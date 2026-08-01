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Jön az unoka hétvégén? Íme a legjobb közös programötletek nagyszülőknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nagyszülő
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 01. 12:00
unokaprogram
Javában tart a vakáció, sok gyerek pedig a nagyszülőknél tölti a nyári pihenése jó részét. Cikkünkben most olyan programokat mutatunk, amelyek tökéletes választásai lehetnek a nagymamáknak és a nagypapáknak arra, hogy szórakozva foglalják le az unokáikat.
Bors
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A nagyszülő-unoka kapcsolat egy életre szóló ajándék. A közös időtöltés nemcsak a gyerek fejlődését segíti, hanem a nagyszülők lelkét is gazdagítja. Együtt tanulni, nevetni, játszani – ezek az élmények örökké emlékezetesek maradnak. De vajon melyek a legjobb közös programok, amelyekkel mindkét generáció jól érezheti magát az együtt töltök nyári napok idején? Mutatjuk!

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Vannak olyan emlékezetes programok, amelyekkel nem lehet mellélőni, ha az unokánkat akarjuk szórakoztatni a nyári szünidőben.
Fotó: Hryshchyshen Serhii

Legjobb programok a szünidőre, amelyeket nemcsak az unoka, de a nagyszülő is élvezhet

1. Kézműveskedés – ragasztás, hajtogatás, kreatív elfoglaltságok

A kézműves programok szuper lehetőséget kínálnak a közös alkotásra. Nem kellenek drága eszközök sem, elég egy kis karton, festék, néhány gomb vagy gyöngy. Készítsetek együtt képeslapot, fonjatok karkötőt, vagy hajtogassatok papírhajót. Az együtt töltött kreatív idő fejleszti a kézügyességet, és erősíti az összetartozás érzését. 

2. Kertészkedés – tanítsd is az unokát! Hogyan nő a paradicsom? 

Akár kiskertetek van, akár csak egy balkonládátok, a közös ültetés és gondozás igazi közös élmény lehet. A gyerekek megtanulhatják, honnan jön az étel, türelmet tanulhatnak, és megfigyelhetik a növények fejlődését. Együtt nevelhettek fűszernövényeket, epret vagy akár napraforgót is! 

3. Séta a múltban – fotónézegetés és történetmesélés

A nagyszülők élettapasztalata aranyat ér. Vegyétek elő a régi családi fotókat, és meséljétek el, kik vannak a képen, mi történt akkoriban. Ez nemcsak izgalmas időutazás a gyerekeknek, hanem lehetőség a családi értékek átadására is.

4. Közös főzés – palacsinta és titkos családi receptek

A konyha is lehet kalandpark! Vonjátok be az unokákat a főzésbe: süssetek palacsintát, készítsetek gyümölcssalátát vagy pogácsát. A közös főzés játékosan tanít meg szabályokra, mértékegységekre és arra, hogyan készül az étel, amit eszünk. Ráadásul egy-egy titkos recept átörökítése is szép hagyomány lehet.

5. Kirándulás – kisvonat, erdei séta, állatkert

Akár városban, akár vidéken éltek, egy rövid túra vagy kirándulás bármikor beleférhet az időtökbe. Menjetek kisvonattal, nézzetek meg egy közeli várat vagy arborétumot. Fontos, hogy a program ne legyen túl hosszú vagy fárasztó – a lényeg a közös felfedezés!

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Ha nyár, akkor Balaton! Egy kis vonatozás hatalmas élmény lehet az unokáknak, hát még egy ingyenes szabadstrand! Menjetek le reggel Fonyódra, ahol a déli part hírhedten legszebb partszakasza található. Az ide látogatók mindent megtalálhatnak, amire egy strandoláshoz szükség van: játszótér, büfék, öltözők, és egy nagy füves terület, amelyet egész jól karbantartanak. Ami különlegessé teszi ezt a partszakaszt, az a kilátás, ugyanis egész nap a túlparti Badacsony vonulataiban gyönyörködhetünk.

Jó tanácsok a tökéletes nagyszülő-unoka programhoz:

  • Rövid és változatos programokat válassz. A gyerekek figyelme rövid ideig köthető le, így érdemes rugalmasnak lenni.
  • Vond be őket a döntésbe. Kérdezd meg, mihez lenne kedvük – így még lelkesebbek lesznek.
  • Ne feledd: a minőségi idő számít. Nem a pénz vagy a tökéletes program a lényeg, hanem az, hogy együtt legyetek és közben jól érezzétek magatokat.

A közös élmények összekötnek, és maradandó emlékeket adnak. Egy nap majd ezekből a pillanatokból is táplálkoznak az unokák a nehezebb időkben. Ha tehát van egy kis szabadidő és egy kíváncsi unoka, ne habozz, irány a következő közös kaland! 

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