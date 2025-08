Érik a bodza: 3 ellenállhatatlan recept, amit még idén nyáron ki kell próbálnod

A nyár közepétől a kora őszig érő, sötétlila bodzabogyó nagyon egészséges. Tudtad például, hogy jótékonyan hat a légutakra, valamint vese- és vértisztító hatású? Ezenkívül magas az A- és C- vitamin tartalma is. A bodza számtalan módon felhasználható, szóval ha eddig csak lekvárként gondoltál rá, most meg fogsz lepődni! Mutatunk négy olyan egyszerű bodzás receptet, amellyel garantáltan sikert aratsz.

A bodzabogyó nemcsak finom, de nagyon egészséges is.

Fotó: Nastyaofly / shutterstock

1. Házi bodzaszirup

Miután a bodzabogyókat leszemeztük, alaposan mossuk át azokat hideg vízben, majd mérjük le a mennyiséget, és tegyük egy nagyobb lábasba. Szórjunk rá annyi cukrot, amennyi a gyümölcs súlyának a fele – ha sűrűbb, tartalmasabb szirupot szeretnénk, mehet bele kicsit több is. Ezután közepes lángon főzzük, egészen addig, míg a bogyók teljesen megpuhulnak, és kezd szétfőni a húsuk.

A megpuhult gyümölcsöt egy sűrű szűrőn vagy szitán áttörjük, a magokat kidobjuk, a visszamaradt sötétbordó levet pedig visszatesszük a tűzre. Ekkor ízesíthetjük: egy kevés fahéj, gyömbér vagy szegfűszeg remekül passzol hozzá. Miután újra felforrt, még forrón tiszta üvegekbe töltjük, jól lezárjuk, takaróba bugyoláljuk, és hagyjuk teljesen kihűlni. Ezután mehet a kamrapolcra.

A gazdag, aromás szirupot limonádéalapként is használhatjuk. Ha pedig megfáztunk, egy kanállal keverjünk a forró teába – a bodza köhögéscsillapító, immunerősítő hatása ilyenkor igazán jól jön.

A bodzaszirup sokoldalúan felhasználható.

Fotó: Chatham172 / shutterstock

2. Gluténmentes gyümölcstorta bodzás-citromos krémmel

Ha valamilyen igazán különleges desszertre vágysz, amely nemcsak szemet gyönyörködtető, de ízében is egyedi, próbáld ki ezt a sütés nélküli, gluténmentes gyümölcstortát! A fanyar bodza és a friss citrom találkozása az édes, mandulás alappal és a tetejére pakolt lédús gyümölcsökkel egyszerűen ellenállhatatlan.

Hozzávalók

Tortalaphoz:

2 bögre mandula

1 bögre kimagozott datolya

3–4 evőkanál víz

egy csipet só

Bodzás-citromos krémhez:

1 bögre bodzalé (elkészítési mód lejjebb)

½ bögre friss citromlé

4 tojássárgája

2 egész tojás

1 bögre nyers nádcukor

9 evőkanál olvasztott, sózatlan vaj

A tetejére (tetszés szerint):

áfonya

feketeszeder

fekete szőlő

füge

Elkészítés

Alap:

A datolyákat áztasd be kb. 2 evőkanál forró vízbe. A mandulát egy kevés sóval tedd aprítógépbe, és daráld morzsalékos állagúra. Add hozzá a datolyát és 1 evőkanál vizet, majd aprítsd tovább, amíg összeálló masszát kapsz. Bélelj ki egy tortaformát sütőpapírral, és egy spatula segítségével egyenletesen nyomkodd bele a masszát az aljába.

Bodzalé elkészítése:

Három bögre megtisztított bodzabogyót tegyél lábasba ½ bögre vízzel. Alacsony lángon főzd kb. 20 percig, közben óvatosan nyomkodd szét a bogyókat. Szűrd le a keveréket gézlapon vagy finom szűrőn át, hogy minél több levet kinyerj belőle. Ebből 2 bögrére lesz szükség.

Krém

Keverd össze a citromlevet és a bodzalét egy kisebb lábasban, és melegítsd közepes lángon. Egy másik tálban habosítsd fel a tojásokat és a tojássárgákat. Keverés közben adagold hozzá a cukrot, míg sima, világos masszát kapsz. Folyamatos keverés mellett öntsd hozzá a forró bodzás-citromos keverék felét vékony sugárban. Az így kialakult krémet öntsd vissza a lábasban maradt bodzaléhez, és főzd tovább közepes lángon, amíg joghurtsűrűségűvé nem válik (kb. 10–20 perc). Ha nem sűrűsödik, adj hozzá egy evőkanál vízben elkevert kukoricakeményítőt, és kevergesd tovább. Ha elérte a kívánt állagot, keverd bele az olvasztott vajat, majd hagyd hűlni néhány percet. Ezután simítsd a krémet a tortaalapra, és tedd hűtőbe legalább 2 órára.

Díszítés:

Ha a krém megdermedt, díszítsd a tetejét friss gyümölcsökkel – minél színesebb, annál jobb!