Szénné égett az airfryerben a zöldség? Ezt a hibát mindenki elköveti

A forrólevegős sütő elképesztő textúrát adhat a különféle zöldségeknek, ám az airfryer-receptekben csak ritkán említik meg, hogy bizonyos szabályok betartása nélkül ezek az ételek íztelenek és szárazak lehetnek. Olvass tovább és tudd meg, milyen tippek betartásával lesz mennyei a légkeveréses sütőben készült zöldség!
Airfryerben készítve a zöldségek szélei finoman megbarnulnak és roppanóssá válnak, miközben a közepük, illetve ha van, a szár részük nem szárad ki. Ezenkívül ha diétázol, egy könnyű zöldséges vacsora villámgyorsan elkészíthető a légkeveréses sütőben. Ha azonban nem tudod a tuti tippeket, a gyors ebéd pillanatok alatt szénné éghet. Mutatjuk, mi az a szuper módszer a zöldségek elkészítéséhez, amellyel nemcsak hogy megőrzik az értékes vitaminokat, de az ízük is fenséges lesz.
Sokan panaszkodnak arról, hogy a forrólevegős gépben a zöldségek ehetetlenül kiszáradnak és cipőtalp állagúak lesznek. Ez több okból lehetséges: az egyik, hogy a zöldségeket túl nagy méretben teszik a kosárba, így nem tudnak kellően átsülni. A másik hiba, hogy locsolják meg a zöldségeket olajjal, így a forró levegő miatt szinte azonnal kiszikkadnak a zöldségek, amelyek így fásak és keserűek lesznek.
Íme az atombiztos airfryer recept, amellyel mennyiek lesznek a zöldségek, kiváltképp a brokkoli:
Noha az elkészítés hihetetlenül könnyű, néhány szabályt be kell tartania az airfryer-használóknak:
A répa is borzalmas airfryerben? Játszd le az alábbi videót, hogy legközelebb 15 perc alatt mennyeivé varázsolhasd:
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