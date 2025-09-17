3 isteni sütőtökös air fryer recept – ezt muszáj kipróbálnod ősszel

Az őszi szezon egyik kedvence kétségkívül a sütőtök. Az egyik legfinomabb, legegészségesebb zöldségféle, amelyet air fryerben is tökéletesen el tudsz készíteni. Ráadásul olaj nélkül, ami a kalóriákat nézve is kedvezőbb megoldás, sőt sokkal gyorsabb is, mint a hagyományos sütés. Mutatjuk, milyen trükkökkel készíts belőle egyszerű, mégis ellenállhatatlan ételeket. Íme a három kedvenc receptünk!

A sütőtököt air fryerben is tökéletesen el tudod készíteni.

Fotó: HannaTor / shutterstock

Sütőtökös air fryer receptek

Az air fryer tökéletes választás sütőtök sütéshez, a tökben lévő víz ugyanis lecsöpög a sütőkosár aljára, így a szeletek szépen megpirulnak és sokkal ropogósabbak lesznek, mint a sütőben sült változatok. Ráadásul az egész villámgyorsan elkészül, így ha váratlanul betoppan pár vendég Halloween környékén, egy sütőtökös hasábbal percek alatt lenyűgözheted őket.

1. Klasszikus sült sütőtök kockák

Sült sütőtök kockák, a klasszikus választás

Fotó: Ingrid Balabanova / shutterstock

Ha most ismerkedsz az air fryerrel, javasoljuk, hogy ezzel a recepttel kezdd. Mosd meg a tököt, vágd félbe, kanalazd ki a magokat, majd darabold fel falatnyi kockákra. Önts azokra egy kevés olívaolajat, szórd meg egy csipet sóval, esetleg borssal – és mehet is a forró levegős sütőbe kb. 20 percre. A sütőtököt ily módon készítve, annak természetes édessége intenzívebben érződik majd, és a kockák széle szépen karamellizálódik. Köretként, salátába, vagy csak úgy magában is isteni.

2. Sütőtök hasábok – chips újragondolva

A sütőtök chips nagy kedvenc lesz.

Fotó: Esin Deniz / shutterstock

Ha valami izgalmasat dobnál össze a vendégeknek, vagy csak gyors ebédre vágysz, a sütőtökből készült chips tökéletes választás. Egy kisebb hokkaido tök ideális hozzá, mert édesebb és jobban bírja a sütést. Vágd fel hosszúkás szeletekre, kend meg kevés olajjal, szórd meg fűszerekkel (só, fűszerpaprika, chili – amit szeretsz), és tedd az air fryerbe. Fontos, hogy ne halmozd egymásra a hasábokat, különben nem lesznek ropogósak, inkább több adagban süsd.

3. Édes sütőtökfánk

A sütőtökfánk egészséges finomság.

Fotó: vm2002 / shutterstock

Ha valami édesre vágysz, akkor ez a sütőtökös fánkgolyó tökéletes választás. Kezdd azzal, hogy előkészíted a sütőtököt: vágd negyedekre, és süsd meg, ahogy azt fentebb is írtuk.

Ha szépen megpuhult, hagyd egy kicsit hűlni, majd kanalazd egy aprítógépbe, és pépesítsd simára. Ebből lesz az alapja ennek a mennyei, őszi sütőtökfánknak.

A tésztához keverj össze egy tálban:

156 g lisztet,

2 teáskanál sütőport,

3 teáskanál barna cukrot,

egy nagy tojást,

és a frissen elkészült sütőtökpürét.

Ha kész, fedd le a masszát, és tedd hűtőbe nagyjából 10 percre, hogy egy kicsit megdermedjen. Ezután jöhet a formázás: egy fánkhoz kb. két evőkanálnyi tésztát számolj. Nedves kézzel formálj belőlük kis gombócokat, majd helyezd őket az air fryer kosarába. Süsd 8 percig, amíg kívül finoman megpirulnak, belül pedig puhák maradnak. Végül forgasd meg a még meleg fánkokat fahéjas cukorban. Ettől lesz olyan illatos, hogy elfogy az utolsó morzsáig.

