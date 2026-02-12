5 alacsony kalóriatartalmú ebéd, amit akár airfryer-ben is elkészíthetsz

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben, ami villámgyorsan elkészül? Ha ezt keresed, jó helyen jársz, ráadásul nem kell kompromisszumot kötnöd a finom ízek és diétás étrend között, hiszen ezek a receptek minden igényedet kielégítik. Az alábbi ételek nem csak kalóriaszegények, de tele vannak friss alapanyagokkal és természetes ízekkel. A zöldségek megőrzik roppanósságukat, a húsok pedig szaftosak maradnak az airfryer-ben. Jöjjön tehát öt olyan ebéd, amit bátran beépíthetsz a diétádba – és amivel még öröm is lesz a főzés.

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: cukkinis répa csirkemellel. Fotó: 123RF

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: ezeket muszáj kipróbálnod

1. Citromos-fűszeres csirkemell zöldségágyon

320 kcal/adag

Ez az ebéd pillanatok alatt elkészül és az íze is mennyei. A zöldségeket kedved szerint variálhatod, attól függően, hogy mit találsz a hűtőben.

Hozzávalók (1 adag):

12 dkg csirkemell

1 evőkanál citromlé

1 teáskanál olívaolaj

só, bors, oregánó

15 dkg cukkini és répa vegyesen

Elkészítés:

A csirkét locsold meg citromlével, majd dörzsöld be sóval, borssal és oregánóval.

A felkockázott zöldségeket spricceld le kevés olívaolajjal, majd tedd a kosár aljára.

Tedd a zöldségágyra a csirkét, és 180 °C-on 12–14 perc alatt süsd aranybarnára.

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: szaftos fasírtgolyók. Fotó: AntAlexStudio / Shutterstock

2. Fokhagymás pulykafasírt zabpehellyel

280 kcal/adag

Nem kell lemondanod a fasírtról, csak mert diétázol. Csupán az alapanyagok összetételén kell némi módosítást végezned, és máris kész a laktató, ízletes és alacsony kalóriatartalmú ebéd.

Hozzávalók:

13 dkg darált pulykahús

1 evőkanál finom zabpehely

1 gerezd fokhagyma

só, bors, fűszerpaprika

1 evőkanál aprított petrezselyem

Elkészítés:

Keverd össze az alapanyagokat, formázz kis pogácsákat, majd helyezd az air fryer kosarába. 180 °C-on 10–12 perc alatt átsülnek.

Az eredmény: belül puha, kívül ropogós mennyei fasírtok.

Bors tipp: Köretként dobj össze hozzá egy egyszerű salátát egy kevés balzsamecettel megbolondítva.

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: fűszeres ropogós tofu. Fotó: Kritchai7752 / Shutterstock

3. Fűszeres tofu ropogós kéreggel

250 kcal/adag

Ha nem szívesen eszel húst, akkor a tofu tökéletes választás, ugyanis kiváló fehérjeforrás, ráadásul bárhogy ízesítheted a saját ízlésed szerint.