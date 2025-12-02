Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Szalámis diétás pizza recept tortillából.

Villámgyors diétás pizza recept – 5 perc az airfryerben, és kész az alakbarát vacsora

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 12:15
Amikor egész nap meneteltél és már semmi másra nem vágysz, csak hogy hazaérj, bedobj egy mirelit pizzát a sütőbe és leheveredj a kanapéra, kész átoknak tűnik a diéta. Nehéz alakbarát, egyszerű, de meleg vacsoraötletekkel előállni, de ezzel az air fryerben készült diétás pizza recepttel most új fejezetet nyithatsz a finom és gyors fogyókúrás ételek receptkönyvében. Mutatjuk, hogyan készül!
Ha épp fogyózol, de már nincs időd egy több órás konyhai mutatványra, vagy egyszerűen csak megláttad a villamosmegállóban a kedvenc pizzaszeletedet, ami nem túl kalóriaszegény, akkor jó helyen jársz! Mutatunk egy szuper hamis diétás pizza receptet, ami után egy dekányi lelkiismeretfurdalást sem kell érezned!

Sajtos diétás pizza recept.
Villámgyors diétás pizza recept, amit 5 perc alatt elkészíthetsz az airfryerben
Fotó: 123RF
  • A diétás pizza tökéletes választás egy hosszú nap után: gyors, alakbarát, de meleg vacsora
  • A pizzafeltétet ízlésedre szabhatod.
  • 5 perc alatt készre sül az airfryerben, de akár sütőben is elkészítheted.

Diétás pizza recept: a rohanós napok megmentője

Bár könnyen megkívánju, a mirelit vagy hagyományos pizzatészta (plusz a sajtos, mindenes feltét) nem igazán fér bele a kalóriaszegény napi menübe. Ráadásul a házi változatot kikeverni, keleszteni, gyúrni, nyújtani, sütni kell, és őszintén, kinek van erre ideje és energiája hétköznap este? Valójában már a felsorolásában is könnyen elfáradunk.

Viszont egy egyszerű hozzávalóval könnyedén helyettesíthetjük. Ez pedig nem más, mint a tortillalap. A tortillapizza tökéletes kerülőút, hiszen az ízvilág, a fűszerek és feltétek megmaradnak, míg a fárasztó folyamat és a felesleges kalóriák nem lesznek terítéken.

Ha teljes kiőrlésű tortillát választasz, még a rostbevitel is nő, ami egy fogyókúrás időszakban nagy pluszpontnak számít!

Diétás pizza recept hozzávalói egy asztalon
Legyél minél kreatívabb: egy jó pizzafeltéttel még táplálóbb lesz a vacsora!
Fotó: 123RF

A diétás pizza feltétein pedig úgy variálsz, ahogy csak szeretnél. Itt is bevethetsz light sajtot, gombát vagy bármilyen fogyókúrás kedvencet, de ha belefér egy klasszikus szalámis fogás is készülhet.

Diétás pizza recept hozzávalók:

  • 1 db teljes kiőrlésű tortillalap
  • 2 evőkanál cukormentes paradicsomszósz
  • 20 g light mozzarella vagy reszelt trappista
  • 30 g sonka
  • 2 e.k. konzerv kukorica
  • oregánó
  • bazsalikom
  • só (ízlés szerint)

Diétás pizza airfryerben:

  1. A klasszikus olaszos alaphoz a paradicsomszószt keverd össze a fűszerekkel, majd kend meg vele a tortillalapot
  2. A sonkát vágd apró csíkokra
  3. A kukoricát csepegtesd le
  4. A sajtot reszeld le
  5. Mehet minden hozzávaló a szószós tortillára
  6. A pizzát tedd az airfryer kosarába, és süsd 180 fokon körülbelül 5 percig (Ha nincs airfryered, ugyanúgy bedobhatod a sütőbe is.)
  7. Ha a sajtot megpirítanád, az utolsó 1 percben tekerd feljebb a  hőfokot

Bors-tipp: a könnyed ízekért az elkészült finomásgot tálald friss salátával, paradicsommal.

Mire lefőzöl egy teát, már el is készült a szupergyors diétás vacsorád!

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan készíthetsz a pizzádhoz paradicsomszószt házilag:

Olvass tovább még több diétás receptért:

 

