5 alacsony kalóriatartalmú ebéd, amit akár airfryer-ben is elkészíthetsz

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 12:45
Ha diétázol, valószínűleg te is ismered azt a dél körüli vívódást, amikor valami finomra, laktatóra és gyors ebédre vágysz – csak éppen nem szeretnéd túllépni a napi kalóriakeretedet. Az alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben ötletek gyorsan elkészülnek és nem kell feladnod a diétádat.
Bata Kata
Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben, ami villámgyorsan elkészül? Ha ezt keresed, jó helyen jársz, ráadásul nem kell kompromisszumot kötnöd a finom ízek és diétás étrend között, hiszen ezek a receptek minden igényedet kielégítik. Az alábbi ételek nem csak kalóriaszegények, de tele vannak friss alapanyagokkal és természetes ízekkel. A zöldségek megőrzik roppanósságukat, a húsok pedig szaftosak maradnak az airfryer-ben. Jöjjön tehát öt olyan ebéd, amit bátran beépíthetsz a diétádba – és amivel még öröm is lesz a főzés.

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben egy tányéron tálalva.
Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: cukkinis répa csirkemellel. Fotó: 123RF

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: ezeket muszáj kipróbálnod

1. Citromos-fűszeres csirkemell zöldségágyon

320 kcal/adag

Ez az ebéd pillanatok alatt elkészül és az íze is mennyei. A zöldségeket kedved szerint variálhatod, attól függően, hogy mit találsz a hűtőben.

Hozzávalók (1 adag):

  • 12 dkg csirkemell
  • 1 evőkanál citromlé
  • 1 teáskanál olívaolaj
  • só, bors, oregánó
  • 15 dkg cukkini és répa vegyesen

Elkészítés:

  • A csirkét locsold meg citromlével, majd dörzsöld be sóval, borssal és oregánóval. 
  • A felkockázott zöldségeket spricceld le kevés olívaolajjal, majd tedd a kosár aljára.
  • Tedd a zöldségágyra a csirkét, és 180 °C-on 12–14 perc alatt süsd aranybarnára.
alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben fasírt
Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: szaftos fasírtgolyók. Fotó: AntAlexStudio /  Shutterstock 

2. Fokhagymás pulykafasírt zabpehellyel

280 kcal/adag

Nem kell lemondanod a fasírtról, csak mert diétázol. Csupán az alapanyagok összetételén kell némi módosítást végezned, és máris kész a laktató, ízletes és alacsony kalóriatartalmú ebéd.

Hozzávalók:

  • 13 dkg darált pulykahús
  • 1 evőkanál finom zabpehely
  • 1 gerezd fokhagyma
  • só, bors, fűszerpaprika
  • 1 evőkanál aprított petrezselyem

Elkészítés:

Keverd össze az alapanyagokat, formázz kis pogácsákat, majd helyezd az air fryer kosarába. 180 °C-on 10–12 perc alatt átsülnek.
Az eredmény: belül puha, kívül ropogós mennyei fasírtok.

Bors tipp: Köretként dobj össze hozzá egy egyszerű salátát egy kevés balzsamecettel megbolondítva.

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: fűszeres ropogós tofu
Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: fűszeres ropogós tofu. Fotó: Kritchai7752 /  Shutterstock 

3. Fűszeres tofu ropogós kéreggel

250 kcal/adag

Ha nem szívesen eszel húst, akkor a tofu tökéletes választás, ugyanis kiváló fehérjeforrás, ráadásul bárhogy ízesítheted a saját ízlésed szerint.

Hozzávalók:

  • 12 dkg tofu 
  • 1 teáskanál szójaszósz
  • 1 teáskanál rizsecet
  • 1 teáskanál kukoricakeményítő
  • bors, paprika, fokhagyma

Elkészítés:

A tofuról itasd le a nedvességet papírtörlővel, majd vágd kisebb kockákra. 
Forgasd össze a szójaszósszal, ecettel és fűszerekkel, végül hintsd meg keményítővel.
200 °C-on 10 percig süsd, hogy kívül ropogós, belül lágy falatok legyenek. 
Tálalhatod salátaágyon vagy pirított, főtt hajdinával.

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben frittata
Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: spenótos-gombás frittata. Fotó: 123RF

4. Spenótos-gombás tojásfehérje frittata

190 kcal/adag

Ez a fogás igazán könnyű, fehérjedús, mégis meglepően laktató.

Hozzávalók:

  • 4 tojásfehérje
  • 5 dkg gomba szeletelve
  • 1 marék friss spenót
  • só, bors
  • petrezselyem apróra vágva

Elkészítés:

  • A tojásfehérjét verd fel sóval, borssal, majd keverd hozzá a gombát és a spenótot.
  • Öntsd hőálló, airfryer-ben használható formába, és 170 °C-on 12–15 perc alatt süsd készre. 
  • Tálaláskor szórd meg bőven petrezselyemmel.
Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: harcsaszeletek édesburgonyával.
Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben: harcsaszeletek édesburgonyával. Fotó: ola20 / 123RF

5. Pikáns harcsaszeletek édesburgonyával

330 kcal/adag

A szaftos harcsa és a ropogós édesburgonya mennyei párost alkotnak.

Hozzávalók:

  • 15 dkg harcsa 
  • 1 teáskanál citromlé
  • só, bors, chili, fűszerpaprika
  • 12 dkg édesburgonya

Elkészítés:

  • A halat fűszerezd be
  • Az édesburgonyát vágd fel egészen vékony szeletekre vagy hasábra és fújkáld meg olajspray-vel 
  • Tedd egymás mellé az édesburgonyát és a halat az air fryerbe
  • 180 °C-on 8–10 perc alatt süsd készre
     

Az airfryer trükk, amiről talán még nem hallottál

Az airfryer kosarába tett kis tálka víz csodákat tehet a szaftossággal! A párolgó víznek köszönhetően a húsok kevésbé száradnak ki, a zöldségek pedig egyenletesebben puhulnak. Ráadásul így még kevesebb olajra van szükség, ami tovább csökkenti az ételed kalóriatartalmát. Érdemes kipróbálnod, főként csirkemell és zöldségfélék készítésekor.

További fantasztikus receptért nézd meg az alábbi videót:

