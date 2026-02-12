5 alacsony kalóriatartalmú ebéd, amit akár airfryer-ben is elkészíthetsz

Alacsony kalóriás ebéd airfryer-ben, ami villámgyorsan elkészül? Ha ezt keresed, jó helyen jársz, ráadásul nem kell kompromisszumot kötnöd a finom ízek és diétás étrend között, hiszen ezek a receptek minden igényedet kielégítik. Az alábbi ételek nem csak kalóriaszegények, de tele vannak friss alapanyagokkal és természetes ízekkel. A zöldségek megőrzik roppanósságukat, a húsok pedig szaftosak maradnak az airfryer-ben. Jöjjön tehát öt olyan ebéd, amit bátran beépíthetsz a diétádba – és amivel még öröm is lesz a főzés.
Ez az ebéd pillanatok alatt elkészül és az íze is mennyei. A zöldségeket kedved szerint variálhatod, attól függően, hogy mit találsz a hűtőben.
Nem kell lemondanod a fasírtról, csak mert diétázol. Csupán az alapanyagok összetételén kell némi módosítást végezned, és máris kész a laktató, ízletes és alacsony kalóriatartalmú ebéd.
Keverd össze az alapanyagokat, formázz kis pogácsákat, majd helyezd az air fryer kosarába. 180 °C-on 10–12 perc alatt átsülnek.
Az eredmény: belül puha, kívül ropogós mennyei fasírtok.
Bors tipp: Köretként dobj össze hozzá egy egyszerű salátát egy kevés balzsamecettel megbolondítva.
Ha nem szívesen eszel húst, akkor a tofu tökéletes választás, ugyanis kiváló fehérjeforrás, ráadásul bárhogy ízesítheted a saját ízlésed szerint.
A tofuról itasd le a nedvességet papírtörlővel, majd vágd kisebb kockákra.
Forgasd össze a szójaszósszal, ecettel és fűszerekkel, végül hintsd meg keményítővel.
200 °C-on 10 percig süsd, hogy kívül ropogós, belül lágy falatok legyenek.
Tálalhatod salátaágyon vagy pirított, főtt hajdinával.
Ez a fogás igazán könnyű, fehérjedús, mégis meglepően laktató.
A szaftos harcsa és a ropogós édesburgonya mennyei párost alkotnak.
Az airfryer kosarába tett kis tálka víz csodákat tehet a szaftossággal! A párolgó víznek köszönhetően a húsok kevésbé száradnak ki, a zöldségek pedig egyenletesebben puhulnak. Ráadásul így még kevesebb olajra van szükség, ami tovább csökkenti az ételed kalóriatartalmát. Érdemes kipróbálnod, főként csirkemell és zöldségfélék készítésekor.
