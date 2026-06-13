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Brokkoli airfryerben

Szénné égett az airfryerben a zöldség? Ezt a hibát mindenki elköveti

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors zöldség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 10:15
airfryertoptippekrecept
Torkig vagy, hogy mindig elszenesedett lesz a zöldség a légkeveréses sütőben? Létezik egy olyan módszer, amellyel még a brokkoli is roppanós lesz az airfryerben. A titkos fegyvert pofonegyszerű bevetni, és utána garantáltan átértékeled a diétás kajákat.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A forró levegő miatt a zöldségfélék gyorsan kiszáradnak és keserűvé válnak airfryerben készítve.
  • A legbiztosabb trükk, hogy apróra szeled a zöldségeket és meglocsolod a darabokat olívaolajjal.
  • A végeredmény puha és ízletes zöldség lesz.

A forrólevegős sütő elképesztő textúrát adhat a különféle zöldségeknek, ám az airfryer-receptekben csak ritkán említik meg, hogy bizonyos szabályok betartása nélkül ezek az ételek íztelenek és szárazak lehetnek. Olvass tovább és tudd meg, milyen tippek betartásával lesz mennyei a légkeveréses sütőben készült zöldség!

Égett brokkoli airfryerben
A tökéletes airfryeres zöldség egy titkos összetevővel valósággá válhat. Illusztráció: Estudio Originar / Shuttersotck

Miért a legjobb választás az airfryeres zöldség?

Airfryerben készítve a zöldségek szélei finoman megbarnulnak és roppanóssá válnak, miközben a közepük, illetve ha van, a szár részük nem szárad ki. Ezenkívül ha diétázol, egy könnyű zöldséges vacsora villámgyorsan elkészíthető a légkeveréses sütőben. Ha azonban nem tudod a tuti tippeket, a gyors ebéd pillanatok alatt szénné éghet. Mutatjuk, mi az a szuper módszer a zöldségek elkészítéséhez, amellyel nemcsak hogy megőrzik az értékes vitaminokat, de az ízük is fenséges lesz. 

A tökéletes recept

Sokan panaszkodnak arról, hogy a forrólevegős gépben a zöldségek ehetetlenül kiszáradnak és cipőtalp állagúak lesznek. Ez több okból lehetséges: az egyik, hogy a zöldségeket túl nagy méretben teszik a kosárba, így nem tudnak kellően átsülni. A másik hiba, hogy locsolják meg a zöldségeket olajjal, így a forró levegő miatt szinte azonnal kiszikkadnak a zöldségek, amelyek így fásak és keserűek lesznek.

Íme az atombiztos airfryer recept, amellyel mennyiek lesznek a zöldségek, kiváltképp a brokkoli:

  • 1 közepes fej friss brokkoli (300-400 gramm)
  • 1-1,5 evőkanál jó minőségű olívaolaj (vagy olajspray)
  • 1/2 teáskanál fokhagymapor, ízlés szerint só, bors és parmezán

Noha az elkészítés hihetetlenül könnyű, néhány szabályt be kell tartania az airfryer-használóknak

  1. A brokkolit azonos méretű darabokra vágd; a rózsák kisebbek legyenek, hogy ne égjenek meg. 
  2. Mosás után papírtörlővel töröld szárazra a darabokat, majd egy tálban locsold meg azokat olajjal. 
  3. Fűszered meg a brokkolikat és forgasd át kézzel a tál tartalmát. 
  4. Süsd meg a zöldséget airfryerben 190 fokon 10 perc alatt – félidőben húzd ki és alaposan rázd át a kosarat, hogy egyenletesen pirulhasson minden rózsa.
  5. Amikor elkészültek, forgasd meg a brokkoli darabokat citromlében és szórd meg parmezánnal. Ennek hatására az ízek felerősödnek, a parmezán pedig karaktert ad az ételnek. A tipp a többi zöldségfélénél is aranyat érhet!

A répa is borzalmas airfryerben? Játszd le az alábbi videót, hogy legközelebb 15 perc alatt mennyeivé varázsolhasd:

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