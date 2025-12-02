Villámgyors diétás pizza recept – 5 perc az airfryerben, és kész az alakbarát vacsora

Ha épp fogyózol, de már nincs időd egy több órás konyhai mutatványra, vagy egyszerűen csak megláttad a villamosmegállóban a kedvenc pizzaszeletedet, ami nem túl kalóriaszegény, akkor jó helyen jársz! Mutatunk egy szuper hamis diétás pizza receptet, ami után egy dekányi lelkiismeretfurdalást sem kell érezned!

Villámgyors diétás pizza recept, amit 5 perc alatt elkészíthetsz az airfryerben

Fotó: 123RF

A diétás pizza tökéletes választás egy hosszú nap után: gyors, alakbarát, de meleg vacsora

A pizzafeltétet ízlésedre szabhatod.

5 perc alatt készre sül az airfryerben, de akár sütőben is elkészítheted.

Diétás pizza recept: a rohanós napok megmentője

Bár könnyen megkívánju, a mirelit vagy hagyományos pizzatészta (plusz a sajtos, mindenes feltét) nem igazán fér bele a kalóriaszegény napi menübe. Ráadásul a házi változatot kikeverni, keleszteni, gyúrni, nyújtani, sütni kell, és őszintén, kinek van erre ideje és energiája hétköznap este? Valójában már a felsorolásában is könnyen elfáradunk.

Viszont egy egyszerű hozzávalóval könnyedén helyettesíthetjük. Ez pedig nem más, mint a tortillalap. A tortillapizza tökéletes kerülőút, hiszen az ízvilág, a fűszerek és feltétek megmaradnak, míg a fárasztó folyamat és a felesleges kalóriák nem lesznek terítéken.

Ha teljes kiőrlésű tortillát választasz, még a rostbevitel is nő, ami egy fogyókúrás időszakban nagy pluszpontnak számít!

Legyél minél kreatívabb: egy jó pizzafeltéttel még táplálóbb lesz a vacsora!

Fotó: 123RF

A diétás pizza feltétein pedig úgy variálsz, ahogy csak szeretnél. Itt is bevethetsz light sajtot, gombát vagy bármilyen fogyókúrás kedvencet, de ha belefér egy klasszikus szalámis fogás is készülhet.

Diétás pizza recept hozzávalók: 1 db teljes kiőrlésű tortillalap

2 evőkanál cukormentes paradicsomszósz

20 g light mozzarella vagy reszelt trappista

30 g sonka

2 e.k. konzerv kukorica

oregánó

bazsalikom

só (ízlés szerint)

Diétás pizza airfryerben:

A klasszikus olaszos alaphoz a paradicsomszószt keverd össze a fűszerekkel, majd kend meg vele a tortillalapot A sonkát vágd apró csíkokra A kukoricát csepegtesd le A sajtot reszeld le Mehet minden hozzávaló a szószós tortillára A pizzát tedd az airfryer kosarába, és süsd 180 fokon körülbelül 5 percig (Ha nincs airfryered, ugyanúgy bedobhatod a sütőbe is.) Ha a sajtot megpirítanád, az utolsó 1 percben tekerd feljebb a hőfokot

Bors-tipp: a könnyed ízekért az elkészült finomásgot tálald friss salátával, paradicsommal.

Mire lefőzöl egy teát, már el is készült a szupergyors diétás vacsorád!