Villámgyors diétás pizza recept – 5 perc az airfryerben, és kész az alakbarát vacsora

Ha épp fogyózol, de már nincs időd egy több órás konyhai mutatványra, vagy egyszerűen csak megláttad a villamosmegállóban a kedvenc pizzaszeletedet, ami nem túl kalóriaszegény, akkor jó helyen jársz! Mutatunk egy szuper hamis diétás pizza receptet, ami után egy dekányi lelkiismeretfurdalást sem kell érezned!
Bár könnyen megkívánju, a mirelit vagy hagyományos pizzatészta (plusz a sajtos, mindenes feltét) nem igazán fér bele a kalóriaszegény napi menübe. Ráadásul a házi változatot kikeverni, keleszteni, gyúrni, nyújtani, sütni kell, és őszintén, kinek van erre ideje és energiája hétköznap este? Valójában már a felsorolásában is könnyen elfáradunk.
Viszont egy egyszerű hozzávalóval könnyedén helyettesíthetjük. Ez pedig nem más, mint a tortillalap. A tortillapizza tökéletes kerülőút, hiszen az ízvilág, a fűszerek és feltétek megmaradnak, míg a fárasztó folyamat és a felesleges kalóriák nem lesznek terítéken.
Ha teljes kiőrlésű tortillát választasz, még a rostbevitel is nő, ami egy fogyókúrás időszakban nagy pluszpontnak számít!
A diétás pizza feltétein pedig úgy variálsz, ahogy csak szeretnél. Itt is bevethetsz light sajtot, gombát vagy bármilyen fogyókúrás kedvencet, de ha belefér egy klasszikus szalámis fogás is készülhet.
Bors-tipp: a könnyed ízekért az elkészült finomásgot tálald friss salátával, paradicsommal.
Mire lefőzöl egy teát, már el is készült a szupergyors diétás vacsorád!
Ebből a videóból megtudhatod, hogyan készíthetsz a pizzádhoz paradicsomszószt házilag:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.