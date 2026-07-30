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„Mindannyian megrendültünk” – megszólalt a polgármester, a rendőrség közölte: apa és lánya halt meg a vasárnapi strandtragédiában

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 30. 19:00
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Egy apa és lánya vasárnap este életét vesztette, miután a hullámok elsodorták őket Nagy-Britannia egyik legismertebb szörfözőhelyén. A rendőrség most külön kéréssel fordult a lakossághoz.
N.T.
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Vasárnap (07.26.) este 21:45-kor riasztottak egy mentőhelikoptert, miután a hatvanas éveiben járó férfit és a harmincas éveiben járó lányát kihúzták a tengerből a cornwalli Newquayben található Fistral Beachen. Kétségbeesett kísérleteket tettek a Doncasterből (Dél-Yorkshire) nyaralni érkezett apa és lánya újraélesztésére, azonban a rendőrség megerősítette, hogy a helyszínen életüket vesztették.

Apa és lánya halt meg a szörfparadicsomban, a rendőrség külön kéréssel fordult a lakossághoz
Apa és lánya halt meg a szörfparadicsomban, a rendőrség külön kéréssel fordult a lakossághoz Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Apa és lánya halt meg a vasárnapi strandtragédiában, a rendőrség külön kéréssel fordult a lakossághoz

A hatóságok később közölték, hogy a nő egy „narancssárga vagy barackszínű”, vállpántos kézitáskát vitt magával, amikor a vízbe ment. Arra kérik azt, aki megtalálta a bőrutánzatú táskát, hogy adja le a hatóságoknak, mivel az számos olyan személyes tárgyat tartalmazott, amelyek „felbecsülhetetlen érzelmi értékkel bírnak a hozzátartozói számára.

A mentési műveletben részt vett egy parti őrségi helikopter, valamint a Newquay, Padstow és St Agnes településekről érkező kutató-mentő egységek, továbbá a Királyi Nemzeti Mentőcsónak-szolgálat mentőhajói.

A Devon és Cornwall Rendőrség szóvivője így nyilatkozott a tragédiáról: 

A mentőszolgálatok minden erőfeszítése ellenére a harmincas éveiben járó nőt és a hatvanas éveiben járó férfit – akik mindketten Doncasterből származtak – a helyszínen halottnak nyilvánították. Családtagjaikat értesítettük, és gondolataink velük vannak ebben a rendkívül nehéz időszakban. A mentési munkálatok idejére a területet lezárták, a kordonokat azonban azóta már elbontották. Szeretnénk köszönetet mondani minden mentőszolgálati dolgozónak és a lakosság tagjainak, akik részt vettek ebben a tragikus eseményben nyújtott segítségben.

Newquay polgármestere, Drew Creek elmondta, hogy most komor hangulat uralkodik a városban.

Így fogalmazott:

Mindannyian megrendültünk az áldozatok elvesztése miatt. Úgy tudjuk, hogy nyaralni érkeztek ide, és senki sem szeretné, hogy bárkinek így érjen véget a nyaralása Newquayben. Gondolataink és együttérzésünk az érintett családokkal vannak

– írja a Mirror.

A tragédia mindössze néhány órával azután történt, hogy vasárnap délután, körülbelül 14:30-kor egy férfi életét vesztette, miután bajba került a tengerben a West Sussex megyében található West Wittering strand közelében. A rendőrök két férfit emeltek ki a vízből; egyiküket a helyszínen halottnak nyilvánították, míg a másikat kórházba szállították.

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