A szárazságtűrő kert 3 titka: tippek, hogy növényeid a kánikulában is pompázzanak

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 10:45
Unod a folytonos locsolást és a sárguló pázsitot a nyári hőségben? Pedig a kerted minimális öntözéssel is zöldellő, dús oázis maradhat! Ehhez csupán néhány okos változtatásra és a legszívósabb szárazságtűrő növények bevetésére van szükség. Ismerd meg a 3 bevált titkot!
Szabó Szilvi
  • A mulcsozás megakadályozza a talaj gyors kiszáradását és természetes módon szorítja vissza a gyomokat.
  • A vízpazarló pázsit helyett érdemes látványos, színes és rendkívül szívós szárazságtűrő növényeket ültetned.
  • A ritkább, de bőséges mélyöntözéssel arra ösztönzöd a növényeket, hogy mély gyökérzetet növesszenek.

A nyári kánikulában sokan úgy érzik, mintha egész nap a locsolótömlő végén állnának, a vízszámla az egekbe szökik, a fű viszont állandóan megsárgul. Azonban néhány változtatással elérheted, hogy a kerted a legnagyobb hőségben is zöld és élettel teli maradjon – méghozzá úgy, hogy alig kell hozzá vizet használnod. Íme az a 3 titok, amivel megváltoztathatod a kerted vízigényét és szárazságtűrő kerted lehet!

Színpompás szárazságtűrő növények gondosan mulcsozott kerti ágyásban.
Fotó: 123RF

A szárazságtűrő kert 3 titka

Eláruljuk, azokat a pofonegyszerű trükköket, amelyekkel elfelejtheted a sárguló növényeket és a csillagászati összegű vízszámlákat.

1. A talaj védelme 

A legfontosabb lépés a fenntartható kert felé, hogy ne engedjük elszökni azt a kevés nedvességet sem, ami a földben van. Ha csak egyetlen dolgon változtatsz idén, a mulcsozás, vagyis a talajtakarás legyen az. A növények közötti üres földfelületet érdemes lefedni valamilyen természetes anyaggal, például fenyőkéreggel, faforgáccsal vagy száraz fűnyesedékkel. Ez a réteg megakadályozza, hogy a nap sugarai közvetlenül érjék a talajt, így a föld nem szárad ki annyira hamar, ráadásul a gazok sem tudnak kibújni alóla. Ezt a védelmet tovább fokozhatod az esővíz okos begyűjtésével: irányítsd be a kert egy mélyebb, kavicsokkal feltöltött részére. Heves esőzéskor a víz itt gyűlik össze, majd lassan és mélyen beszivárog a földbe, így a növények hetekkel később is képesek lesznek táplálkozni belőle a gyökereiken keresztül.

2. Stratégiai növényválasztás

A hagyományos, zöld pázsit a modern kertek legnagyobb víznyelője. Ha csökkented a fű területét, rengeteg energiát és vizet spórolsz meg. Az unalmas vagy kihasználatlan fűfoltok helyére ültess inkább hálás, szárazságtűrő növényeket, például levendulát, rozmaringot, látványos díszfüveket vagy kakukkfüvet. Utóbbi például remek talajtakaró, amely remekül bírja a szárazságot, és ha rálépsz, még kellemes illatot is áraszt. A kerti ágyások sztárjai a kövirózsák és a varjúhájfélék, amelyek a húsos leveleikben rengeteg vizet tárolnak, így szinte elpusztíthatatlanok a hőségben. 

3. Ritkább öntözés

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a nyári melegben minden este meglocsolják a növényeket egy picit. Ezzel a módszerrel sajnos többet ártunk, mint használunk, ugyanis a növények gyökerei a föld felszínének közelében maradnak, ahol a napközbeni hőség azonnal kiszárítja őket. A megoldás a ritkább, de sokkal alaposabb öntözésben rejlik. Nyáron elég hetente mindössze egyszer vagy kétszer locsolni, de akkor nagyon nagy mennyiségű vízzel áztassuk el a talajt. Ennek hatására a víz lejut a föld mélyebb rétegeibe, a növények gyökerei pedig kénytelenek lesznek a nedvességet követve lefelé növekedni. Ez a fajta gyökérzet segítségével a növények a legnagyobb kánikulát és a szárazabb időszakokat is gond nélkül átvészelik és gyönyörű szárazságtűrő kerted lehet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
