokkal teli új muskátlikat kapj!

Muskátli szaporítása: így lesz egyetlen növényből rengeteg új virágod!

A muskátlit egyszerű módszerekkel lehet szaporítani.

A siker titka az egészséges hajtások kiválasztása és a megfelelő földkeverék.

A muskátli szaporítása: ezeket a lépéseket kövesd, hogy csodás új virágaid lehessenek!

A muskátli szaporításába nem csupán a szép, új virágok miatt érdemes belevágni. A dugványozás praktikus növénygondozási praktika is, hiszen megfiatalítja az anyanövényt! A visszavágás után bokrosabb lesz, sok új oldalhajtással ajándékoz meg, és dúsabban is virágzik.

Mutatjuk a muskátli dugványozásának pontos lépéseit!

Az egészséges hajtás kiválasztása

A sikeres szaporítás első lépése, hogy megfelelő hajtást válassz. Olyan egészséges, erős szárat keress a muskátlin, amely még nem virágzott. A virágzó muskátlihajtásokkal is működhet a gyökereztetés, de ezek általában lassabban fejlődnek. Azonban a beteg, sérült vagy puha hajtásokat ne használd fel, mert ezek nagy eséllyel rothadásnak indulnak.

Ha megvan, egy éles késsel vagy tiszta szikével vágj le körülbelül 7–10 centiméteres hajtást. A vágást érdemes közvetlenül egy levélcsomó alatt, ferdén megejteni. Ha ez megvolt, távolítsd el az alsó leveleket és a bimbókat (ha vannak), de felül hagyj meg legalább két levelet.

A legnagyobb hiba, amit a muskátli szaporítása közben elkövethetsz! A frissen levágott hajtásokat nem szabad azonnal földbe dugdosni. Hagyd őket 1-2 napig szikkadni, hogy a vágási felület egy kicsit beszáradjon. Ezzel csökkented a dugvány rothadásának esélyét.

Milyen földet szeret a muskátli dugványa?

A muskátli dugványainak nincs szüksége túl tápanyagdús földre. Válassz egy laza, homokkal kevert virágföldet vagy tőzeges ültetőközeget. A muskátli földje legyen mindig enyhén nedves, de nagyon figyelj, hogy soha ne tocsogjon a vízben!